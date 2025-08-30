Imiona z literą A - wrzesień to idealny czas na nowy start

Litera A jest pierwsza w alfabecie - to sprawia, że niesie ze sobą siłę nowego początku, rozpoczynania wszystkiego od zera. Osoby mające literę A w imieniu szczególnie odczują chęć zmian właśnie we wrześniu - ich energia będzie skierowana na przeorganizowanie swojego życia, wprowadzenie nowych rutyn i odrzucenie tego, co im nie służyło.

Nie czekaj więc dłużej - energia zmian, która unosi się w powietrzu, poprowadzi cię przez proces zakupu nowego mieszkania, zmianę pracy czy rozpoczęcie nowej relacji. To także świetny czas na samorozwój - zainwestuj w książki, zacznij trenować uważność albo znajdź terapeutę. Zaczynając we wrześniu, do stycznia będziesz już widzieć owoce swojej pracy.

Imiona z literą K - skup się na zmianach, ale zachowuj rozwagę

Wrzesień będzie wyjątkowy także dla osób, które mają w swoich imionach literę K. 21 września czeka nas zaćmienie Słońca w Pannie - a to idealny moment na to, aby podjąć strategiczne decyzje. Zmiana pracy? Zakończenie niesłużącej ci relacji? Zrób to teraz, bo Wszechświat ci sprzyja! Litera K jest nośnikiem energii transformacji - jeśli czujesz potrzebę wewnętrznej przemiany, wrzesień to idealny czas, by ją rozpocząć. Pożegnaj się z ludźmi, którzy cię ograniczają i sprawiają, że gaśniesz. Powitaj za to tych, którzy dmuchają w twoje skrzydła.

K jak karma - pewne zmiany są nieuniknione, więc się im nie opieraj. Płyń z nurtem, zamiast stawiać opór. We wrześniu szczególnie pamiętaj o tym, że wszystko, co dajesz - wraca. Być może to idealny czas, by zmienić coś w swoim postępowaniu.

Twój miesiąc nadchodzi! Wrzesień ujawni niespodziewane zmiany dla osób z literą A, K lub Z vladteodor.ro 123RF/PICSEL

Litera Z w imieniu - choć kończy alfabet, sprzyja nowym początkom

Litera Z jest ostatnia w alfabecie, co może symbolizować zakończenie. Zamknięcie pewnego etapu jest jednak z reguły początkiem czegoś nowego. Osoby, w których imieniu występuje litera Z, właśnie teraz wyraźnie odczują potrzebę zrobienia w swoim życiu rewolucji. Z oznacza zakończenie - w tym miesiącu dopniesz projekty i procesy, które ciągnęły się miesiącami, masz także szansę zamknąć niewygodne rozdziały swojego życia. Może okazać się, że wrzesień 2025 roku będzie w twoim życiu przełomowy - gdy odkryjesz swoje prawdziwe ja, zobaczysz, jak wiele wokół się zmieni.

Wrzesień ma wibrację liczby 9 - w numerologii jest ona symbolem końca cyklu i następującego po nim oczyszczenia. Kiedy więc zacząć wprowadzać zmiany, jeśli nie we wrześniu? To doskonały moment na zmianę tego, co dotychczas się nie sprawdziło. Nie czekaj do stycznia i do nowego roku - zmiana pór roku to genialny czas, aby ustalić sobie nowe cele i sięgnąć po więcej! Wrzesień to dobry moment, aby spisać swoje postanowienia i plany - zapisane na kartce albo w pliku komputerowym, nabierają większej mocy. Podziel duże cele na małe kroki i codziennie do nich zaglądaj - dzięki temu nie stracisz ich z pola widzenia!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL