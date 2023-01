Magiczny rytuał działa tylko do 6 stycznia. Ma zapewnić pokaźny zastrzyk gotówki

Magiczny rytuał bogactwa

Magiczny rytuał bogactwa, w którym główną rolę odgrywa gorczyca, charakteryzuje się wielką mocą, skutecznością i efektami, na które nie musimy długo czekać. Mówi się, że już miesiąc po jego wykonaniu nasze pieniądze zaczną się pomnażać, a po trzech miesiącach magia osiągnie pełną moc — i tak pozostanie do końca 2023 roku.

Niektórzy podkreślają, by podejść do takich magicznych zabiegów z wiarą i zaufaniem w ich skuteczność — tylko dzięki mocy naszej woli uda nam się nagiąć naszą energię i moc wszechświata, by ziściło się to, co chcemy osiągnąć. Zwątpienie i niedowiarstwo to największy wróg magii pieniądza.

Rytuał bogactwa na 2023 rok — jak wykonać?

Astrologia Tacy ludzie to urodzenie przywódcy. Sprawdź, czy do nich należysz Do jego wykonania będziemy potrzebowali kilograma gorczycy i kilkunastu małych woreczków. Na początek wypełnijmy je ziarnami, tak by podzielić gorczycę na 7,9 lub 12 równych części. Następnie należy umieścić je w miejscach mocy - a więc tam, gdzie zbiera się nasza osobista energia: przy łóżku, w szafie, torebce, a także tam, gdzie najchętniej przebywamy w domu. Koniecznie należy pamiętać, by po miesiącu wymienić ziarna gorczycy na nowe.

Gorczyca - symbol

Gorczyca w magii rytualnej i kulturze znana jest od wieków. Symbolizuje troskę, cierpienie i wiarę. Wysypana na progu odstrasza złe moce. No i oczywiście - zapewnia bogactwo.

