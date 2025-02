Co przyniesie czwartek, 6 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana - Karta Księżyc

W relacjach prywatnych wsłuchaj się w swoją intuicję. Czy ostrzega Cię ona przed faktycznym zagrożeniem? Czy może fałszywie nuci tę samą śpiewkę o stałym zagrożeniu i złych intencjach? Oceniaj ludzi po tym, co robią, a nie po tym, jak im z oczu patrzy. W finansach okienko możliwości powoli się zamyka. Wykorzystaj ostatnią szansę, a potem przerzuć się na coś innego.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych ktoś nie jest jeszcze gotów na poważne zobowiązania, ale to się może szybko zmienić. Daj otoczeniu sygnał, że czas dojrzeć, potraktować pewne sprawy poważnie. Jeśli kimś się opiekujesz, połóż nacisk na naukę samodzielności i odpowiedzialności. W finansach nie zamykaj oczu na niewygodne prawdy, nie ignoruj problemów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt - Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych nie ma teraz co liczyć na jakiś powrót. Byłby on dla Ciebie zresztą niewskazany. Cykl rozwoju musi się dopełnić, nie ma w nim więc miejsca na cofanie się. Kochani ludzie za jakiś czas mogą pojawić się w Twoim życiu, będą już jednak zupełnie inni. W finansach dobrze wyczuj sprzyjający moment, koniunkturę i wyciśnij z tej chwili, co możesz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka - Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych zadbaj o to, by Twoja odwaga i energia służyły dobrej sprawie. Bezpośredniość ma swoje zalety. To prawda, że wiele osób odstraszysz już w pierwszych chwilach spotkania, ale to ich strata. Ty potrzebujesz obok siebie ludzi nieustraszonych, lubiących wyzwania. W finansach zamień entuzjazm na chłodną kalkulację, by nie dać się uwieść niemożliwemu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa - Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, dla której wola jest ważniejsza niż uczucie. Duma nie wytrzyma żadnego ustępstwa. Poniżenie będzie oznaczało kres związku. Jeśli chcesz utrzymać kontakt, nie doprowadzaj do absurdalnych sytuacji, nie prowokuj konfliktu. W finansach trzeba będzie pochlebić czyjejś próżności, by osiągnąć cel.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny - Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto zmienia poglądy i priorytety. Nie stoi za tym wyrachowanie, tylko potrzeba uczenia się, odnalezienia nowego punktu odniesienia. Czasem dopiero po dłuższej znajomości możemy zorientować się, czy nam ona pasuje, czy nie. W finansach możesz mieć kontakt z kimś, kto działa "od do" i nie daje nic więcej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi - Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych Twoja obecność może stać się pomostem, na którym skrajnie różne osoby zdołają się spotkać i porozumieć. Żeby móc z kimś rozmawiać, trzeba go najpierw dostrzec, a potem przyznać mu podmiotowość. Wykaż się tolerancją, szacunkiem dla inności. W finansach możesz dobrze zarobić, pośrednicząc między ludźmi, ułatwiając kontakty.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona - Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych doszło do chwilowego wypalenia. Żadne z Was nie ma siły ani ochoty, by angażować się bardziej, naprawiać coś, czy wyjaśniać. Nie działaj wbrew swojej podświadomości i nie naciskaj. Każdy potrzebuje odrobiny ciszy na przemyślenia. W finansach nie jest to dobry czas na przepychanie zmian. Skup się raczej na kończeniu projektów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca - Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych ślepy upór nie będzie dobrą strategią. Wykaż się elastycznością i stań do rozmów, dopóki ktoś je proponuje. Kompromis nigdy nie cieszy całkowicie każdej ze stron, ale część jest lepsza niż nic. Twojej dumie zostanie zadany cios, który może Cię jednocześnie wyzwolić. W finansach nie inwestuj w ruderę, nie naprawiaj nieustannie wadliwej rzeczy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca - Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych trzeba będzie wyczuć teraz naturalny porządek, panujące zasady i zgrabnie się do nich dostosować. Nie jest to moment, by narzucać swoje idee. Rozeznaj się w terenie, przejrzyj czyjeś mocne i słabe strony. Potem wystarczy już tylko lekko pchnąć we właściwym kierunku... W finansach możesz zarobić dzięki uprawie roślin, ogrodnictwie, kwiaciarstwie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możliwa będzie całkowita zmiana. Pewne wzorce postępowania oraz przyzwyczajenia mogą wyparować całkowicie. Jeśli borykasz się ze szkodliwym zwyczajem lub nałogiem, to teraz zyskasz sposobność uwolnienia się od nich. Jeśli chcesz kogoś pożegnać, nadarzy się okazja. W finansach uciekaj na zieleńszą trawę, bo tutaj wszystko już zostało zrobione.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb - Karta Kapłanka

W życiu osobistym ktoś może zdradzić Tobie sekret, odsłonić swoje najgłębiej skrywane emocje. Do wyznań i wyzwań podchodź z szacunkiem i empatią. Nie musisz krzesać z siebie miłości, jeśli jej nie czujesz. Pokaż natomiast, że czyjeś zranione serce ma u Ciebie bezpieczną kryjówkę. W finansach ważna okaże się intuicja, zdolność przewidywania trendów.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv