Najważniejszy jest... on sam. Jeśli zacznie w ciebie wątpić, już go straciłaś

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Lwa

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Lwa

03 Kto pasuje do Lwa?

04 Kto nie pasuje do Lwa?

05 Pan Lew - jaki jest w łóżku?

06 Lew - horoskop na 2023 rok. Trzeba pójść na kompromisy

Mężczyzna urodzony pod znakiem Lwa jest czarujący i łatwo znajdzie drogę do twojego serca. To osoba odważna, niezależna i zaciekle lojalna. Zrobiłby wszystko dla rodziny lub przyjaciela w potrzebie. To mężczyzna silny i nieustraszony, nie boi się ani porażki, ani odrzucenia. Lew jest zazdrosny i zaborczy. Chce stałej uwagi. Jeśli tylko poczuje, że nie jest na pierwszym miejscu, zakończy związek. Musi czuć się podziwiany przez cały czas.

To naturalny przywódca, który nie lubi, kiedy ktoś próbuje nim sterować, czy mówić, co ma robić. W mniemaniu Lwa to jego rolą jest dyrygować innymi. Lwy lubią kontrolować każdą dziedzinę życia. Będzie ciężko miał każdy, kto spróbuje odebrać Lwu władzę. Ale jest też mocno pochłonięty sobą i trudno go zrozumieć. To impulsywni aroganci i egocentrycy.

Nawet kiedy się zakochują, to oni są pępkiem świata. Ich największym zmartwieniem są... oni sami.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Lwa

Mężczyźni spod znaku Lwa są kreatywni i pracowici. Kiedy czegoś chcą, kiedy coś postanowią, dążą do tego nie zważając na przeszkody. Nie deprymują ich trudności, nie straszny im czas. Potrafią zarażać energią, jeśli robią coś, co kochają. To świetni szefowie i pracownicy, no nigdy się nie poddają.



Lwy to mężczyźni charyzmatyczni i pełni optymizmu. Sprawdzają się jako przyjaciele, bo zawsze służą dobrym słowem i motywacją. Wspierają tych, na których im zależy. Marzą, żeby każdy wykorzystywał swój potencjał, oczekują wiele od innych, ale też od siebie.

Zdjęcie Urodzeni pod znakiem Lwa to świetni kandydaci na szefów / 123RF/PICSEL

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Lwa

Lew jest tak pewny siebie, że zawsze zakłada, że ma rację. Ta pewność siebie często przekracza cienką linię, za którą jest zarozumiałość i arogancja. Nie działa to dobrze na innych, bo któż dobrze czuje się w towarzystwie osoby, która nie słucha, nie przyjmuje do wiadomości cudzej opinii, nie chce pójść na kompromis. Lew myśli, że jest lepszy niż inni.

Kto pasuje do Lwa?

Lwy uwielbiają być rozpieszczane i głaskać swoje ego, więc zalotna, romantyczna Waga świetnie do siebie pasuje. Ta para jest zawsze zapraszana na imprezy, ponieważ fajnie jest być w ich pobliżu. Oba znaki kochają uwagę i naprawdę chcą jak najlepiej dla wszystkich. Mogą się wiele od siebie nauczyć i prawdopodobnie będą mieli bardzo zrównoważony związek. Do Lwa pasuje też Baran. Oba znaki są pełne pasji i intensywności, które razem sprawią, że iskry będą latać. Są zarówno odważni, jak i zuchwali! Jest między nimi chemia, która z upływem lat będzie coraz lepsza. Dobrym dopasowaniem będzie też Strzelec. To prawdziwa power couple - charyzmatyczna, imprezująca najlepiej, odpoczywająca najlepiej. No po prostu szał.

Wybujałe ego Lwa zrównoważy realizm Panny - fajnie się uzupełniają. Na zasadzie przeciwieństw Lew może dobrać się z Wodnikiem.

Zdjęcie Mężczyźni spod znaku Lwa wciąż zabiegają o pochwały i docenienie. Gdy tak się nie dzieje, w związku mogą pojawić się problemy / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Lwa?

Byk i Skorpion być może będą musieli włożyć trochę dodatkowej pracy, jeśli chodzi o związek z Lwem. Zarówno Byki, jak i Lwy są uparte, co może sprawić, że kompromis stanie się sporym wyzwaniem. Nie wspominając o tym, że Lwy uwielbiają sobie folgować, a Byki są super praktyczne. Aby ich związek się rozwijał, Lew powinien mieć więcej cierpliwości, a Byk powinien ćwiczyć elastyczność. Skorpiony natomiast są tajemnicze i nie lubią błyszczeć, podczas gdy Lew uwielbia być w centrum wydarzeń.

Pan Lew - jaki jest w łóżku?

Lwy uwielbiają seks, ponieważ są wtedy w centrum uwagi. Uwielbiają być komplementowani. Ten znak uwielbia również podziwiać piękne rzeczy. Chociaż mężczyzna Lew woli seks z kimś, z kim jest w stałym związku, jest też otwarty na romanse. Lew jest znakiem ognia, więc jest żądny przygód i otwarty. Jest najszczęśliwszy, gdy próbuje nowych rzeczy i testuje granice tego, co może mu ujść na sucho.

Zdjęcie W 2023 roku Lew musi pójść na kompromisy dla dobra swojego i najbliższych mu osób / 123RF/PICSEL

Lew - horoskop na 2023 rok. Trzeba pójść na kompromisy

Pewność siebie jest wskazana, jednak Lwy, które z natury i tak mają spore mniemanie o sobie, w 2023 roku mogą już zacząć przesadzać. Niezależnie od tego, czy będą chciały utrzymać przy sobie partnera, czy przekonać do siebie wymarzoną osobę, będą musiały pójść w relacjach na kompromisy. Nikt nie chce żyć z egoistą, dlatego rządzę władzy Lwy muszą przekierować na inne aspekty życia.



