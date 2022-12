Spis treści: 01 Łucja - znaczenie i pochodzenie imienia

Łucja - znaczenie i pochodzenie imienia

Łucja to imię, które jest odpowiednikiem męskiego imienia Lucjusz lub Łukasz. W Polsce notowane jest od XIII wieku w formie Łucyja. Oznacza osobę urodzoną o wschodzie słońca, "świetlistą" kogoś, kto nosi w sobie światło. Imię to jest pochodzenia łacińskiego, a za podstawę jego powstania uznaje się łacińskie słowo lux, czyli światło.

Jego patronką jest święta Łucja z Syrakuz, której relikwie znajdują się w Wenecji. Święta swój majątek rozdała ubogim. Wydana przez narzeczonego, poniosła śmierć męczeńską około 304 roku. W Szwecji do dziś świętą Łucję symbolizują dziewczęta ze świecami, idące w korowodzie organizowanym 13 grudnia. We Włoszech natomiast Santa Lucia obdarowuje dzieci. To patronka ociemniałych, poetów, rolników, szwaczek i krawców.

ZDROBNIENIA: Lucia, Łuca, Łucka

Lucia, Łuca, Łucka INNE FORMY: Lucyna, Lucylla, Lucjola, Łucia, Łucjana, Łucjanna, Łucyna

Na świętą Łucę noc się z dniem tłuce. Święta Łuca dnia przyrzuca. Kiedy na świętą Łucję mróz, to smaruj wóz Związane ze świętem 16 listopada lub 13 grudnia

Popularność imienia Łucja w Polsce

Imię Łucja zaczęło być popularne w różnych krajach i przyjęło inne formy np. w języku angielskim jest Lucy, w czeskim Lucie, we francuskim Lucie lub Lucienne. W Polsce po raz pierwszy imię Łucja (Łucyja) odnotowano w XIII wieku. Wybierane jest przez nielicznych. Z danych dostępnych na stronie gov.pl wynika, że w pierwszej połowie 2022 r. imię Łucja otrzymały 933 dziewczynki. To znacznie mniej niż rok temu. W pierwszej połowie 2021 roku na świat przyszło 1887 Łucji. W 2021 roku największą popularnością cieszyło się w woj. mazowieckim (363), śląskim (207) i małopolskim (201). Najmniej Łucji (35) urodziło się rok temu w województwie lubuskim.

Imieniny Łucji

Imieniny Łucji w kalendarzu pojawiają się kilka razy. Najczęściej Łucje obchodzą imieniny:

25 czerwca

6 lipca

13 grudnia

Posiadaczki tego pięknego imienia mogą także obchodzić imieniny także: 19 lutego, 25 marca, 16 września czy 16 listopada.

Łucja - silna kobieta

Jaka jest Łucja? Kobiety, które noszą to imię, są silne i zazwyczaj nie potrzebują wsparcia innych osób. To zmotywowane i pewne siebie osoby, które wymagają nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie. W związku bywają despotyczne i tylko nieliczni wytrzymają ich specyficzne odbieranie świata, żelazne zasady, konkretne granice. Nie ma co liczyć na namiętność, czy spontaniczne wybuchy radości. Łucje są stonowane, opanowane i okazują uczucia tylko wtedy, kiedy chcą - a bywa to niestety bardzo rzadko.

Łucje świetnie sprawdzają na menadżerskich posadach. Nie mają problemu w zarządzaniu zespołem. Wykonują zadania i realizują cele bez zarzutów. Za wielki atut Łucji uznaje się również to, że jak nikt potrafią słuchać. Często mówi się, że są świetnymi psycholożkami. A ich cenne rady pomogły już wielu osobom.

Łucja - numerologiczna 11

Łucja to numerologiczna 11, czyli liczba z grupy mistrzowskich. To tylko wzmacnia ich siłę. 11 doskonale rodzi sobie nawet z największymi problemami. Główną cechą jest zaradność, którą zauważymy już na pierwszym spotkaniu. Liczba ta podkreśla również życie zgodnie z zasadami moralnymi, przestrzeganie granic oraz wysoki poziom rozwoju duchowego. Imię przypisane do 11 lubi żyć w luksusie. Często wybiera właśnie taką ścieżkę rozwoju, która związana jest z dobrami materialnymi.

