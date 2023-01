Nów w Wodniku to czas oświecenia. Sprawdź swój horoskop na ten czas

Spis treści: 01 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Baran

02 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Byk

03 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Bliźnięta

04 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Rak

05 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Lew

06 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Panna

07 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Waga

08 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Skorpion

09 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Strzelec

10 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Koziorożec

11 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Wodnik

12 Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Ryby

Czas księżyca w nowiu, czyli momencie, w którym pewne siebie słońce łączy się z intuicyjnym księżycem, jest comiesięczną okazją do zrobienia planów. To czas, kiedy warto zatrzymać się i ustalić priorytety na najbliższe dwa tygodnie, czyli do kolejnej pełni. A ponieważ nów w styczniu 2023 r. przypada w znaku Wodnika, jest to szczególnie dobry czas na myślenia w przyszłości. Wszak Wodnik jest największym zodiakalnym myślicielem.

Obecny układ planetarny jest bardzo korzystny. Sygnalizuje nadchodzącą falę optymizmu i odnowy. Może to być szczególnie dobry moment w relacjach międzyludzkich. To czas wizji, burz mózgów, pierwszych randek i zaręczyn. Czas tworzenia nawet najdziwniejszych i nieprawdopodobnych strategii. Nów w Wodniku daje nam czystą kartę i odrobinę szczęścia. Jeśli już porzuciliście noworoczne postanowienia, to dobry moment, żeby do nich powrócić i spróbować jeszcze raz.

Horoskop lunarny na styczniowy nów w Wodniku dla każdego znaku zodiaku

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Baran

Możesz głośniej niż zwykle słyszeć głos swojej intuicji. Zaufaj jej, bo dobrze cię prowadzi i pomoże osiągnąć zamierzony cel.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Byk

Energia tego księżyca pomoże ci wykorzystać twoją wiedzę i doświadczenie. Będzie ci łatwiej w kwestiach zawodowych. Projekt, nad którym wciąż pracujesz, teraz się uda.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Bliźnięta

Styczniowy nów księżyca obejmuje twoją strefę przygód. Możesz teraz postawić na rozwój osobisty. Szczególnie taki, który wymaga pracy w grupie przyniesie ci satysfakcję.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Rak

Nów w Wodniku to dla ciebie okazja do zaakceptowania swojej wyjątkowej wrażliwości. Zaopiekuj się sobą jeszcze bardziej niż zwykle. Wpłynie to i na ciebie, i na twoich bliskich.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Lew

Księżyc w nowiu uaktywni twoją strefę partnerstwa, napędzając ekscytujący nowy rozdział u boku ukochanej osoby lub drogiego przyjaciela. Dzięki Wenus i Saturnowi może to być początek satysfakcjonującej, długoterminowej przygody.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Panna

Uwierz, że jesteś gotowy, żeby wziąć się w garść i cieszyć życiem. Poświęć czas na coś, co lubisz, czyli planowanie. Rozpisz dokładnie plan działania dla ciała i ducha.

Zdjęcie Księżyc w nowiu / Benjamin Voros / Unsplash

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Waga

Ten nów to czas wyrażania siebie. To czas romansu, szczęścia w związku - magia wisi w powietrzu. Możesz poznać kogoś nowego i otworzyć zupełnie nowy etap w swoim życiu.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Skorpion

Gdy nów księżyca przypada w twojej strefie rodzinnej, a tak jest tym razem, znajdź czas na jakościowe relacje z bliskimi. To zaowocuje na przyszłość. Zbudujesz podwaliny pod ich poczucie bezpieczeństwa

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Strzelec

Twoja ciekawość rośnie, a twój kalendarz pęka w szwach od terminów, spotkań i zobowiązań. Ustal priorytety i pamiętaj, żeby jednym z nich była nauka. I przyjaciele.

Zdjęcie Księżyc w nowiu / 123RF/PICSEL

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Koziorożec

Możesz poczuć teraz gotowość do zmian. Rozważałeś długo zmianę ścieżki rozwoju. Zastanawiałeś się i szukałeś nowych możliwości zarobku. Nawet jeśli to wciąż etap poszukiwań, poczujesz przypływ nadziei i dobrych myśli.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Wodnik

Nów księżyca w twoim znaku to szansa na skupienie się na czymś, co jest najbliższe twojemu sercu. Jeśli połączysz swoją racjonalność z odrobiną szaleństwa i odwagi, możesz nareszcie wkroczyć na tę właściwą ścieżkę.

Horoskop na nów księżyca w Wodniku. Ryby

Ten nów znajduje się w twojej strefie duchowości, a twoja intuicja jest teraz jeszcze ostrzejsza niż zwykle. Możesz wykorzystać tę wewnętrzną wiedzę, aby pomyśleć o przyszłości, szczególnie tej finansowej.

