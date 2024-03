Kolor oczu, który świadczy o niezwykłym talencie. Jesteś jedną z takich osób?

Naukowcy nie mają wątpliwości, kolor oczu mocno odnosi się do konkretnych cech charakteru, którymi poszczycić mogą się ich posiadacze. Jeden z nich zdaje się być jednak szczególnie ceniony. Ma bowiem zapewniać szczęśliwe, pełne dostatku życie, a na obdarowane nim osoby zsyłać tendencję do bogacenia się. To prawdziwy klucz do sukcesu.

Zdjęcie Masz taki kolor oczu? To twój klucz do sukcesu. Szczęście gwarantowane / 123RF/PICSEL