Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Wodnika

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Wodnika

03 Kto pasuje do Wodnika?

04 Kto nie pasuje do Wodnika?

05 Pan Wodnik - jaki jest w łóżku?

06 Wodnik - horoskop na 2023 rok. Uwaga na zdrady

Mężczyzna spod znaku Wodnika jest inteligentny, nowoczesny i fascynujący. Jego umysł jest fascynujący, ale niestety sprawia też, że pan Wodnik za bardzo intelektualizuje i przetwarza uczucia i emocje, zamiast je wyrażać. Ma dużą umiejętność odklejania się od własnych uczuć, co powodować może pewne niezadowolenie w związku. Romantycznych uniesień nie ma co po Wodniku oczekiwać.

Najbardziej aroganckie znaki zodiaku. Nikt nie wkurza tak, jak ci ludzie Pan Wodnik to mistrz robienia wokół siebie zamieszania. To "zasługa" Urana - planety, która nim rządzi. Lubi być na przekór, lubi iść pod prąd, czasem tylko po to, żeby się odróżnić od reszty.

A już zwłaszcza, gdy jest w złym nastroju. Ty mówisz "tak", a on mówi "nie", tylko po to, by podkreślić, że nie przestrzegasz status quo. Nie pozwól, aby jego niepewność i kwaśna postawa zmieniły zwykły spór w rzeczywistą kłótnię - ten niepożądany aspekt jego osobowości rzadko wychodzi na jaw.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Wodnika

Rzecz nie do przecenienia - Wodnik sprawia, że czujesz się komfortowo. Ma energię najlepszego przyjaciela. Zawsze będziecie się razem dobrze bawić, potrafi stworzyć idealną atmosferę. Jest kreatywny, inteligentny i zaangażowany w sprawy społeczne. Jest czasami opisywany jako "buntownik z powodu", ponieważ jeśli już coś staje się jego pasją czy bliskie jego sercu, angażuje się w to na całego i naprawdę nie ma wtedy innego tematu.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Wodnika

Może się to wydawać sprzeczne, ale nawet jeśli Wodnik sprawia, że czujesz się przy nim jak w domu, czasami może mieć trudności z otwarciem się na ciebie. Może być ostrożny i zdystansowany, zwłaszcza wobec ludzi, których nie zna zbyt dobrze. I cóż, z emocjami u niego kiepsko, więc raczej spodziewaj się wywalania kawy na ławę niż delikatnych prób porozumienia...

Kto pasuje do Wodnika?

Wodnik świetnie dogaduje się z Bliźniętami i Wagą. To znaki powietrza, więc są w stanie nadążyć za sobą nawzajem. Bliźnięta motywują Wodnika do zabawy, a Waga wydobywa jego społeczną stronę.

Baran to kolejna niesamowita para dla Wodnika. Wodnik jest niezwykle fascynujący dla namiętnego Barana. Ogień namiętności nigdy tu nie gaśnie. Oboje doceniają wyjątkowość i rozumieją, że każdy ma potrzebę przestrzeni. Z podobnych powodów Wodnik jest zafascynowany ognistym Strzelcem, choć ten jest dużo bardziej niż Wodnik impulsywny.

Kolejny znak ognia, pasujący do Wodnika to Lew. Tu przyciągają się przeciwieństwa.

I wreszcie, kto lepiej pasuje do Wodnika niż inny Wodnik? Dzięki połączeniu ich potencjału umysłowego i niecodziennych zainteresowań, ci dwoje nigdy się sobie nie znudzą.

Kto nie pasuje do Wodnika?

Wodnik jest stałym znakiem, co oznacza, że jest lojalny, niezależny i uparty jak diabli... I jak się domyślacie nie jest to przepis na dogadanie się z dwoma innymi notorycznie upartymi znakami, czyli z Bykiem i Skorpionem. Jest tu po prostu za dużo stałej energii! Ale to nie oznacza, że te związki nie mają żadnych szans na sukces. Oznacza po prostu, że trzeba będzie włożyć w nie więcej pracy. W końcu kompatybilność to coś więcej niż położenie Słońca w dniu urodzenia. "Napięcie astrologiczne" często prowadzi do "napięcia seksualnego", a to dla tych znaków niezwykle ważne w związku.

Pan Wodnik - jaki jest w łóżku?

Wodnik to znak zodiaku najbardziej kojarzony z nauką i technologią, zatem mężczyzna Wodnik ma bogatą kolekcję zabawek erotycznych. Jako innowatorzy zodiaku, Wodniki zawsze próbują czegoś nowego w łóżku. Powtarzalność jest nudna!

Wodnik - horoskop na 2023 rok. Uwaga na zdrady

Wodniki będą bardzo porywcze w 2023 roku. Dla singli jest to dobry omen, bo łatwiej będzie im znaleźć kogoś, z kim realnie "zaiskrzy". Dla osób w stałych związkach - wręcz przeciwnie. Ludzie będą lgnąć do zodiakalnego Wodnika jak ćmy do ognia, przez co trudniej będzie mu się oprzeć zdradzie. Trzeba więc uważać.

