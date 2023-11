Spis treści: 01 Aida przepowiedziała pandemię?

Aida Kosojan-Przybysz w Polsce zyskała sławę jako jasnowidzka. Urodziła się w Gruzji, ale w latach 90. przeprowadziła się do naszego kraju i postanowiła zostać na stałe. W dość szybkim tempie zaskarbiła sobie sympatię Polek i Polaków, którzy docenili przede wszystkim jej empatię i ważne przekazy pomagające w życiu codziennym. Na Instagramie jej wpisy śledzi obecnie ponad 50 tys. osób, którzy chętnie czerpią z jej porad czy przesłań związanych z różnymi sferami życia.

- Miłość jest siłą napędową. Zdrowie jest siłą ciała. Jeśli dusza, rozum i ciało są w harmonii, to człowiek się czuje szczęśliwy. Idzie do przodu. A bez miłości zdrowy człowiek jest jak drzewo bez owoców - powiedziała Aida w rozmowie z Waldemarem Suliszem w serwisie dziennikwschodni.pl w styczniu 2011 roku.

Aida przepowiedziała pandemię?

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz to popularna w Polsce jasnowidzka / Krzysztof Kuczyk / East News

Aida zdradziła niegdyś, że dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci. Jednak nim zaczęła świadomie korzystać ze swojego daru, minęło trochę czasu. Obecnie najczęściej mówi się o tym, że ormiańska wizjonerka przewidziała co wydarzy się w 2020 roku, który określiła mianem "roku maski". Dlatego też grono wiernych fanów i fanek z niecierpliwością wyczekuje kolejnych przepowiedni czy wpisów Aidy.

Aida zwróciła się do Polaków z ważnym pytaniem. W komentarzach poruszenie

W najnowszym wpisie wizjonerka Aida skupiła się na szczęściu. Wpis jak zawsze wywołał ogromne poruszenie wśród internautów. Nie bez powodu - wizjonerka zadała ważne pytania.

- Stoimy w kolejce po szczęście. Za kim? A może przed kim? Ktoś ma pierwszeństwo, a są też tacy, którzy rezygnują i wychodzą z kolejki z różnych powodów. Są też tacy, którzy próbują dostać szczęście spod lady - zaczęła Aida.

- Szczęściem jest samo stanie w kolejce, krótkiej czy długiej, ważne czy wiesz po co stoisz i czy na pewno tego potrzebujesz, że widzisz oczami wyobraźni i swojej duszy. Czas oczekiwania, albo proces dochodzenia do celu, jest jak wejście na szczyt góry na własnych nogach, z lekkim plecakiem na ramieniu - napisała.

- Idź we własnym tempie, a jak stoisz w korku miej lekkie myśli, to one tworzą dobry czas, to z nich się składa dobre życie. Twoja siła jest w twoim przyjmowaniu tego co i kiedy cię spotyka. Żyj dobrze. Życz dobrze - brzmi nowa rada Aidy.

"Skąd ty wiesz jakich słów danego dnia potrzebuję?", "Piękne słowa. Niech szczęście zawsze będzie z Panią, Pani Aido", "Właśnie dziś się nad tym zastanawiałam", "Najlepsza", "Żyjcie tu i teraz, nie oglądając się na przyszłość", "Wydaje mi się, że ciągle stoję w kolejce. Wyłącznie" - dzielili się swoimi przemyśleniami internauci.

A wy zgadzacie się ze słowami Aidy?

