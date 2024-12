Męskie imię od lat bardzo popularne w Polsce. Hit na mazowieckich porodówkach

To człowiek szczery o jasnych poglądach. Nikogo nie udaje, jest zaangażowany w pracę, ale to nie przeszkadza mu w byciu najlepszym ojcem i mężem. Oliwier to niezwykle popularne imię w Polsce. Nie ma się jednak czemu dziwić. Oznacza bowiem człowieka dobrego i pełnego pasji do tego, co robi. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto je nadać swojemu synowi.