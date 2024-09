Jakubina jest żeńską formą imienia Jakub, które ma głębokie korzenie biblijne. Pochodzi od hebrajskiego Ya'aqov, co w skróconym tłumaczeniu oznacza "niech Bóg strzeże". Nosząc je, kobieta łączy się z biblijną tradycją i historią, która od wieków wpływała na kulturę i religię wielu narodów. Imię to jest pełne głębokiego znaczenia, odwołując się do postaci, która była symbolem walki, determinacji i wierności.