Spis treści: 01 Baran

02 Byk

03 Bliźnięta

04 Rak

05 Lew

06 Panna

07 Waga

08 Skorpion

09 Strzelec

10 Koziorożec

11 Wodnik

12 Ryby

Baran

Ostatnie dni czerwca będą dla zodiakalnego Barana czasem spotkań towarzyskich i nieustającej zabawy. Skorzystaj z tego czasu, ostatnio gwiazdy cię nie rozpieszczały. Co najważniejsze, odetchniesz od pracy, po długich, a ciężkich kończąc zaległe projekty. Nie zapominaj jednak o swoim partnerze. Szczera rozmowa może okazać się kluczem do sukcesu.

Byk

Byku, skup się na pracy. Nie ulegaj roztargnieniu i postaraj się zamknąć przed końcem miesiąca wszystkie sprawy, które zlecił ci szef. Kto wie, może już wkrótce twoje wysiłki zostaną docenione, a twój budżet zasili dodatkowa gotówka? Twoje myśli raz za razem będzie rozpraszał ktoś z przeszłości. Nie daj się. Pamiętaj, jeśli chcesz uniknąć cierpienia, nigdy nie wchodź do tej samej rzeki dwukrotnie.

Bliźnięta

Zodiakalne Bliźnięta pod koniec tego miesiąca będzie wręcz rozpierać energia. Siła i chęci do działania sprawią, że uda im się uporać nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Najbliższe dni to odpowiedni moment na szczerą rozmowę z partnerem. Jeśli odkładałeś ją od dłuższego czasu, odkryj teraz wszystkie karty. Wolne Bliźnięta już wkrótce poznają kogoś ekscytującego.

Rak

Na horyzoncie widać pozytywne wydarzenia. Raku, wkrótce spotka cię nagroda. W pracy uda ci się komuś pomóc, dzięki czemu zdobędziesz uznanie i popularność. Ułoży się też w sprawach sercowych. Wkrótce, zupełnie przypadkiem, zapałasz sympatią do kogoś, kto od dłuższego czasu przyciągał twoje spojrzenie.

Zdjęcie Zodiakalny Rak może liczyć na powodzenie w sprawach sercowych / 123RF/PICSEL

Lew

Lwie, czeka cię okres ciężkiej, wytężonej pracy. Czas odstawić na bok wszystkie plany. Praca pochłonie cię w całości. Tak to jest, kiedy zbliżają się wakacje, a ty postanowiłeś poczekać ze zgłoszeniem urlopu na ostatnią chwilę. Zajęte Lwy zatęsknią za miłością, gdyż partner przestanie o nie zabiegać. Szczera rozmowa pomoże podjąć ostateczną decyzję w tym temacie.

Panna

Ostatnie dni czerwca upłyną zodiakalnej Pannie pod znakiem nawiązywania nowych znajomości. Zachowaj jednak czujność. Nie wszyscy chcą twojego dobra i szczęścia. Zajęte Panny powinny skupić się na swojej relacji, gdyż kłótnia wisi w powietrzu.

Waga

Ostatnie dni upłynęły Wadze we względnym spokoju. Tymczasem szykuje się prawdziwa rewolucja. Gwiazdy nie mają najmniejszego zamiaru oszczędzać tego znaku zodiaku pod koniec czerwca. Problemy będą się piętrzyć, a góra spraw do załatwienia będzie rosnąć w zatrważającym tempie. Wago, uratować może cię jedynie spokój i opanowanie.

Skorpion

Zodiakalny Skorpion czuje już w kościach nadchodzące wakacje. Pod koniec czerwca nie będzie miał najmniejszej ochoty do pracy, ciągle rozmyślając o przyjemnościach, jakie czają się tuż za rogiem. Pamiętaj jednak, że życie to nie tylko zabawa. Zanim zaczniesz upragniony urlop postaraj się zakończyć wszystkie zawodowe zobowiązania. Inaczej telefony będą się urywać.

Strzelec

Strzelcu, nie bój się stawić czoła wyzwaniom, które właśnie teraz stanęły przed tobą. W pracy rób to, co do ciebie należy. Przestań kłócić się ze współpracownikami i wychodzić przed szereg. Takie zachowanie na pewno nie przysporzy ci przyjaciół. W weekend wybierz się na imprezę. Dawka dobrej zabawy jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Zdjęcie Zodiakalne Ryby powinny uważać na to co i do kogo mówią / 123RF/PICSEL

Koziorożec

Zodiakalny Koziorożec poczuje zmęczenie. Mimo kuszącej perspektywy nadchodzących wakacji stanie się małomówny, wycofany i podirytowany. Nie będzie miał ochoty nawet do rozmów z partnerem, co tylko pogorszy ich, już i tak mocno napięte dotąd, stosunki. Czasami warto ustąpić.

Wodnik

Negatywne myśli nie dadzą ci, Wodniku, spać. Ostatnie dni czerwca przyniosą trudne chwile, a worek z niepowodzeniami rozsypie się wokół. Zajęte Wodniki zareagują impulsywnie i zaczną zastanawiać się nad rozstaniem. Przemyśl to dobrze, żeby potem nie żałować. Wolne pozwolą wrócić do swojego życia komuś z przeszłości. To wcale nie sprawi, że poczujesz się lepiej.

Ryby

Najbliższe dni będą dla zodiakalnych Ryb prawdziwą mieszanką wybuchową. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Twoje tajemnice mogą trafić w ręce osób, które wcale nie chcą ci pomóc. Zadbaj w tym czasie o odpoczynek. Naładowanie baterii może okazać się w tym okresie nieuniknione.