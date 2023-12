Czym jest kwadratura Słońca z Neptunem? Zjawisko ma na nas astrologiczny wpływ

Nieboskłon nie przestaje nas zaskakiwać i wysyłać nam energii, według astrologii. Pełnie, nowie, zaćmienia, trygony i kwadratury - te ułożenia planet lub zjawiska z nimi związane, oddziałują w ezoterycznym świecie na każdego człowieka, biorąc pod uwagę jego datę urodzenia i to, jakie znaki zodiaku rządzą danymi sferami w indywidualnym kosmogramie.

Trzy znaki zodiaku, które mają szczęście w miłości. W kwestii uczuć nie mogą narzekać Tym razem od 15 do 18 grudnia 2023 roku będziemy odczuwać wpływ zjawiska jakim jest kwadratura Słońca z Neptunem. Czym właściwie jest to ułożenie? O jego występowaniu mówimy wtedy, kiedy dwa ciała niebieskie, w tym przypadku Słońce i Neptun, są w odległości kątowej 90 stopni od siebie.

Słońce w astrologii powiązane jest z naszą tożsamością, z naszym niezwykle indywidualnym "ja", Neptun zaś stanowi przypomnienie, że nasze wewnętrzne pragnienia są naszymi drogowskazami. To nimi powinniśmy się kierować, dokonując życiowych wyborów.

Zdjęcie Słońce i Neptun ześlą nam wiele wibracji podczas kwadratury / 123RF/PICSEL

Czy może być ciekawsze połączenie, niż wzmożone przez Słońce indywidualne "ja" i Neptun, który symbolizuje marzenia, iluzje i duchowość?

Takie połączenie może wywołać w nas przez te dni napięcie i poczucie, że mamy przed sobą wyzwania. Jeżeli los takowe postawi na naszej drodze, mogą być one trudne do przeżywania. Ma to jednak swoje zadanie - to właśnie te wyzwania stanowić będą wstęp do rozwoju. To burzliwy układ, który sprawia, że rozwój rodzi się w pozornym chaosie.

Które znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ grudniowej kwadratury?

Wpływ tego układu odczujemy według astrologii wszyscy, lecz niektórzy z nas napotkają nieco większe wyzwania na swojej drodze, niż pozostali. Osoby urodzone pod dwoma znakami zodiaków będą musiały nastawić się na trudny, ale owocny w swoim finale weekend.

Pierwszym ze znaków jest Lew. Lwy odczują prawdziwy chaos. Mogą być przytłoczone nadmiarem obowiązków, zwłaszcza w przedświątecznej gonitwie. Brak energii i sił do działania, brak pewności siebie, co dla Lwów jest okropnym odczuciem, będą im towarzyszyć cały weekend.

Zdjęcie Lwy i Ryby powinny szczególnie uważać w czasie od 15 do 18 grudnia 2023 roku / 123RF/PICSEL

Lecz gdy w tym czasie Lwy sięgną metaforycznego dna, po zakończeniu kwadratury, odbiją się od niego niczym sprężyna i dopną wszystkie sprawy na ostatni guzik, co będzie napawać je dumą.

Drugi znak zodiaku, który specjalnie musi przygotować się na wibrację kwadratury Słońca z Neptunem to Ryby. Osoby urodzone pod znakiem Ryb powinny uważać na ludzi, którzy będą chcieli wykorzystać ich dobroć. Lepiej w tym czasie nie zawierać ważnych umów i nie pożyczać nikomu pieniędzy.

