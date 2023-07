Karma wraca. Jak rozpoznać złą karmę?

Jeśli nic nam ostatnio nie wychodzi, spotykają nas przykre sytuacje, a w naszym życiu pojawiają się tylko nieszczęśliwi ludzie, którzy nas ranią, prawdopodobnie to oznaki nieoczyszczonej karmy. Może ona dawać o sobie znać na różne sposoby. O złej karmie świadczą m.in.:

kłótnie,

trudności w życiu codziennym,

problemy zawodowe i prywatne,

trudności w osiąganiu celów,

brak sukcesów.

Czy należy oczyszczać karmę? Nie wszyscy są zgodni

Oczyszczanie karmy to temat dość kontrowersyjny. Niektórzy uważają, że to jedyny sposób, na wyzbycie się szkodliwych schematów, pozostawienie przeszłości za sobą oraz ruszenie do przodu. Według innych jest wręcz przeciwnie. Tylko karma pozwala nam uczyć się na naszych błędach i unikać ich w przyszłości. Z tego powodu złej karmy nie należy nigdy oczyszczać. Jest to sprzeczne z planem naszej duszy.

Żeby jednak zdecydować, czy chcemy spróbować oczyścić naszą karmę, musimy poznać dwa ważne pojęcia. W naszym życiu doświadczamy karmy osobistej oraz karmy rodowej. To pierwsze pojęcie związane jest z konsekwencją naszych działań w obecnym życiu. Powstaje z dobrych i złych uczynków, a czasami i z braku reakcji. Z kolei karma rodowa pochodzi z naszych poprzednich wcieleń. Rodząc się w danej rodzinie, wchodzimy w taką karmę, dzieląc ją z wszystkimi jej członkami. Według niektórych to właśnie przez trudne doświadczenia karmy rodowej możemy się rozwijać, a także próbować zmienić naszą przyszłość i stać się lepszą osobą.

Wróżka Ksymena twierdzi, że oczyszczenie karmy może zrobić nam krzywdę:

Karma ma sprawić, żebyś nie popełniał ciągle tych samych błędów. Żebyś wyszedł z błędnego koła złych wyborów i niekorzystnego dla Ciebie sposobu funkcjonowania. czytamy na jej stronie internetowej.

Inni uważają jednak, że oczyszczenie karmy jest jedynym sposobem na wyjście z błędnego koła i zaprzestanie przenoszenia jej z jednego życia do drugiego. To jednak my musimy zdecydować, czy chcemy oczyścić karmę.

Jak oczyścić karmę? Zacznij od przebaczenia

Oczyszczanie karmy to długi i złożony proces, który wymaga od nas pracy z energią. Podstawą oczyszczenia jest wychodzenie z negatywnych schematów.

Jednym ze sposobów zmiany uwarunkowań karmicznych, jest świadoma praca z przekonaniami, uzdrawianie wzorców i sposobu obrazowania. Wiąże się to z przeprogramowaniem umysłu i afirmacją naturalnych, zdrowych wzorców, pojęć, programów funkcjonowania. czytamy na stronie Crystal Aryi.

Crystal Arya podpowiada, aby zacząć od przebaczenia, które pomoże nam oczyścić naszą przestrzeń z toksycznej energii. Jeśli chcemy pozbyć się złej karmy, musimy wyzbyć się złości, urazy i nienawiści, aby pielęgnować w sobie czystą, radosną i zdrową energię.

