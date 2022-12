Znaki zodiaku, które się nawzajem nie znoszą. Napięcie wisi w powietrzu

Spis treści: 01 Znaki zodiaku, które się nie lubią. BARAN i BYK

02 Znaki zodiaku, które się nie lubią. KOZIOROŻEC i RYBY

03 Znaki zodiaku, które się nie lubią. WODNIK i BLIŹNIĘTA

04 Znaki zodiaku, które się nie lubią. LEW i PANNA

05 Znaki zodiaku, które się nie lubią. WAGA i SKORPION

Zobacz też: Horoskop na 2023. Podaj miesiąc urodzenia i sprawdź, co cię czeka

Znaki zodiaku, które się nie lubią. BARAN i BYK

Oto najbardziej agresywne znaki zodiaku. Życie z nimi może zamienić się w koszmar!

Wróżka Aida zwróciła się z apelem do Polaków. Oto co wydarzy się w najbliższych tygodniach

Chiński Nowy Rok 2023 pod znakiem Wodnego Królika. Co nas czeka?

Twoja karta według cygańskiego horoskopu. Mówi wiele o twojej osobowości Baran to typ, który sprawia wrażenie, że jego życie jest niezwykle interesujące i że zawsze jest zajęty. Nie potrafi bezczynnie usiedzieć w miejscu, co więcej, kiedy już się zdarza, dopadają go wyrzuty sumienia. I cóż... w kontakcie z Bykiem budzi się w Baranie jakieś dziwne uczucie. Nie chodzi o nienawiść do leniwych ludzi (za takiego uznaje się Byka), raczej o to, jakie życie Byk prowadzi. Z punktu widzenia Barana jest ono bierne, pozbawione iskry, nudne po prostu.

Na szczęście Byk jest na tyle pewny siebie, że zdanie Barana ma w głębokim poważaniu. Głównym problemem, jaki Byk ma z Baranem jest próba zrozumienia, czemu musi on być w ciągłym ruchu. Byk odczuwa niepokój, kiedy nie może znaleźć czasu tylko dla siebie i po prostu porobić nic. W tym duecie nie pomaga fakt, że Baran znajduje się w czołówce znaków zodiaku, które są... najbardziej agresywne.

Reklama

Znaki zodiaku, które się nie lubią. KOZIOROŻEC i RYBY

Jako tradycjonalista, Koziorożec kwestionuje wszystko, co nie jest logiczne i rozsądne, a kiedy spotyka ludzi, którzy bujają w obłokach, po prostu się poddaje - nie ma ochoty z nimi przebywać i zmagać się. Zdaniem Koziorożca nie ma sensu marnować czasu, kto nie podziela jego zdania. I tak właśnie jest z romantycznymi, uduchowionymi Rybami, które zdaniem Koziorożca wszystko robią nie tak (czyli inaczej niż on). Tymczasem Ryby są bardzo otwarte na świat, ciekawe inności, dlatego zamknięty na wszystko poza sobą Koziorożec nie jest dla nich dobrym kompanem - ani do życia, ani do rozmowy, do niczego po prostu. To dwa kompletnie inne światy, które nie mają żadnych punktów stycznych.

Znaki zodiaku, które się nie lubią. WODNIK i BLIŹNIĘTA

Bliźnięta najbardziej lubią otaczać się ludźmi i dobrze się bawić. I mogą to robić do upadłego, w przeciwieństwie do Wodnika, który w pewnym momencie po prostu musi wrócić do domu i odpocząć. I pobyć sam. Tego nie rozumieją Bliźnięta i nie mogą zaakceptować. Wodnik jest dumny ze swojej lojalności, a Bliźnięta... sami wiecie, lubią skakać z kwiatka na kwiatek, zmieniać co chwilę zdanie i żyć w lekkim chaosie. Nie ma tu żadnej płaszczyzny porozumienia.

Sprawdź też: Najseksowniejsze znaki zodiaku. Tym czterem znakom nikt nie może się oprzeć

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Znaki zodiaku, które się nie lubią. LEW i PANNA

Lew uwielbia dramaty, kocha robić wokół siebie zamieszanie i zawsze musi być w centrum uwagi. To klasyczna drama queen - wszystko musi być o niej. Co więcej, nie przebiera w środkach i zachowuje się tak, jak większość by się wstydziła. Panna natomiast nie może znieść tej ciągłej potrzeby stania w świetle reflektorów i po prostu trzyma się z dala od Lwa. Tym zachowaniem buduje sobie w oczach Lwa opinię odludka. Nie ma szans, żeby znalazł dla Panny czas, przecież musi zwracać uwagę na siebie.

Znaki zodiaku, które się nie lubią. WAGA i SKORPION

Waga wkłada wiele wysiłku w stworzenie sprawiedliwego, zrównoważonego świata wokół siebie, co oznacza odcięcie się od wszystkiego, co mogłoby sprawić, że będzie wydawała się agresywna bądź niestabilna. Nieustannie się kontroluje, przez co jest w stanie trzymać się z dala od ludzi taki jak Skorpion - wieczny kontestator. Dla Skorpiona sprawiedliwość znaczy coś innego niż dla Wagi - dla niego to raczej postawa "wet za wet". To znaki, które są totalnym przeciwieństwem, nic dziwnego, że działają sobie na nerwy.

Czytaj też:

Postanowienia noworoczne dla wszystkich znaków zodiaku. O tym pamiętaj

Horoskop finansowy 2023 - 4 znaki zodiaku, którym fortuna będzie sprzyjać