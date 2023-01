Wróżba odczytana z anielskich kart będzie idealna dla fanów rozwoju osobistego. Zawsze jest pozytywna, pomyślna lub inspirująca. Może cię utwierdzić w działaniach, które podjąłeś w poprzednim roku lub nada im całkiem nowej, innej perspektywy. Karty mają nieść ze swoim znaczeniem przesłania aniołów, które nad nami czuwają.

Sprawdź: Znaki obecności archanioła Gabriela. Dlaczego warto ich wypatrywać?

Reklama

Anielskie karty - znaczenie symboli

W talii możemy znaleźć różne wizerunki aniołów. Na najsilniejszych kartach znajdziemy wizerunki archaniołów. Co symbolizuje każdy z nich?

Zdjęcie Niektórzy wierzą, że nad ludźmi czuwają aniołowie / 123RF/PICSEL

Archanioł Michał

Karta z jego wizerunkiem jest najbardziej pozytywną w talii. Oznacza szczęśliwe zakończenie trwających spraw. Powinna uwolnić cię od strachu o przyszłość i wiążących się z nią wątpliwości. Jeśli niedługo czekają cię zmiany, możesz być spokojny, że będą pozytywne. Karta może oznaczać, że wkrótce będziesz odczuwał więcej energii i motywacji do działania.

Archanioł Gabriel

Karta oznacza szczęście w sferze kreatywnej i rodzinnej. Jej wylosowanie może oznaczać pomyślność wykonywanych przez ciebie projektów lub rychłe powiększenie się rodziny. Możesz oczekiwać efektów swojej ciężkiej pracy, z wiedzą i spokojem, że wszystko zakończy się sukcesem.

Archanioł Rafał

Ta karta przyniesie ci szczęście w sferze zdrowotnej. Oznacza poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Może także zapowiedzieć wyjście z toksycznej relacji lub sytuacji. Możesz po niej oczekiwać, że niedługo zapanuje w twoim życiu harmonia.

Archanioł Ariel

To karta symbolizująca siłę, z której możesz nawet nie zdawać sobie sprawy. Oznacza, że wkrótce nastąpi sytuacja, w której będziesz musiał się nią wykazać. Nie musisz się jednak obawiać. Poradzisz sobie i wyjdziesz z niej bez szwanku. Karta ta symbolizuje także zażegnanie sporów i przebaczenie.

Archanioł Chamuel

Wylosowanie tej karty oznacza, że odnajdziesz to, czego do tej pory szukałeś, niezależnie od sfery życia. To dobry omen zarówno w miłości, jak i przyjaźni czy pracy. To symbol końca wszelkich nieporozumień i rozwiązania dotychczasowych problemów.

Archanioł Azrael

Wizerunek tego archanioła niesie ze sobą transformację i duże zmiany. Może to być symbol odcięcia się od rzeczy, ludzi i miejsc, które sprawiają ci przykrość. To także omen nowego początku i znak, że należy pożegnać się ze starym i przywitać nowe.

Sprawdź również: Osoby spod tego znaku czeka w 2023 roku wielki sukces. Złe wieści dla Byków i Raków!

Anielska wróżba na 2023 dla każdego znaku

Zdjęcie Anielska wróżba dla twojego znaku zodiaku /123RF/PICSEL

Anielska wróżka dla zodiakalnego Barana

W 2023 Baran powinien spojrzeć na świat optymistycznie. Nie pozwól, aby przykre wydarzenia z poprzedniego roku wpłynęły na postrzeganie otaczających cię rzeczy w złym świetle. Kolejny rok to czas, aby nałożyć różowe okulary i ze spokojem czekać na to, co przyniesie ci los.

Anielska wróżka na 2023 - Byk

Kolejny rok może przynieść Bykowi wiele wyzwań. Będziesz potrzebował miłości swoich przyjaciół i bliskich. Dlatego nie pozwól sobie na zamknięcie się przed otaczającymi cię ludźmi oraz nie bój się prosić o pomoc.

Anielska wróżka na 2023 - Bliźnięta

W tym roku Bliźnięta będą mogły liczyć na nowe przygody i doświadczenia. To może być znak, że należy pożegnać się z przeszłością i odważnie spojrzeć w przód.

Anielska wróżka na 2023 - Rak

2023 będzie wymagał od Raków wiary w siebie. To rok, w którym nauczysz się ufać sobie i swoim emocjom. Będziesz silniejszy i bardziej pewny siebie. Doskonale zarządzisz swoim czasem i sercem.

Anielska wróżka na 2023 - Lew

Lwy w nowym roku będą czuły pewność siebie. To idealny czas, aby wykorzystać swój potencjał i spełnić wszystkie swoje marzenia. Aura Lwów będzie przepełniona miłością i energią.

Anielska wróżka na 2023 - Panna

Nowy rok dla Panien będzie wiązał się z odzyskiwaniem harmonii oraz spokoju. W ich życiu nastanie okres regeneracji i relaksu. Poradzisz sobie z negatywnymi myślami i doświadczeniami. Nie pozwolisz, aby zatruwały twoją aurę i psuły nastrój.

Sprawdź także: Kalendarz biodynamiczny 2023 dla rolnika. Czy Księżyc wpływa na plony?

Anielska wróżka na 2023 - Waga

2023 upłynie Wagom pod znakiem bogactwa. Może się przejawiać w formie materialnej lub metafizycznej. Pamiętaj, że majątek jest równie cenny, co spokój ducha i szczęście. Wagi wkrótce przeżyją okres dostatku i zadowolenia.

Anielska wróżka na 2023 - Skorpion

Dla Skorpionów 2023 będzie rokiem odkrywania siebie samego. To okres, w którym pokochasz wszystkie swoje wady i zalety. Zrozumiesz, że lubisz to kim jesteś, a wszystkie twoje doskonałości i niedoskonałości czynią cię niepowtarzalnym.

Anielska wróżka na 2023 - Strzelec

Kolejny rok będzie czasem leczniczym dla Strzelców. Pozwoli im na wyjście z choroby i toksycznych relacji. To będzie czas, w którym wróci do ciebie dobra karma.

Anielska wróżka na 2023 - Koziorożec

Koziorożce w 2023 mogą liczyć na siebie i swoją intuicję. Twój wewnętrzny głos będzie silniejszy niż dotychczas. Idziesz w dobrą stronę. W nowym roku wystarczy, że będziesz pamiętał o tym, że możesz sobie ufać.

Anielska wróżka na 2023 - Wodnik

Nowy rok przyniesie Wodnikom nowe wyzwania. Będzie to rok pełen nowości i ekscytacji. Nie ulegaj swoim lękom i wątpliwościom. Otwierają się przed tobą nowe możliwości. Wykorzystaj je i postępuj odważnie.

Anielska wróżka na 2023 - Ryby

W nowym roku będziesz otoczony osobami, które kochasz. Poradzisz sobie z trudnościami sam, ale będziesz miał świadomość, że jesteś wspierany. Ryby w 2023 będą otoczone pozytywną energią i miłością.

Zobacz także: Fazy Księżyca 2023. Czy dziś jest pełnia, czy nów? Kalendarz księżycowy