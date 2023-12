Spis treści: 01 Co to znaczy "prawdziwy przyjaciel"?

02 Jakim przyjacielem jest Lew?

03 Jakim przyjacielem jest Strzelec?

04 Jakim przyjacielem są Bliźnięta?

05 Jakim przyjacielem jest Wodnik?

06 Jakim przyjacielem jest Waga?

07 Jakim przyjacielem są Ryby?

Co to znaczy "prawdziwy przyjaciel"?

Nie każda osoba, którą spotkasz, zostanie twoim najbliższym przyjacielem. Podchodzenie do poznawania nowych ludzi z myślą o nawiązaniu tak bliskiej relacji może nawet powodować stres i dyskomfort. Nie szukaj na siłę. Nie z wszystkimi musisz być blisko. "Zwykli" znajomi też są ważni. Sieć luźnych powiązań społecznych jest również cenna zarówno dla twojego dobrego samopoczucia, jak i sukcesu. Te przyjazne kontakty tworzą społeczność.

Warto wiedzieć, że w ciągu całego życia wiele osób będzie poruszać się pomiędzy "zwykłą" znajomością a przyjaźnią. Wszystkie te relacje są ważne. Pomocne jest zrozumienie, gdzie ktoś pasuje i rozróżnienie, czego oczekujesz od przyjaciela. Co ważne, każdy, kogo nazywasz przyjacielem, powinien przestrzegać pewnych standardów, jeśli masz zamiar inwestować w tę relację. Tyczy się to oczywiście również ciebie i twojego podejścia.

Prawdziwy przyjaciel:

Żyje uczciwie. Postępuje zgodnie ze swoimi wartościami i zobowiązaniami. Ma silne zasady moralne i będzie reagować, gdy ktoś naruszy te zasady. Jest samoświadomy - zachowuje się i mówi w spójny sposób. Możesz na nim polegać. Można mu zaufać. Dobry bliski przyjaciel jest uczciwy i mówi prosto z serca, mając dobre intencje. Mówi to, co powinieneś usłyszeć, w sposób pełen szacunku i miłości, tak aby nie było to bolesne. Ponieważ wiesz, że mają na sercu twoje najlepsze intencje, możesz być wobec nich bezbronny, niepewny i "dziwny". Jest lojalny. Chociaż ślepa lojalność nigdy nie jest dobra, przyjaciele są na ogół lojalni. Lojalny przyjaciel jest przy tobie podczas wzlotów i upadków, oferując pomocną dłoń lub ucho do słuchania. Wysłucha twojej wersji historii, rozwieje twoje wątpliwości i będzie cię bronić, gdy będzie taka potrzeba. Sprawia, że w jego towarzystwie czujesz się dobrze. Być może to najważniejsza cecha. Wampiry społeczne i toksyczne relacje mogą cię wyczerpać, ale spędzanie czasu z doskonałym przyjacielem to coś, co powinno cię rozweselić i dodać energii. To ktoś, z kim możesz się swobodnie spotykać nawet w najgorsze dni. Rozśmiesza cię. Humor zmniejsza stres, poprawia nastrój i prowadzi do większego poczucia przynależności - czyli wszystkiego, co powinien zapewniać udany związek. Jeśli więc twój przyjaciel cię rozśmiesza, wiedz, że ta pozornie niewielka cecha może w rzeczywistości poprawić Twoje samopoczucie. Nie ocenia. Możesz liczyć na brutalną nawet szczerość, ale prawdziwi przyjaciele nigdy nie powodują, że czujesz się źle. Oferują bezpieczną przestrzeń do rozwiązywania problemów, dzielenia się niepewnością i omawiania trudnych tematów.

Prawdziwi przyjaciele mają w sercu najlepsze intencje, bez względu na wszystko i po prostu chcą, abyś był szczęśliwy. Rozumieją też, że twoja droga do szczęścia jest wyjątkowa, więc są gotowi cię wspierać nawet, gdy co i raz się zmieniasz.

Jakim przyjacielem jest Lew?

Lew jest duszą towarzystwa. Ma najbardziej magnetyczną osobowość i niespożytą radość życia. Spędź chwilę w jego towarzystwie, a nigdy nie będziesz chciał, aby ten stan się zmienił. Są ciepłe, zachęcające i najbardziej autentyczne - musisz mieć takiego przyjaciela.



Jakim przyjacielem jest Strzelec?

Strzelec jest najbardziej towarzyską osobą, jaką spotkasz na swojej drodze. Wiedzą dużo o świecie, udzielają najlepszych rad życiowych i zawsze są chętni do dobrej zabawy. Są również znani ze swojej pozytywnej osobowości, która może rozjaśnić każde pomieszczenie. Zwykle przyciąga to ludzi, którym naprawdę zależy na prawdziwej przyjaźni.

Jakim przyjacielem są Bliźnięta?

Bliźnięta mają żywiołową osobowość i są także jednymi z najbardziej "dziwacznych ludzi". Kryją w sobie (co najmniej) dwie osobowości. To ciekawe i intrygujące. Z tego powodu wiele osób często czuje, że znalazło prawdziwego przyjaciela w tym znaku powietrza. Bliźnięta słuchają ze szczerym zainteresowaniem i godzinami mogą prowadzić rozmowy. Coś wspaniałego!

Jakim przyjacielem jest Wodnik?

Wodnik inspiruje najbardziej. Często prowadzą zabawne i ekscytujące życie tylko na swoich własnych warunkach - nie ma opcji, by nagięli się do status quo. A to sprawia, że wielu chce być ich przyjaciółmi. Wodniki intrygują, budzą ciekawość - ludzi ciągnie do nich chęć nauczenia się czegoś nowego.

Jakim przyjacielem jest Waga?

Wagi to prawdziwi społecznicy zodiaku. Są to ludzie niesamowicie czarujący i najbardziej przyjaźni w okolicy. Są także jednymi z najbardziej atrakcyjnych i mają najlepsze osobowości. Więc nie jest tak trudno chcieć być ich przyjacielem. Jest w nich mnóstwo ciekawości drugiego człowieka, nie zadowalają się powierzchownymi kontaktami.

Jakim przyjacielem są Ryby?

Ryby to najmilsi ludzie. W istocie są najmilszymi i najbardziej współczującymi ludźmi, jakich spotkasz na swojej drodze. Emanują taką energią, że każdy chce się z nimi przyjaźnić lub chociaż być blisko. Osoby spod znaku Ryb rzucą wszystko, jeśli pojawia się potrzeba pomocy ukochanej osobie. Ale to nie wszystko! Czy znasz wiele osób, które są tak uważne, że zapamiętują najdrobniejsze nawet szczegóły dotyczące ich najbliższych? No właśnie. Takie właśnie są Ryby.

