Co przyniesie czwartek, 19 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana - Karta Siła

Wchodzenie w prywatność pewnych osób jest jak spotkanie ze Sfinksem. Ten mityczny stwór zadawał zagadki, a złą odpowiedź karał... pożarciem. Jeśli chcesz wejść głębiej w czyjeś życie, musisz nauczyć się czytać między wierszami. W każdym pytaniu tkwi bowiem zalążek odpowiedzi. W finansach nie pozwól, by niecierpliwość czy obsesja podyktowały Ci fałszywy krok.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka - Karta Wieża Boga

Źle jest zasiedzieć się u kogoś, gdy do domu daleko, autobusy już dawno nie jeżdżą, a w gościnie brakuje kanapy i dodatkowej kołdry. Niektóre związki tak właśnie wyglądają: ktoś nie wyprasza, ale i nie zatrzymuje, nie poczęstuje śniadaniem, nie poda szklanki wody, nie pocałuje na dobranoc. W finansach nie ignoruj sygnałów, że coś się kończy i należy zmienić miejsce.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt - Karta 5 Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, kto niewiele zdołałby dla Ciebie zrobić, ale za to chętnie dotrzyma towarzystwa. Takie znajomości podnoszą na duchu w niedoli, ale też nie trwają długo. Gdy tylko staniesz na nogi, możesz odkryć, że niektórzy obawiają się Twojej siły. W finansach udaj się po wsparcie do instytucji, złóż podanie, wyznaj problem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka - Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz się teraz dużo nauczyć od ludzi sporo starszych lub... młodszych! W każdym trzeba uszanować rozwijającą się osobowość lub odchodzące w cień doświadczenie. Pamiętaj, że każdy żyje we własnym świecie, a skrytykowany zamyka się w nim niczym ślimak w skorupie. W finansach możesz zarobić, opiekując się ludźmi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa - Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych czas działa na Twoją korzyść. Obserwuj, ucz się, mało mów, a dużo słuchaj. Warto udać bezradność, skorzystać z pomocy. To co, jeśli ktoś traktuje Cię pobłażliwie? Ani się obejrzy, aż staniesz się dla niego najbardziej niezbędną osobą na świecie. W finansach wolność ma ten, kto potrafi szybko przystosować się do zmiany.

​Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny - Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych może Ci się zdawać, że masz na coś dużo czasu. Należy jednak trzymać rękę na pulsie i obserwować otoczenie. Ktoś traci cierpliwość, zaś opcje się kurczą. Jeśli flirtujesz z wieloma osobami jednocześnie, upewnij się, że one nic nawzajem o sobie nie wiedzą. W finansach niektóre transakcje będą miały sens jedynie przez krótką chwilę.

​Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych zaakceptuj czyjąś zmienność i tajemniczość. Tamta osoba nieprędko zrzuci maskę, a nawet jeśli, to odsłoni się wyłącznie na chwilę. Warto doceniać te rzadkie chwile, bo wymagają one prawdziwej odwagi. Pokazanie zapłakanej twarzy bywa trudniejsze niż wymachiwanie mieczem. W finansach daj się poznać jako osoba dyskretna i cierpliwa.

​Horoskop tarotowy na czwartek dla ​Skorpiona - Karta Księżyc

W miłości trzeba czasu, by czyjaś niezależna natura choć trochę się udomowiła, a i wtedy nie wydrzesz całkiem dzikości z serca. Trudna przeszłość może powracać w snach i przywidzeniach, które ścigają skołataną świadomość niczym wilki. Osoba po trudnych przejściach wymaga miesięcy cierpliwości. W finansach czas na zrobienie najkorzystniejszej transakcji będzie krótki.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych nie pokładaj naiwnej wiary w czyjś zdrowy rozsądek. Ktoś może przyciągać Cię swoim żarem, a potem odpychać chłodem, ale nie ma w tym żadnego planu na jutro. Nie możesz dotrzeć do ludzi, którzy kręcą się w kółko, sami nie wiedzą, czego chcą. W finansach nie ma co marnować czasu na zupełnie nieistotne kwestie. Postaw na rozwiązania praktyczne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla ​Koziorożca - Karta As Kielichów

Prawdziwa miłość potrafi cofnąć czas. W oczach kochającej osoby znikają zmarszczki oraz siwe włosy, a złe uczynki idą w niepamięć. Pielęgnuj w sobie zdolność do bezwarunkowego kochania. Nie rozliczaj nowych partnerów z grzechów poprzedników i wypatruj w nich piękna ukrytego pod patyną lat. W finansach możesz odzyskać miłość do tego, co robisz. W zdrowiu uważaj przede wszystkim na serce.

Horoskop tarotowy na czwartek dla ​Wodnika - Karta Koło Fortuny

Czy miewasz wrażenie, że co jakiś czas wracasz z kimś do punktu wyjścia? Niektóre związki przypominają huśtawkę. Im bardziej jedna strona odpycha, tym większe emocje i sensacje w brzuchu czuje ta, która właśnie straciła grunt pod nogami. Niepewność uzależnia, ale też wyniszcza. W finansach Twój zysk może być jednoznaczny z czyjąś stratą i to stanowi problem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla ​Ryb - Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych czas na pewne działania mija nieubłaganie. Konsekwencji nie da się uniknąć poprzez ignorowanie czy zapomnienie. Ktoś mógł długo tkwić w letargu, a teraz jego zegar gwałtownie przyspieszy i będzie wymuszał chaotyczne, bezkompromisowe zmiany. W finansach może dojść do cięć kosztów i redukcji, ale to wyjdzie ostatecznie na dobre.

