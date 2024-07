W tym roku w lipcu pełnia Księżyca pojawi się na niebie 21 lipca o godz. 12:19. Wtedy do tarcza ziemskiego satelity będzie w pełnej okazałości, a dla osób parających się astrologią ma to spore znaczenie.

Pełnia od wieków była świętowana przez ludzi czczących naturę, a każda pełnia ma do dziś swoją charakterystyczną nazwę. Ta występująca w lipcu nazywana jest "koźlim Księżycem".

Skąd wzięła się ta nazwa? Pełnia w lipcu często nazywana jest " Koźlim Księżycem " (ang. Buck Moon) ze względu na to, że w tym czasie młode jelenie (ang. buck) zaczynają rozwijać swoje poroże. Ta nazwa pochodzi z tradycji rdzennych Amerykanów, którzy nadawali nazwy pełniom księżyca, aby łatwiej rozpoznawać pory roku i cykle przyrody.

Inne popularne nazwy lipcowej pełni księżyca to:

Hay Moon (Sianokosowy Księżyc) - związane jest to z kolei ze zbiorami siana.

W astrologii pełnia księżyca jest często uważana za czas kulminacji i zakończeń, kiedy energie osiągają swoje maksimum i coś w naszym życiu może dojść do pełni lub zakończenia. Lipcowa pełnia, znana jako Koźli Księżyc , ma swoje specyficzne znaczenie, które może różnić się w zależności od znaku zodiaku, w którym ta pełnia występuje.

To czas podsumowań. Pełnia w Koziorożcu może skłonić nas do przemyślenia naszych dotychczasowych osiągnięć i dalszych celów. Może to być czas, gdy dostrzegamy owoce naszej ciężkiej pracy lub widzimy, gdzie musimy jeszcze się poprawić. Można spodziewać się także wzrostu ambicji. Mogą wzmacniać się nasze pragnienie osiągnięcia sukcesu, wzmacniając jednocześnie naszą determinację i dyscyplinę.