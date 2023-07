Wróżka od dziecka widziała duchy

Od lat pracuje jako medium, pomagając innym kontaktować się z ich zmarłymi bliskimi i choć uważa to nie tylko za swoją pracę, ale także i misję.... Jest zdania, że te osoby same mogłyby to robić.

Ona sama mówi, że może czuć, widzieć, słyszeć i smakować w innych wymiarach i jest to niesamowite doświadczenie.

Zdjęcie Medium to osoba, która potrafi słyszeć i widzieć osoby zmarłe / 123RF/PICSEL

En-May Magels zdała sobie sprawę z tego, że jest medium w wieku trzech lat po rozmowie z duchami, które nazywała swoimi "towarzyszami zabaw", oraz z nieżyjącym dziadkiem. Małej wówczas En-May przyglądał się jej ojciec, jak mówi w języku chińskim, którym posługiwał się jej dziadek, a którego ona nigdy się nie uczyła.

Zdolności paranormalne posiadają nie tylko wybrańcy

En-May wierzy, że każdy rodzi się ze zdolnościami paranormalnymi, ale z biegiem czasu ludzie zatracają te umiejętności, skupiając się za bardzo na życiu tu na ziemi i na sprawach codziennych.

"Wierzę, że każdy ma jakąś zdolność wykorzystania tej intuicyjnej energii, która pozwala na komunikację z duchami. Działa ona równolegle z wielką piątką, czyli ze zdolnością widzenia, słyszenia, smaku, dotyku i węchu. Poza tym posiadamy instynkt i intuicję" - przekonuje En-May Magels w swoich mediach społecznościowych.

Intuicja zdaniem medium, pochodzi z głębi serca i to ona odblokowuje granicę między dwoma światami.

Za to, co odbiera nam nasze wrodzone umiejętności widzenia tego, co niewidoczne dla oczu, to zdaniem medium strach.

"Rodzimy się z dwoma lękami. Ze strachem przed upadkiem i głośnymi dźwiękami. Reszty się uczymy. Zaczynamy się bać wielu rzeczy".

Zdaniem medium, gdy będziemy pracować nad lękami i skupimy się na swojej duchowości, możemy zacząć kontaktować się z tymi, którzy przeszli już na drugą stronę.