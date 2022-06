BYK - jak odleci, to daleko

Byk uwielbia spotkania ze znajomymi. Dla niego ważne jest utrzymywanie dobrych relacji. Chociaż sam również potrafi wybrać się na imprezę i szybko znajduje nowych znajomych, z którymi się świetnie bawi. Nie ma dla niego żadnych ograniczeń. Dobra muzyka, pozytywna atmosfera i Byk znika w imprezowym świecie. Odpływa, zapominając często o tym, że rano miał zaplanowany wyjazd czy umówione ważne spotkanie.

BLIŹNIĘTA - dla nich ważne jest towarzystwo

Bliźnięta mają pewną zasadę. Nie imprezują ze wszystkimi. Dla nich ważne jest towarzystwo, zazwyczaj dobierają je bardzo skrupulatnie. Nie każdy znajdzie się w gronie bliskich znajomych zodiakalnego Bliźniaka. Ale jak już zostanie "wybrany", to każda impreza, spotkanie, wycieczka będą niezapomnianą przygodą. Bliźnięta mają dar kreowania nietypowych atrakcji. Wprowadzania wyjątkowej atmosfery. Nawet jeśli na początku impreza była nuda, Bliźnięta zrobią wszystko, aby o tym zapomnieć.

KOZIOROŻEC - spotkasz ich nie tylko na parkiecie

Koziorożce lubią zaszaleć. Szczególnie w weekendy. To ich sposób odstresowania i zebrania nowej energii. Najpierw dobra kolacja, a później tańce do białego rana albo inne szalone zabawy. Spotkasz ich nie tylko na parkiecie. Mają naprawdę bogatą wyobraźnie - niejeden stół należał do nich... Są świetnymi partnerami do realizacji najbardziej szalonych pomysłów. Lubią się wygłupiać, tak więc, gdy usłyszysz na imprezie głośny śmiech - masz pewność, że to Koziorożec, którego nic nie krępuje. Jest pozytywnie nastawiony do otoczenia i nie szuka zaczepek.

