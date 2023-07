Spis treści: 01 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Barana

02 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Byka

03 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Bliźniąt

04 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Raka

05 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Lwa

06 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Panny

07 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Wagi

08 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Skorpiona

09 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Strzelca

10 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Koziorożca

11 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Wodnika

12 Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Ryb

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Barana

Uwolnisz się od relacji, które nie działają i zrozumiesz, jak być lepszym liderem. Rozwijasz się i coraz bardziej ufasz sobie, co może pomóc ci zbliżyć się do twoich celów.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Byka

Jest to ekspansywny tranzyt, który pomoże ci poczuć, że jesteś na dobrej drodze. Pełnia sprawi, że zastanowisz się, jaki powinien być twój następny krok. Zobaczysz, że twoje projekty nabrały tempa i zostały zauważone. To czas nowych kontaktów, które pomogą ci w karierze.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Bliźniąt

Jeden z ważniejszych tranzytów w tym miesiącu pozwoli ci stać się bardziej świadomym potrzeb innych w twoim życiu. Ta pełnia pozwoli ci być bardziej dostrojonym do twoich emocji. Będziesz jeszcze bardziej empatyczny. Widzisz, jak się rozwijasz i stajesz się mistrzem w swoim fachu.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Raka

Zamyka się cykl dotyczący twoich romantycznych związków. To czas uwolnienia, przebaczenia i rozwoju. Już wiesz, czego chcesz i czego potrzebujesz w relacjach, żeby czuć się kochany i zrozumiany.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Lwa

Możesz czuć potrzebę odpoczynku. Jesteś w cyklu ukończenia i możesz czuć się bardzo dumny z tego, co osiągnąłeś. Tranzyt Księżyca pomaga ci naładować baterie. W tym okresie będziesz poruszać się w wolniejszym tempie, aby przeanalizować i przemyśleć swój plan gry na ten miesiąc.

Zdjęcie "Śnieżny Księżyc", czyli pełnia w lutym 2023. Kiedy zobaczymy pełnię księżyca w nadchodzącym miesiącu? / 123RF/PICSEL

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Panny

To czas skupienia się na waszych związkach, szczególnie tych romantycznych. Księżyc w pełni reprezentuje dla ciebie zamknięcie rozdziału z relacją, która cię zmieniła i dała ci cenne lekcje. Teraz jesteś przygotowany do wejścia w nowe relacje z dużo większym optymizmem, ponieważ czujesz się bardziej komfortowo z tym, czego szukasz w partnerze.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Wagi

Możesz skupić się na tym, czego potrzebuje twoje ciało. Pełnia Księżyca jest przypomnieniem, aby się uspokoić i okazać sobie cierpliwość i miłość. Poczujesz chęć romansu i pewnie uda ci się ją zaspokoić. Bądź dla siebie dobry.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Skorpiona

Ten tranzyt zmotywuje cię do cieszenia się chwilą. Pokaże, jak wiele rzeczy jest teraz z tobą zgodnych. Czujesz się pewniej w związkach i łatwiej realizujesz swoje marzenia. Dzięki pełni myślisz z wyprzedzeniem, idziesz naprzód i kultywujesz miłość własną.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Strzelca

Jeśli zmagasz się ze swoim poczuciem własnej wartości, ten tranzyt może być dla ciebie pouczający. To czas, byś bardziej dbał o siebie. Możesz pomyśleć o sposobach wydajniejszej pracy, aby osiągnąć pożądane wyniki bez przepracowywania się. Możesz czuć się przytłoczony, ale wiedz, że masz wszystko, aby się wyróżnić.

Zdjęcie Horoskop na pełnię. Co czeka poszczególne znaki zodiaku? / 123RF/PICSEL

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Koziorożca

Pełnia w twoim znaku to czas na rozwijanie większej pewności siebie. Tranzyt przyniesie ci inspirację. Śmiało i odważnie odkrywaj siebie i szukaj kierunku, a którym chcesz zmierzać w najbliższym czasie.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Wodnika

Jest to krytyczny tranzyt, ponieważ ta pełnia zachęca cię do spojrzenia w głąb siebie i skupienia się na własnej wartości i na własnych celach. Czujesz się bardzo wspierany i kochany. Ten tranzyt księżycowy może sprawić, że będziesz wspominać ludzi z przeszłości, ale też poczujesz wdzięczność za tych, których masz przy sobie teraz i którzy nadal motywują i popychają cię do bycia najlepszą wersją siebie.

Lipcowa pełnia w Koziorożcu - horoskop dla Ryb

Ten czas pozwoli ci poczuć się znacznie bardziej wspieranym przez partnera. Jest nowy poziom pewności siebie, którego doświadczyłeś w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a księżyc w pełni tylko przypomni ci, że jeszcze wiele możesz dla siebie zrobić.

