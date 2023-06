Bliźnięta są egoistami

Bliźnięta to jeden z najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku - nic dziwnego, skoro żyją w nich dwie, skrajnie różne osoby. Jedna potrafi być wyjątkowo urocza, towarzyska, czuła i otwarta, druga nerwowa, kłamliwa, egocentryczna, impulsywna, a nawet chytra. Ta mieszanka cech sprawia, że Bliźnięta potrafią być naprawdę toksyczne!

Jedną z największych wad Bliźniąt jest brak zrozumienia w stosunku do innych, nawet bliskich osób. Traktują one zresztą większość swoich relacji dość powierzchownie, priorytetem są ich własne potrzeby i pragnienia - jeśli nad sobą nie pracują, mogą stać się książkowymi egoistami.

Bliźnięta nie znoszą krytyki i łatwo się obrażają, a krytyków potrafią dość szybko wyrzucić ze swojego grona znajomych.

Skorpion jest skłonny do destrukcji

Skorpion postrzegany jest od zawsze jako najtrudniejszy i najbardziej skomplikowany znak zodiaku i jest w tym naprawdę dużo racji. Potrafi on być bowiem wyjątkowo mściwy, pamiętliwy, zazdrosny, obsesyjny, kłamliwy i zaborczy. Często manipuluje także faktami oraz ludźmi, nawet tymi najbliższymi.

Skorpiona charakteryzuje bardzo długa i dobra pamięć - nigdy nie zapomni on poniżenia, ran i zdrady. Przez wiele lat potrafi chować urazę, by nagle, bez ostrzeżenia zemścić się i wymierzyć mocny cios.

Skorpion postrzegany jest za wojownika - charakteryzuje go odwaga i siła i, gdy tylko ma taką okazję, staje do walki. Skorpion jest bardzo zacięty, więc zapewne będzie to walka do ostatniej kropli krwi. Zresztą, satysfakcją napawa go już sama świadomość tego, że staje naprzeciw trudnego przeciwnika jak równy z równym.

Skorpion wyjątkowo łatwo wpada w skrajności i trudno jest mu wrócić do równowagi. Często posuwa się więc do destrukcyjnych zachowań - zarówno w stosunku do siebie jak i do innych. To dlatego potrafi być bardzo toksyczny.

Ryby cierpią za wszystkich

Ryby postrzegane są zazwyczaj jako wyjątkowo emocjonalne, wrażliwe artystyczne dusze. Do momentu, gdy mają one swoją emocjonalność pod kontrolą, cechy te mogą być zaletami, ale czasem nadwrażliwość uwypukla ich największe wady, czyli egoizm, przeczulenie na swoim punkcie i kompletny brak kontroli nad emocjami.

Zdjęcie Ryby to wyjątkowi cierpiętnicy / 123RF/PICSEL

Ryby żyją w swoim własnym, mocno zamkniętym świecie. Czują się w nim wyjątkowo bezpiecznie i nie mogą narzekać na nudę - cechuje je bowiem mocna wyobraźnia. W prawdziwym świecie czują się za to wyobcowane i narażone na szereg nieprzyjemnych zdarzeń.

Ryby wszędzie widzą nieszczęścia i cierpienie i przekonują, że przejmują na siebie złe emocje innych. Same niestety nie umieją radzić sobie nawet z własnymi problemami, więc dodatkowy ciężar sprawia, że czują się chronicznie nieszczęśliwe.

Wbrew pozorom Ryby potrafią być jednak bardzo władcze i nie znoszą sprzeciwu. Ten skomplikowany znak zodiaku potrafi być więc naprawdę toksyczny!

