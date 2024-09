Izydora – pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Izydora wywodzi się z języka greckiego i jest żeńską formą imienia Izydor, które oznacza "dar Izydy". Izyda była egipską boginią płodności, magii i uzdrawiania.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Izydora?

Kobiety o imieniu Izydora cechują: odpowiedzialność, rozsądek i ogromne pokłady energii. Zawsze można na nich polegać, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Mają rzetelne podejście do powierzonych zadań i troszczą się o dobro bliskich. Wspomniany rozsądek sprawia, że podejmują przemyślane decyzje. Analizują wszystkie aspekty i potencjalne konsekwencje swoich działań. Dzięki temu potrafią unikać niepotrzebnych problemów. Natomiast ogromna motywacja do działania pozwala im na realizowanie licznych przedsięwzięć i łączenie różnych ról - od zawodowych po rodzinne. Multitasking to ich drugie imię! To kobiety, które dzięki swoim cechom stanowią fundament społeczności, którą współtworzą.

Izydory są znane ze swojej miłości do rodziny. Uwielbiają zajmować się dziećmi i domem. Troskliwość i oddanie sprawiają, że są wspaniałymi matkami i żonami. Czasem bywają jednak zbyt wymagające wobec siebie i innych. Wysokie standardy i uporczywe dążenie do perfekcji mogą prowadzić do frustracji lub kłótni w związku.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wybranie tego imienia to okazja, by nazwać córkę w niezwykle oryginalny sposób 123RF/PICSEL

Izydora – idealny zawód dla tej numerologicznej ósemki

Izydora to numerologiczna ósemka, która odnajdzie swoje powołanie w zawodach związanych z finansami, biznesem i zarządzaniem. Idealne zawody dla kobiety o tym imieniu to m.in.: analityczka finansowa, księgowa, managerka czy specjalistka od nieruchomości.

Izydora - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Izydora nosiły 202 kobiety. W poprzednich latach (31 stycznia 2023) liczba ta wynosiła 211 i 216 (24 stycznia 2022).

W 2023 roku żadna dziewczynka nie dostała na imię Izydora, więc wybranie go to okazja, by nazwać córkę w oryginalny sposób.

Kiedy są imieniny Izydory?

Imieniny Izydory świętuje się 4 kwietnia lub 1 maja.

Jak można zdrabniać imię Izydora?

Do Izydory można zwracać się pieszczotliwie:

Izydorka,

Izydzia,

Izydorcia,

Izydka,

Izuś.

Znane kobiety o imieniu Izydora

Imię Izydora w językach obcych brzmi podobnie, przykładowo w angielskim to Isadora. Do popularnych kobiet o tym imieniu należą:

Izydora Dąmbska - polska filozof, tłumaczka, epistemolog,

Isadora Ribeiro de Sousa - brazylijska aktorka,

Isadora González - meksykańska aktorka

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv

Źródła:

· Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

· Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

· Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

· Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

· Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze