Spis treści: 01 Nowy rok, nowy ty?

02 Co przynosi księżyc w nowiu?

03 Nów księżyca najmocniej wpłynie na cztery znaki zodiaku

04 Czego uczy nas Koziorożec?

Początek roku może wiązać się z wieloma emocjami, w tym presją postanowień. Księżyc w nowiu to okazja do stworzenia dla siebie przestrzeni na rozwój. Nic nie jest wyryte w kamieniu i możesz zmienić swoje zamiary w dowolnym momencie. Nie musisz też od razu wszystkiego wymyślać i planować od A do Z. Po prostu skup się na tym, jak chcesz się czuć w nadchodzącym roku, a szczegóły zaczną się powoli układać.

Ten Księżyc to twoja szansa na dokonanie prawdziwej, długotrwałej zmiany w swoim życiu. Zdecyduj, jak chcesz się czuć, co pomoże ci się tak czuć i jakie zmiany chcesz, aby nastąpiły. Nie powstrzymuj się i nie pozwól się nikomu powstrzymać.

Podczas nowiu Księżyca w Koziorożcu stwórz w swoim życiu pewną strukturę, która pomoże ci zachować odpowiedzialność przed sobą i być świadomym tego, co robisz i w jakim miejscu jesteś. Zmieniamy nie dzieją się z dnia na dzień, na wszystko potrzeba czasu i działania małymi, ale konsekwentnie stawianymi, krokami. Ostatecznie tego właśnie chcemy - małych zmian, które w konsekwencji prowadzą do tych większych. Kiedy zmieniamy zbyt wiele i zbyt szybko, może to dać efekt odwrotny do zamierzonego - do zmian po prostu nie dochodzi, a my zostajemy z frustracją. No dobrze, ale co ma do tego księżyc?

W czasie styczniowego nowiu pomyśl o planie na każdy dzień w roku, ustalając praktyki i rytuały, które mogą stać się częścią twojego codziennego życia. Zacznij od głównego pytania, jak chcesz się czuć, a następnie zadaj sobie pytanie, co pomaga ci się tak czuć i utrzymać ten stan. Pracuj nad nawykami, małymi krokami zmieniaj swoją rzeczywistość.

Dobrze zacząć od poranków, są kluczowe do tworzenia nawyków i trenowania silnej woli. Nastaw budzik na 15 minut wcześniej, kiedy jeszcze wszyscy domownicy śpią. Posiedź w ciszy, napij się herbaty, poćwicz, pisz dziennik, posłuchaj muzyki - zrób coś, co wprowadzi cię dobrze w dzień. Dobry początek jest w końcu najważniejszy.

Księżyc w nowiu to czas tworzenia wizji przyszłości i szukania tego, co może pomóc te wizje urzeczywistnić. Wizje mogą zmieniać się w czasie, ale mogą stworzyć bazę zachowań i prawd, które staną się twoim stylem życia. Kiedy już zrozumiesz, w co chcesz się zaangażować, zastanów się, jakie kroki musisz podjąć. Co będziesz musiał odpuścić, aby zrobić miejsce na coś nowego? Marzenia i plany same w sobie dają siłę do ich realizacji. Nie odpuść tego, nie lekceważ tej mocy.

Uświadomienie sobie, że życie, którego pragniesz, jest możliwe, wymaga pewnego wysiłku. Najpierw musisz uwolnić się od wszystkiego, co blokuje twoją wiarę w siebie. Następnie musisz ucieleśnić emocje związane z realizacją swoich marzeń i planów. Trzeba je poczuć, żeby znaleźć w sobie siłę i motywację do ich spełnienia. Skup się i spróbuj odkryć ewentualne przeszkody. Czy coś cię blokuje? Co cię powstrzymuje? To będzie to, nad czym trzeba będzie popracować. Nie musisz odpowiadać od razu. Wykorzystaj po prostu czas nowiu na te przemyślenia.

Bliźnięta : To idealny czas, aby uwolnić się od emocjonalnego bagażu, który dźwigasz. Księżyc w nowiu nawołuje do nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Do wrażliwości, otwarcia się na drugą osobę i na wrażliwość na partnera i jego potrzeby.

To idealny czas, aby uwolnić się od emocjonalnego bagażu, który dźwigasz. Księżyc w nowiu nawołuje do nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Do wrażliwości, otwarcia się na drugą osobę i na wrażliwość na partnera i jego potrzeby. Lew : Szczęście i obfitość są w zasięgu, ale tylko jeśli dokonasz reorganizacji i resetu. W wielu obszarach twojego życia panuje stagnacja, dlatego jest to idealny czas na ożywienie sytuacji.

Szczęście i obfitość są w zasięgu, ale tylko jeśli dokonasz reorganizacji i resetu. W wielu obszarach twojego życia panuje stagnacja, dlatego jest to idealny czas na ożywienie sytuacji. Waga : Ciągnie cię do nowych rzeczy i możliwości. Księżyc w nowiu oświetli potrzebę transformacji, ale musisz zdać sobie sprawę, że zmiana musi przyjść od wewnątrz. Świeże podejście otworzy ci oczy na nowe, ekscytujące możliwości.

Ciągnie cię do nowych rzeczy i możliwości. Księżyc w nowiu oświetli potrzebę transformacji, ale musisz zdać sobie sprawę, że zmiana musi przyjść od wewnątrz. Świeże podejście otworzy ci oczy na nowe, ekscytujące możliwości. Wodnik: Czas na poważne poszukiwania duchowe. Księżyc w nowiu zachęca cię do położenia solidnego fundamentu pod przyszłe cele. Musisz mocno stać na ziemi, aby głowa mogła bujać w chmurach.

Koziorożec to kardynalny znak ziemski. Generuje energię ziemi i pomaga nam połączyć się z tym właśnie elementem w naszym życiu. Sezon Koziorożca pomaga nam czuć się skoncentrowanymi, czystymi i gotowymi, aby poradzić sobie z niezliczoną ilością wyzwań, jakie stawia przed nami życie. Pomaga nam także zachować trzeźwy umysł i podejmować słuszne decyzje.

Koziorożec to przede wszystkim zaangażowanie i skupienie. Każdego dnia kieruj swoją energią. Nawet jeśli jest to coś małego, każdego dnia rób coś, co zbliża cię do realizacji celów. Koziorożec uczy nas, że jednym z najważniejszych elementów utrzymywania skupienia jest nauczenie się odrzucania tego, co rozprasza. Najważniejszym aspektem tego czasu jest znalezienie i zaangażowanie się w to, co jest warte twojej energii.

Tradycyjnie Koziorożec jest kojarzony z karierą. Ta energia to jednak znacznie więcej niż to, co robimy, żeby pod koniec miesiąca otrzymać wypłatę. Chodzi o odnalezienie czegoś większego - celu w życiu. Chodzi o nasze dziedzictwo i to, za co zostaniemy zapamiętani. Chodzi o znalezienie pracy, która łączy ciało, serce, umysł i ducha.

Znalezienie celu w życiu może zająć lata. Wymaga to od nas eksperymentowania i odwagi w podejmowaniu czasem ryzykownych decyzji i kroków. Koziorożec to znak samotności. Zachęca nas, aby w tym czasie spędzić trochę czasu w samotności, we własnym towarzystwie. To w tej przestrzeni możemy naprawdę usłyszeć siebie, swoje potrzeby.