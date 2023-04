Pod jakim znakiem zodiaku rodzą się najlepsze żony?

1. RAK (21 czerwca - 22 lipca)

Jeśli szukasz lojalności i dobrego stabilnego fundamentu, żona urodzona pod znakiem Raka będzie idealną partnerką. Kobiety spod znaku Raka kochają życie rodzinne, inwestują w związek i nigdy nie kłamią. Kobieta Rak wiąże się na całe życie.

2. RYBY (19 lutego - 20 marca)

Kobiety Ryby nie szczędzą miłości w związku. Cały czas sprawdzają, czy ich wybranek jest szczęśliwy. Są kreatywne, lojalne i inteligentne. Uwielbiają wychowywać dzieci. Mężczyzna, który zadba o kobietę spod Ryb, "wyhoduje" piękny kwiat, który będzie esencją piękna i zrozumienia.



3. WAGA (23 września - 22 października)

Pod Wagą rodzą się jedni z najmilszych ludzi na świecie. Wśród kobiet ta cecha się jeszcze potęguje. Są dynamiczne, inteligentne i nastawione na długoterminowe cele. Kobieta Waga jest dla mężczyzny nieustanną inspiracją i... ekscytacją. Waga nie ucieka się do krzyków czy dram, swoje cele osiąga właśnie dobrym usposobieniem. Kobiety Wagi kochają seks.



4. BYK (20 kwietnia - 20 maja)

Kobieta Byk to temperamentna osoba - miłosne kłótnie to coś, co będzie gościć w związku właśnie z nią. Ale w praktyce okazuje się, że takie konfrontacje świetnie stymulują małżeństwo i pchają związek naprzód, jednocześnie nie pozwalając mu na utratę temperatury. Kobiety spod znaku Byka są bardzo inteligentne, poza fizyczną satysfakcją z partnera potrzebują też godnego przeciwnika właśnie na polu intelektualnym. Jako żony są niezłomne i lojalne.



Zdjęcie Znaki zodiaku najlepszych żon / 123RF/PICSEL

5. WODNIK (20 stycznia - 18 lutego)

Kobieta Wodnik jest silna i niezależna, a w związku bardzo życzliwa i otwarta. Jedyne, na co trzeba uważać, to niedopuszczenie do związku... nudy. Wodniki jej nie cierpią. Panie spod znaku Wodnika są inteligentne, więc mężczyzna naprawdę musi dotrzymywać im kroku. Jeśli mu się uda, będzie miał naprawdę wspaniałą żonę. A o swoim małżeństwie będzie mówił, jako o jednej z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w życiu.



6. KOZIOROŻEC (22 grudnia - 19 stycznia)

Praca zawodowa, prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i utrzymywanie szczęśliwego małżeństwa nie jest proste, ale dla kobiet urodzonych pod znakiem Koziorożca to wspaniałe wyzwanie i podchodzą do niego z zaangażowaniem i finezją. Związek z kobietą Koziorożcem to życie w porządku i według harmonogramu.

7. BLIŹNIĘTA (21 maja - 20 czerwca)

Kobiety urodzone pod znakiem Bliźniąt są jednymi z najbardziej kochających i wspierających osób. Ale do czasu. Jeśli straci zainteresowanie, próżno będzie namawiać ją do zmiany zdania. Panie Bliźnięta są lojalne, ale są też... spod Bliźniąt, mają więc i drugą twarz. A ta nie zawsze może zostać zaakceptowana.



8. SKORPION (23 października - 21 listopada)

Żona spod znaku Skorpiona wydobędzie z męża jego najlepsze cechy. Ale ten mąż musi być niezwykle silną psychicznie osobą, jeśli chce ze Skorpionicą wytrwać "dopóki śmierć nie rozłączy". Jest wymagająca, nawet bardzo. No dobrze, bardzo bardzo. Ale takie podwyższanie poprzeczki może też być wspaniałą okazją do rozwoju. W łóżku uwielbia emocje.



9. PANNA (23 sierpnia - 22 września)

Panna ma świetne wyczucie, doskonale odróżnia dobro od zła. Ale też potrafi to dobro i zło traktować relatywnie, czyli inne będzie dla niej, a inne... dla męża. To ta żona z dowcipów, kiedy jedynym rozsądnym zachowaniem mężczyzny jest powiedzenie "tak, kochanie".



10. LEW (23 lipca - 22 sierpnia)

Kobieta urodzona pod znakiem Lwa daje z siebie wszystko w związku. To zaszczyt być jej mężem. Minusy? Wahania nastroju. Wzloty i upadki to u niej coś normalnego. Skąd się biorą? Lwica musi być non stop w centrum zainteresowania, jeśli nie jest, dąsa się i atakuje.



11. BARAN (21 marca - 19 kwietnia)

Kobieta urodzona pod znakiem Barana jest wspaniała i piękna, zakochać się w niej to moment. Jest jak najpyszniejsza pralinka w bombonierce. Ale to niesie też wyzwania. Przede wszystkim, pani Baran ma świadomość i przekonanie o swojej wyjątkowości, co czyni ją niezwykle pewną siebie. W małżeństwie lojalna i wymaga bezwzględnie tego samego. To kobieta ognista, ale ten ogień może spalić nieodpowiedniego partnera.



12. STRZELEC (22 listopada - 21 grudnia)



Żona spod Strzelca to kobieta wybitna, o ile pozwolić jej robić to, na co ma ochotę. Ma w sobie pasję, ponad wszystko pragnie wolności bardziej niż zaangażowania. Chce być lojalna i uważna, ale natura pcha ją w stronę wolności.

