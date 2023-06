Część z nas czyta horoskopy dla rozrywki i poprawy humoru, a niektórzy wierzą w to, co zostało w nich napisane. Niektóre osoby sięgają do nich, gdy potrzebują jakiejś wskazówki dotyczącej pracy, miłości czy planów.

Każdy ze znaków zodiaku ma przypisane inne cechy charakteru, a wiedza na ich temat może wpływać na jakość życia. Astrologowie twierdzą, że data urodzenia ma wpływ na to, jacy jesteśmy.

Dlatego też wyróżnia się 3 znaki zodiaku, które lubią być w centrum uwagi. Oczywiście tego typu rankingi najlepiej traktować jako świetną zabawę. Kto zatem uwielbia, gdy świat kręci się wokół niego? Sprawdźcie!

Baran

Odważne, energiczne, przedsiębiorcze, ale i egocentryczne. Kto zna zodiakalnego Barana, doskonale wie o czym mowa. Osoby spod tego znaku wprost uwielbiają być w centrum uwagi i niezbyt przepadają za konkurencją w tej kwestii. Dużo się dzieje? To jest to! Baran w takich sytuacjach wypływa na szerokie wody i bryluje w towarzystwie niczym rasowy celebryta. Nie boi się prowokować, rywalizować i podkreślać swoją pozycję. Nie stroni od chwalenia się swoim statusem społecznym i ekonomicznym. Do tego potrafi perfekcyjnie cytować listę wszystkich swoich sukcesów. Kocha komplementy i podziw w oczach innych. To jednak błędne koło - Baran swoją wartość potwierdza liczbą zachwytów, które zbierze od innych.

Bliźnięta

Pełne energii, zaangażowane, dowcipne, pomysłowe i ciekawe świata. Bliźnięta nie bez powodu zwracają na siebie uwagę innych. Trudno ich nie lubić, chociaż czasami przejawiają skłonności do popisów. Osoby spod tego znaku lubią nowości, są uparte i zmienne. Angażują się w rozmowę i potrafią się emocjonować każdym spotkaniem. Czasami są jednak impulsywne i pokazują swoje drugie oblicze. Bliźnięta lubią, gdy świat kręci się wokół nich i mają możliwość robienia tego, na co mają ochotę.

Lew

Królewski znak zodiaku zobowiązuje. Zodiakalne Lwy - podobnie jak Baran i Bliźnięta - również lubią znajdować się w centrum uwagi. Są idealnymi liderami, uwielbiają wygrywać i rywalizować. Pomaga im w tym oczywiście nietuzinkowa osobowość - potrafią prowadzić dyplomatyczne i twórcze dyskusje, mają klasę, której mogą im pozazdrościć im inne znaki zodiaku. Lwy nie bez powodu zyskują szacunek otoczenia, bo gdy trzeba, ruszają na ratunek i potrafią doradzić. Nie szukają jednak poklasku i sławy na siłę. Lwy cieszą się ogromnym autorytetem, a fałsz wyczuwają na kilometr. Dlatego też nie znoszą podlizywania się.

