Spis treści: 01 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BYK

03 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - RAK

05 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - LEW

06 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - RYBY

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BARAN

Przed tobą, Baranie, dość trudny dzień - sporo pracy w biurze i dużo nauki. Jeśli nie będziesz marnował czasu, pogodzisz ze sobą wszystkie obowiązki. Chociaż będzie to trudne, postaraj się wrócić do domu z pozytywną energią. Szkoda zmarnować dobrze zapowiadający się weekend. Zadbaj o siebie i atmosferę dookoła, a wtedy na pewno w niedzielę wieczorem powiesz sobie: "warto było".

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BYK

Decyzję o wspólnym zamieszkaniu z bliską ci osobą będziesz musiał, Byku, odłożyć na kilka dni, a może tylko do weekendu... Ona wymaga wspólnego przeanalizowania. Pamiętaj, nie warto się spieszyć, szczególnie w tak ważnej dla was sprawie. W pracy uważaj na pewnego mężczyznę. Można sporo namieszać i nie wpłynie to korzystnie na twoje relacje z szefostwem.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Zrodziło się ostatnio sporo plotek i domysłów na temat szykującej się reorganizacji. Nie słuchaj ich, twoja pozycja w firmie jest stabilna i pewna. Możesz spokojnie planować piątkowy wieczór ze znajomymi. A weekend zostaw już dla rodziny.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - RAK

Wkrótce sprawy sercowe zajmą cię całkowicie - staną się dominujące w twoim życiu. Poznasz niezwykle interesującą osobę, która mocno zawróci ci w głowie. Szykuj się na emocje, których ci brakowało, których może i nawet wcześniej nie znałeś. To będzie magia i zatrzymaj ją jak najdłużej.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - LEW

To będzie dla Lwa świetny dzień na nawiązywanie kontaktów, negocjacje i podpisywanie ważnych umów. Jeśli planujesz podjąć wiążącą decyzję - zrób to dzisiaj, a wieczorem sobie podziękujesz.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - PANNA

W uczuciach Panny nie będzie zmian, ale uważaj, by nie urazić partnera niepotrzebnym słowem, jak to miewasz w zwyczaju. Piątek nie sprzyja przytykom... Lepiej zamilczeć, niż później stracić kilka dni na tłumaczenie się i przepraszanie. Uważaj na nieznajomych, szczególnie w komunikacji miejskiej.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - WAGA

Wykaż dzisiaj, Wago, więcej zainteresowania swoimi kolegami z zespołu. Wesprzyj ich pomocą. Oni są ostatnio nieco zagubieni, a zadania mają bardzo trudne. Na pewno twoja pomoc będzie doceniona, a koledzy na długo zapamiętają to, co dla nich zrobiłaś. Wieczorem nie odmawiaj. Twoja przyjaciółka ma dobry pomysł.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - SKORPION

Nie trać dzisiaj pewności siebie - wszystko się ułoży po twojej myśli. To, co cię będzie niepokoić - to tylko drobiazgi, z którymi znakomicie sobie poradzisz. Optymistycznie patrz w przyszłość, a pomoże ci w tym na pewno wieczorne spotkanie z mężczyzną, którego dawno nie widziałaś.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - STRZELEC

Przed tobą dzisiaj pewne drobne problemy w sprawach zawodowych, więc nie zastanawiaj się nad wizytą u szefa. On jest również po to, by pomagać swoim podwładnym. W domu możesz wyczuwać lekkie napięcie, ale nie podkręcaj atmosfery, spróbuj to wyciszyć. Spokojna rozmowa z partnerem i zainteresowanie się nim na pewno załatwi sprawę.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - KOZIOROŻEC

Zapowiada się dość leniwy i nudny dzień. Te same lub bardzo podobne sprawy. Taka praca - czasem ciekawie, czasem beznadziejnie, musisz do tego przywyknąć. Nie załamuj się, lepiej zaplanuj już weekend. A ten może obfitować w moc atrakcji i pozytywnych emocji. Wszystko zależy od ciebie.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - WODNIK

Nie oceniaj, Wodniku, swoich współpracowników według jednej miarki. Każdy ma inne kwalifikacje, każdy ma inne zadania i różny czas na ich wykonywanie. Takim podejściem możesz tylko kogoś skrzywdzić. Na spokojnie spójrz na wszystko jeszcze raz, a zobaczysz coś, czego wcześniej nie zauważałeś.

Horoskop na piątek, 30 czerwca 2023 r. - RYBY

Dzisiaj Ryby będą potrzebowały wyjątkowo dużo cierpliwości przez cały dzień, zwłaszcza w pracy. Zapowiada się dzień pod hasłem dużej ilości żmudnych zajęć. Zapomnij o realizacji planu w osiem godzin. Kiedy inni będą odliczać minuty do opuszczenia biura, ty zostaniesz jeszcze z teczką dokumentów do uzupełnienia. W niedzielę zapomnisz o tym wszystkim, a to za sprawą niespodzianki, którą szykuje dla ciebie partner.