Popularne i mniej znane przesądy dotyczące Bożego Narodzenia i... adwentu

W czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także podczas już samego świętowania, bardzo należy uważać na to co się robi i mówi. Wiele z czynności, może według starych wierzeń ściągnąć na nas pecha, który nie opuści nas przez cały kolejny rok.

Te trzy znaki zodiaku czekają wyjątkowe święta. Będą jak z bajki

Co wydarzy się 16 grudnia? Wróżka Aira nie ma złudzeń

Mało kto wie o tym fakcie z życia księżnej Kate. Numerologia odsłania jej prawdziwe oblicze

Ten znak zodiaku będzie miał w 2024 roku pod górkę. Ale pech Prócz oczywistych przesądów, jak chociażby ten, że w Wigilię nie należy się kłócić, czy pożyczać pieniędzy, wciąż funkcjonują nieco mniej znane, chociażby ten dotyczący adwentu, czyli czasu poprzedzającego samo Boże Narodzenie.

Adwent w wierze chrześcijańskiej to czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na świat i trwa od I nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu do Bożego Narodzenia czyli do zmierzchu 24 grudnia.

To właśnie tego czasu dotyczy jeden ze starych przesądów.

W trakcie adwentu zostaw kwiaty w spokoju

Zdjęcie Przesąd o nieprzesadzaniu kwiatów w adwent pochodzi z Kaszub / 123RF/PICSEL

Jeden ze starych przesądów dotyczących adwentu jest ten o zakazie przesadzania w tym okresie kwiatów. Nie powinniśmy zabierać się za takie ogrodnicze prace w domu aż do Wigilii.

Reklama

To kaszubski przesąd związany z zaniechaniem prac rolniczych. Jednak dlaczego przesadzanie kwiatów w adwent może przynieść według tego przesądu pecha?

Niegdyś wierzono, że w adwent na przyjście Jezusa oczekują nie tylko ludzie, ale wszystko, co znajduje się na świecie, także i ziemia.

Kopiąc w ziemi naruszamy jej spokój i przeszkadzamy w oczekiwaniu. Wierzono także, że przesadzone kwiaty w tym czasie po prostu szybko zmarnieją i będą nie do odratowania.

Dlatego lepiej poczekać z przesadzaniem kwiatów do okresu po świętach.