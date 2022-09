Na jaki temat kłamiemy najczęściej? Wiele o tym mówi nasz znak zodiaku

Na jakie tematy kłamiemy wg znaku zodiaku?

Baran kłamie w sytuacjach, kiedy ktoś pyta, czy wszystko u niego w porządku. Udaje, że jest ok, nawet jeśli jego życie leży w gruzach.

Byk kłamie, kiedy nie chce robić czegoś, na co się umówił. Wiecznie szuka wymówek: a to, że pies chory i nie może dotrzeć na imprezę, a to że wywiadówka w szkole, więc jednak nie pójdzie z tobą na kawę, itd. itp.

Bliźnięta kłamią na temat swojej przeszłości. Nie chcą być postrzegane przez pryzmat tego, jakie błędy popełniły dawno temu.

Czytaj też: Najbardziej toksyczne pary wg znaku zodiaku - kto do kogo nie pasuje

Reklama

Rak kłamie prawiąc komplementy. Nie chcą nikogo zranić, więc wychwalają pod niebiosa nowe fryzury, sukienki i wystrój salonu.

Lew kłamie w kwestiach uczuć, szczególnie tych romantycznych. Nade wszystko boi się zranienia, więc nie zdradza nic na temat swoich zauroczeń, uczucia chowa głęboko.

Zdjęcie Im lepiej znasz mowę ciała drugiego człowieka, tym trudniej będzie cię okłamać / 123RF/PICSEL

Panna kłamie na temat tego, co przeszła w życiu. Udaje, że jej doświadczenie jest ogromne, choć często wcale tak nie jest. Podobnie z wiedzą - lubi się przechwalać i robić wrażenie mądrzejszej niż jest.

Waga kłamie, zaprzeczając, że ma problemy. Mówi, że to tylko ból głowy, a tak naprawdę kryje się za tym poważna sprawa.

Skorpion kłamie na temat swojej pewności siebie. Wmawia ludziom, że jest ponad wszystko i że nic nie jest w stanie go przestraszyć. Tymczasem tak naprawdę jest bardzo wrażliwy.

Sprawdź: Inteligencja a znak zodiaku - pięć znaków się wyróżnia

Strzelec kłamie na temat swojego życia towarzyskiego. Daje wszystkim żyć w przekonaniu, że jest rozrywany i ma setki znajomych, a jego życie to wieczna impreza. Robi to po to, żeby nikt się o nie martwił.

Koziorożec kłamie na temat swojej pracy. Zachowuje się tak, jakby był cały czas zawalony robotą. Wszystko po to, żeby inni dali mu święty spokój.

Wodnik kłamie na temat pieniędzy. Chce, żeby wszyscy myśleli, że świetnie sobie radzi. Nie chce litości i niepotrzebnych pytań.

Ryby kłamią na temat swojego życia uczuciowego. Udaje szczęście, żeby nikt nie dawał mu "dobrych" rad.

Czytaj też:

Płeć mózgu - jaki jest twój mózg, bardziej kobiecy czy męski?

Znaki zodiaku, które nie grają fair i te, które zawsze trzymają się zasad