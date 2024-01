Spis treści: 01 Kiedy nów Księżyca w styczniu 2024 roku? Zwróć uwagę na ten dzień

02 Siła Koziorożca w trakcie nowiu Księżyca

Kiedy nów Księżyca w styczniu 2024 roku? Zwróć uwagę na ten dzień

Nów Księżyca w astrologicznym świecie zawsze oznacza nową energię, nowe początki i zmiany. To doskonały moment, by wejść w nowy rozdział w swoim życiu. Tym razem najbliższy nów będzie miał miejsce już 11 stycznia, a kulminacja tego zjawiska zajdzie o godzinie 12:58, czyli niemal w samym środku dnia.

Zakochane znaki zodiaku. Sprawdź, czy się w tobie podkochują

Finanse w styczniu pozostawiają wiele do życzenia. Wróżka Anne wskazuje na problemy

Masz te cyfry w dacie urodzenia? W 2024 roku przyciągną one bogactwo

Trzy znaki zodiaku nie dostaną podwyżki w 2024 roku. Kto jest na liście? Dlaczego to tak istotne z punktu widzenia ezoteryki? Dlatego, że jest to wyjątkowy nów, wspierający manifestacje i ich realizację. To właśnie tego dnia Twoje życie może się odmienić w wyjątkowy sposób.

Pierwszy nów w nowym roku jest o tyle istotny, że jest całkowitym pożegnaniem się z tym, co działo się w minionym już 2023 roku. Lepszego początku może już nie być.

To okazja, by zostawić za sobą wszystko, co nam nie służyło i co nas raniło, a skupić się na tym, czego tak naprawdę pragniemy.

Reklama

Siła Koziorożca w trakcie nowiu Księżyca

Zbliżający się nów Księżyca będzie umiejscowiony na nieboskłonie w znaku Koziorożca. Czy to oznacza, że tylko osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku odczują wyjątkowe zmiany?

Zdjęcie Koziorożcowa siła w nowiu może dodać nam wytrwałości w dążeniu do celu / 123RF/PICSEL

Absolutnie nie! Każdy znak zodiaku otrzyma siłę płynącą z Koziorożca. To, co możemy czerpać z tego znaku w takcie nowiu, to upór w dążeniu do celu, wytrwałość.

Jeżeli zdecydujemy się na rozpoczęcie czegoś nowego właśnie w nowiu, to znak Koziorożca doda nam wytrwałości w realizacji postanowienia.

Styczniowy nów to idealny czas na oczyszczanie myśli, medytację i manifestację. Kiedy zachowamy spokój i skupimy się tego dnia na naszych celach, astrolodzy są niemal pewni - nasz świat przewróci się do góry nogami i to w pomyślny dla nas sposób.