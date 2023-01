Aida nie ma cienia wątpliwości. Wróżka zwróciła się z gorącym apelem do Polaków

Aida Kosojan-Przybysz to polska piosenkarka i wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, znana ze swojego daru jasnowidzenia. W ostatnich latach Aida mocno uaktywniła się w swoich mediach społecznościowych i, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, dzieli się ze swoimi fanami wizjami i motywacyjnymi tekstami.

Zaledwie trzy dni temu Aida przekonywała obserwatorów, by "znaleźli wreszcie czas dla siebie w sobie", bo zbyt wiele chwil ucieka "strumieniami zmarnowanego czasu na smutki", a dziś zwróciła się do nich z ważnym przekazem. Pisaliśmy o tym w artykule: Aida zwróciła się do Polaków z pilną przestrogą. Pod wpisem duże poruszenie

Reklama

Sprawdź również: Nów w Wodniku to czas oświecenia. Sprawdź swój horoskop na ten czas

Aida Kosojan-Przybysz w ważnym przesłaniu do fanów! Mówi o toksycznych ludziach

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz / Natasza Mludzik / East News

Aida Kosojan Przybysz opublikowała nowy post, w którym zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów. - Oddychaj świeżym powietrzem. Nie pozwól toksycznym ludziom psuć powietrza pachnącego nadzieją i szacunkiem do samego siebie - napisała jasnowidzka.

Ten ważny, na początku nowego roku, wpis spotkał się z szybką reakcją fanów, którzy już dziękują Aidzie za jej słowa:

"Staram się, serdeczności przesyłam"

"Dziękuję"

"Oddech jest najważniejszy, oddech to życie"

"Cudnie powiedziane... Dążę do tego" - piszą internauci.

Też korzystacie z rad Aidy?

Zobacz również: Krzysztof Jackowski widzi to wyraźnie. Takie będzie lato 2023

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 42: Sławosz Uznański INTERIA.PL