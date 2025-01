To imię kobiety roztropnej, zawsze gotowej do działania. Jak znosi porażki?

Uparta, z planem na życie, pełna energii. To kobieta, która nie boi się wyzwań i choć porażki na chwilę ją zrażają, to ostatecznie nie boi się życiowych potknięć. Każde z nich to nauczka na przyszłość. Zyta to imię, które nosi już niewiele kobiet w Polsce. Warto jednak rozważyć je dla swojej córki. Dlaczego? Sprawdź, jakie cechy charakteru w sobie kryje.