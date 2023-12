Dopasowanie imion to jeden z czynników, jaki warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań partnera. Nie jest to może wyznacznik udanej relacji, jednak nasi przodkowie wierzyli, że nadawane imiona mogą przekładać się na zachowanie, a nawet cechy charakteru danej osoby

to jeden z czynników, jaki warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań partnera. Nie jest to może wyznacznik udanej relacji, jednak nasi przodkowie wierzyli, że nadawane imiona mogą przekładać się na zachowanie, a nawet cechy charakteru danej osoby W formie ciekawostki warto więc dowiedzieć się, z kim potencjalnie najłatwiej będzie nam stworzyć udany związek oraz poznać imiona, które do siebie nie pasują .

. Przedstawiamy kilka najlepszych i najgorszych połączeń imion, biorąc pod uwagę ich znaczenie

Reklama

Najlepsze dopasowanie imion. Te imiona powinny być razem

Oczywiście, dopasowanie imion może jedynie zwiększyć nasze szanse na harmonijny i udany związek. Na szczęście w miłości składają się przede wszystkim charakter, nawyki, wygląd i wzajemne przyciąganie, a nie to, jak nazwali nas rodzice 20 czy 30 lat temu. Jeśli jednak chodzi o połączenia imion, które powinny być razem, to według astrologii są to m.in.:

Agata i Łukasz

Agata to osoba ciepła, o wielkim sercu. Domatorka poszukująca szuka wrażliwego i oddanego partnera, który będzie gotów, aby stworzyć z nią ognisko domowe. Łukasz jest właśnie takim mężczyzną - wrażliwym i mądrym, ale też zdolnym do poświęceń dla wyższych celów. Razem stworzą duet idealny.



Agnieszka i Dawid

Agnieszka bywa nieśmiała, jednak przy odpowiednim partnerze rozkwita niczym piękny kwiat. Szczęście powinien przynieść jej związek z wytrwałym i nieustępliwym Dawidem. To aktywny mężczyzna, który czuć się potrzebny. Jeśli Agnieszka doceni jego starania, udany związek gwarantowany.



Może cię zainteresować: To imię budzi sporo wątpliwości. Nosi je ponad 1200 Polek

Barbara i Artur

Barbara to indywidualistka, która potrzebuje swobody w działaniu. Jest wspaniałą kobietą, która nie znosi ograniczeń. Artur jest do niej pod tym względem bardzo podobny, ale widząc się w tak zwanym "lustrzanym odbiciu" oboje będą w stanie zmienić się na lepsze i stworzyć zdrową relację.



Dorota i Wojciech

Dorota najczęściej jest opanowana, więc potrafi obiektywnie ocenić każdą sytuację. Niestety bywa zbyt racjonalna i mało spontaniczna. Wojciechowi zdarza się za to "bujać w obłokach". Razem będą w stanie "wypośrodkować" swoje charaktery, dzięki czemu ich życie będzie znacznie łatwiejsze.

Ewa i Adam

Pierwsza biblijna para nie bez powodu nosiła takie imiona. Ewa jest wyrozumiała i chętnie pomaga bliźnim w potrzebie. Niestety jej samej zdarza się zapominać o własnych potrzebach. Przy Adamie otworzy i skupi na sobie. To partner, który zamiast prawić piękne słówka, po prostu woli działać.



Justyna i Krystian

Justyna ma skłonność do dominacji w związku. Jej silny charakter może być dla niektórych męczący, jednak Krystian jako urodzony dyplomata będzie w stanie poskromić jej trudną naturę. On na spokojnie wytłumaczy jej pewne kwestie, a ona doda jego życiu spontaniczności.



Julia i Szymon

Julia jest taktowana i bardzo uczuciowa. Ma niezwykły urok osobisty, którym przyciąga do siebie mężczyzn. Niestety nie zawsze odpowiednich. Szymon nie należy może do zbyt wylewnych kochanków, jednak gdy już się zakocha, jego miłość jest trwała. Dojrzały mężczyzna o tym imieniu będzie też świetnym ojcem, który angażuje się w wychowywanie dzieci.



Zuzanna i Marek

Zuzanna to kobieta otwarta, która nie znosi monotonii i rutyny. Potrzebuje rozrywkowego partnera, który zagwarantuje jej niezapomniane doznania, ale będzie też oparciem w trudnych momentach. Marek jest mężczyzną wesołym i energicznym, który jednak potrafi też być poważny. Przez niektórych uważany za "fircyka w zalotach", przy Julii będzie w stanie się ustatkować.



Zdjęcie Każdy mężczyzna kiedyś się ustatkuje. Potrzebuje jedynie odpowiedniej partnerki u boku / 123RF/PICSEL

Może cię zainteresować: To imię budzi sporo wątpliwości. Nosi je ponad 1200 Polek

Najgorsze połączenia imion. Oto imiona, które do siebie nie pasują

Oprócz dobrych połączeń imion wyróżniamy również pewne imiona, które do siebie nie pasują. Oczywiście nie oznacza to, że osoby, które je noszą, nigdy nie będą w stanie stworzyć związku. Po prostu może być to znacznie trudniejsze z uwagi na cechy przypisywane owym imionom.

Agata i Franciszek

Franciszek to lojalny i uczciwy mężczyzna, który dla wielu kobiet będzie skarbem. Jednak jego związek z Agatą jest z góry skazany na niepowodzenie. Oboje potrzebują czasu, aby się otworzyć. Zapewne żadne z nich nie będzie chciało wyjść z inicjatywą, przez co w ich relacji najprawdopodobniej "zabraknie iskry".



Agnieszka i Jacek

Agnieszka w związku z Jackiem może czuć się stłamszona. To mężczyzna zdeterminowany na osiąganie swoich celów i towarzyski, jednak niezbyt empatyczny. Chwilowe zauroczenie i pociąg seksualny nie są wykluczone, jednak długotrwały związek Agnieszki i Jacka to bardzo zły pomysł. Wśród najgorszych połączeń imion, to zajmuje jedną z czołowych pozycji.

Barbara i Nikodem

W związku Barbary i Nikodema na pewno będzie iskrzyć. Oboje dynamiczni i pewni siebie w łóżku mają zagwarantowane niezapomniane doznania, jednak w codziennym życiu to imiona, które do siebie nie pasują. Zarówno Barbara, jak i Nikodem są aktywni i stale poszukują nowych wrażeń, więc niezwykle trudno będzie im się spotkać. Jako przyjaciele to świetny duet, jednak związek tych dwojga najprawdopodobniej okaże się porażką.

Dorota i Mikołaj

Dorota i Mikołaj to zagadkowy duet. Ich rozmowy na pewno będą pasjonujące i długie, jednak może dojść do silnych nieporozumień na tle materialnym. Dla Doroty pieniądze nie są celem samym w sobie, a jedynie tym, co pomaga realizować plany. Mikołaj w przeciwieństwie do niej nie będzie chciał trwonić gotówki na drobne przyjemności. Ten związek może się udać, tylko, jeżeli oboje będą skłonni, aby pójść na kompromis.



Sprawdź: Było hitem PRL-u, wraca w wielkim stylu. Rodzice znów nadają to imię

Ewa i Artur

Artur to inteligentny mężczyzna, który jednak ma ogromny temperament i lubi "zdobywać". Jeśli ma się ustatkować, to jedynie z kobietą, która będzie stanowiła wyzwanie. Dobra i prostolinijna Ewa od "miłosnych gierek" woli jasne sytuacje, więc po prostu do niego nie pasuje. Za dużo tutaj zachodu.



Justyna i Bartłomiej

Mężczyzna o imieniu Bartłomiej ma wiele pożądanych cech. To urodziny organizator, a ponadto świetny mąż i ojciec. Justyna jako kobieta silna może mu imponować, jednak na dłuższą metę będzie dla niego zbyt silną osobowością. Związki, w których tylko jedna osoba podejmuje decyzje, nie są zdrowe, a Bartłomiejowi z trudem przychodzi odmawianie ukochanej kobiecie.



Zdjęcie Pociąg fizyczny nie zawsze jest wyznacznikiem udanej relacji / 123RF/PICSEL

Julia i Paweł

Julia i Paweł początkowo mogą wydawać się parą idealną, jednak dopasowanie imion nie jest tutaj najlepsze. Oboje są ufni, potrafią dzielić się obowiązkami i nie chcą nikogo zranić, a to podstawy udanego związku. Jest to jednak tylko pozornie dobra kombinacja, bo Paweł jako perfekcjonista dąży do doskonałości w każdym calu. Będzie wytykał Julii każdą wadę, a to obniży jej pewność siebie.

Zuzanna i Damian

Zuzanna oczekuje od partnera konkretnych działań, które potwierdzą jego zaangażowanie. Zależy jej na tym, aby mężczyzna wychodził z inicjatywą. To zaś nie jest mocna cecha Damiana, który nie lubi ograniczeń ani deklaracji. Rozkochać w sobie mężczyznę o tym imieniu to prawdziwa sztuka.



Numerologia imienia, a relacja miłosna. Jak sprawdzić dopasowanie imion i nazwisk?

Powyższe dywagacje można potraktować w formie ciekawostki. Znaczenia imion mogą być różne, w zależności od kultury. Wiele osób nosi takie same imiona i wcale nie oznacza to, że będą one zachowywać się w podobny sposób.

Jednak popularna wśród fanów astrologii numerologia imienia i nazwiska to już zgoła co innego. Na jej podstawie wiele osób próbuje sprawdzić kompatybilność z partnerem w związku.

Zdjęcie Znając imię i nazwisko potencjalnego partnera, możemy sprawdzić, czy jego liczba numerologiczna jest zgodna z naszą / 123RF/PICSEL

Jak policzyć numerologiczną liczbę imienia oraz nazwiska? Na początek trzeba poznać energetyczną wibrację każdej z liter, która posłuży nam do obliczenia dopasowania dwóch osób w relacji.

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R.

Następnie trzeba rozpisać imię i nazwisko danej osoby na kartce i dodać przypisane poszczególnym literom wartości. Po zsumowaniu liczb przypisanych do liter wychodzi nam na ogół liczba dwucyfrowa np. 35, więc musimy dodać jej poszczególne składniki (w tym przypadku 3+5=8).

Jeżeli uzyskamy np. 8, to oznacza to, że ósemka jest naszą liczbą numerologiczną. Później to samo, robimy z drugim imieniem i nazwiskiem i sprawdzamy, czy liczby są kompatybilne.

Numerologia może dotyczyć również dat urodzenia. Dokładniejsze wyjaśnienie i znaczenie każdej z liczb znajdziecie w naszym artykule poświęconym numerologii .

Czytaj również:

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2022 roku. Jakie jest ich znaczenie?

Michał Wiśniewski o imieniu dla szóstego dziecka. Padła propozycja

Zobacz także: