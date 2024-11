W poniedziałek, 4 listopada 2024 roku o godzinie 05.09, Mars, planeta o energii, która ma w sobie pokłady odwagi i działania, wkroczyła w znak Lwa. Mars w Lwie to połączenie energii ognia, determinacji i ambicji, ponieważ zarówno Mars, jak i Lew są związane z żywiołem ognia.

Lew jest znakiem, który ceni sobie wyrażanie siebie, kreatywność oraz dążenie do uznania i autentyczności, a Mars w Lwie wzmacnia te cechy, zachęcając do działania w sposób śmiały i dramatyczny. Taki wpływ planety będzie sprzyjał większej pewności siebie, podejmowaniu ryzyka i dążeniu do celów w sposób efektowny.