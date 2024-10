Skąd biorą się nieprzyjemne zapachy w samochodzie?

Nieprzyjemny zapach w aucie to problem, który w wielu przypadkach wynika z niedopilnowania czystości. Aby się go pozbyć, wystarczy porządnie wyczyścić auto. Szczególną uwagę warto zwrócić na fotele, dywaniki oraz wykładzinę. To właśnie tam gromadzi się mnóstwo bakterii, kurzu i roztoczy, które po czasie mogą wpływać na zapach auta. Pojazd warto dokładnie odkurzyć, a nawet zainwestować w profesjonalne czyszczenie.

Do czyszczenia sprawdzą się środki, które znajdziemy w domu. Ocet jest jednym z najlepszych pochłaniaczy zapachu. Za jego pomocą warto przetrzeć deskę rozdzielczą oraz wszystkie elementy kabiny. Szczególną uwagę należy zwrócić na popielniczkę. Jeśli poprzedni właściciel auta palił, to właśnie w niej może kryć się źródło brzydkiego zapachu. Ocet sprawdzi się idealnie do wyczyszczenia jej i poradzenia sobie ze smrodem.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach w samochodzie?

Nieprzyjemny zapach w aucie najczęściej wynika z nagromadzenia roztoczy, bakterii czy wilgoci. Źle doczyszczone zabrudzenia mogą po czasie dać o sobie znać. W niektórych przypadkach konieczne może być jednak wymienienie filtra kabinowego. To właśnie on odpowiedzialny jest za oczyszczanie zasysanego powietrza z zewnątrz. Kiedy filtr jest zapchany i brudny, może wydzielać nieprzyjemną woń. Jego wymiana konieczna jest średnio co 15-20 tys. km albo raz w roku. Jeśli decydujemy się na zakup nowego filtra, dobrze jest zadbać o wysoką jakość, jako że przekłada się ona na czystość powietrza w aucie. Tanie produkty mogą nie działać tak skutecznie.

Czym usunąć zapach stęchlizny w aucie?

Wnętrze auta, szczególnie kiedy jest stare, może zacząć pachnieć stęchlizną. Niestety usunięcie tej nieprzyjemnej woni domowymi sposobami może być trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. W tej sytuacji najlepiej sprawdzi się ozonowanie wnętrza samochodu. Jest to nie tylko sposób na ładny zapach, ale także na usunięcie wszelkich bakterii, zarazków oraz grzybów. Po ozonowaniu w pojeździe będzie panować świeży i przyjemny zapach.

Źródłem stęchlizny w aucie może być również zaniedbana klimatyzacja. W niej mogą kryć się zarodniki pleśni, które odpowiadają za nieprzyjemny zapach. Porządna dezynfekcja klimatyzacji, która obejmuje nie tylko jej zewnętrzne, ale i wewnętrzne elementy może szybko rozwiązać ten problem. Inwestycja w serwis klimatyzacji może się opłacić.

Zawilgocone auto to problem, który objawia się nie tylko zapachem stęchlizny, ale również zaparowanymi szybami. Z nim również poradzimy sobie dzięki domowym sposobom. Jeśli nadmiar wody znajduje się pod dywanikami i fotelami, możemy pozbyć się go za pomocą żwirku dla kota. Wystarczy go rozsypać, zaczekać, aż wsiąknie płyn, a następnie porządnie odkurzyć.

Jeśli problem z wilgocią utrzymuje się, przydatne może być trzymanie w aucie torebki ryżu. Ma on właściwości higroskopijne, przez co może pomóc nam uporać się z problemem.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z tapicerki?

Czyszczenie tapicerki w aucie może być kluczem do usunięcia brzydkiego zapachu 123RF/PICSEL

Tapicerka jest jednym ze źródeł brzydkiego zapachu w wielu autach. Mogą gromadzić się w niej zabrudzenia, kurz, roztocza, a jeśli poprzedni właściciel palił, również zapach dymu papierosowego. Z tego powodu konieczne może być jej wypranie. Ręczne, domowe sposoby na to niestety nie zawsze są skuteczne. W wielu przypadkach konieczne będzie oddanie auta do profesjonalnej pralni, która za pomocą właściwych sprzętów skutecznie oczyści tapicerkę. Pranie parowe powinno rozprawić się z bakteriami i brzydkim zapachem.

Sprawdź też: Jak usunąć wilgoć z samochodu

Co zrobić, żeby ładnie pachniało w samochodzie?

O ładny zapach w aucie warto zadbać, dopiero kiedy usuniemy przyczynę problemu. To wtedy można zainwestować w odświeżacze samochodowe w postaci zawieszek, puszek czy atomizerów.

Jeśli spróbowaliśmy wszystkiego, a w aucie w dalszym ciągu unosi się nieprzyjemny zapach, możemy spróbować użyć neutralizatora zapachów. To środek, najczęściej występujący w formie sprayu, który może rozprawić się z uciążliwymi zapachami. Korzystanie z niego jest bardzo proste — wystarczy rozpylić go w aucie i zaczekać na efekty. Może on ostatecznie rozprawić się z wonią dymu tytoniowego, zapachem zwierząt czy potu. To także jeden z najszybszych sposobów na poprawienie komfortu jazdy.

Jeśli nie chcemy niepotrzebnie inwestować w chemiczne środki, w kuchni znajdziemy domowe neutralizatory zapachu. Jest to mielona kawa. Możemy przesypać ją do płóciennego woreczka i umieścić w aucie, aby wchłaniania nieprzyjemny zapach. W tym przypadku również sprawdzi się ocet. Możemy postawić w aucie wypełnioną nim miseczkę na kilka godzin, aby uporała się z nieprzyjemną wonią.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne