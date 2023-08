Postawiła Tarota i już wszystko jasne. To będzie istotne w tym tygodniu

Spis treści: 01 Tarot tarotowy dla Barana. Karta Świat

02 Tarot tygodniowy dla Byka. Karta Paź Denarów

03 Tarot tygodniowy dla Bliźniąt. Karta Sprawiedliwość

04 Tarot tygodniowy dla Raka. Karta Dwójka Monet

05 Tarot tygodniowy dla Lwa. Karta Kochankowie

06 Tarot tygodniowy dla Panny. Karta Siódemka Kielichów

07 Horoskop tarotowy dla Wagi. Karta Mag

08 Horoskop tarotowy dla Skorpiona. Karta Król Różdżek

09 Horoskop tarotowy dla Strzelca. Karta Siódemka Monet

10 Horoskop tarotowy dla Koziorożca. Karta As Pucharów

11 Horoskop tarotowy dla Wodnika. Karta As Mieczy

12 Horoskop tarotowy dla Ryb. Karta Arcykapłanka

Tarot tarotowy dla Barana. Karta Świat

Jeśli planujesz podróż, wakacje, jesteś tuż przed rozpoczęciem czegoś nowego czy przeprowadzką, przysiądź, skup się i zrób naprawdę dobry, szczegółowy plan. Sto raz zastanów się, czy zadbałeś o wszystko. W tym tygodniu poczujesz swego rodzaju zew, zachętę do tego, by przyjrzeć się swojemu życiu. Być może zapragniesz pozamykać w końcu jakieś sprawy (to sugeruje karta Świat), może symbolicznie właśnie teraz kończy się w twoim życiu jakiś etap (może przechodzisz na emeryturę). Przygotuj się na zakończenie i bądź gotowy na nowe, które na pewno przyjdzie w miejsce starego.



Tarot tygodniowy dla Byka. Karta Paź Denarów

Od dłuższego już czasu chcesz się czegoś nowego nauczyć, przekwalifikować się lub podjąć nową pracę w zupełnie nowej branży. Uporządkuj te marzenia w tym tygodniu. Zapisz się na kurs, idź na wykład, kup tę książkę interesującego cię eksperta, napisz CV. Paź Denarów to dowód na to, że edukacja jest teraz ważna dla ciebie i może prowadzić do rozwoju pchnięcia do przodu kariery i zdobycia nowych źródeł dochodów. Nie ma ryzyka błędu w uczeniu się nowych rzeczy, zawsze w jakiś sposób mogą ci się przydać. Spraw, żeby coś się tutaj ruszyło.



Tarot tygodniowy dla Bliźniąt. Karta Sprawiedliwość

Uwierz w siebie. Uwierz, że potrafisz, że mas wiedzę i talent, że jesteś unikalny i drzemie w tobie ogromna siła i potencjał. Ostatnio było w twoim życiu wiele spraw wymagających przemyślenia. Ale było warto, przyznasz? Zawsze takie sytuacje to okazja do lepszego poznania siebie, znalezienia własnej ścieżki, dopasowania siebie do rzeczywistości. Idź dalej tą drogą, szukaj nowych możliwości, rozwijaj mocne strony i talenty.

Tarot tygodniowy dla Raka. Karta Dwójka Monet

To tydzień obfitości. Bądź odważny i powiedz "tak" jak największej liczbie nowych możliwości, które pojawią się na twojej drodze - nie martw się o dopasowanie tego wszystkiego, które można później wypracować, po prostu powiedz tak. Dwójka Monet to mnóstwo opcji, pomysłów, zaproszeń i okazji do rozwoju. Świat stoi przed tobą otworem, bądź pewny, że zgarniesz całą stawkę.

Tarot tygodniowy dla Lwa. Karta Kochankowie

Bądź pełen pasji, kieruj się sercem, rób to, co jest dobre i właściwe, pozwól swojej wyobraźni zabrać cię tam, dokąd chcesz się udać i nie przepraszaj za to, że masz marzenia. Kochankowie to karta, która pokazuje, że możesz czuć się zdezorientowany. Ważyć się będą decyzje głowa kontra serce, rozdarte uczucia. Po prostu posłuchaj swojego serca, oprzyj się na swoich emocjach. Daj się im poprowadzić, a trafisz tam, gdzie powinieneś być. Działaj intuicyjnie.

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku / pexels.com

Tarot tygodniowy dla Panny. Karta Siódemka Kielichów

W twojej głowie kłębi się naprawdę błyskotliwy pomysł, kiełkuje marzenie, a ty chcesz to wszystkim zakomunikować. Panno, zrób to. Siódemka Kielichów pokazuje, że twoje marzenie jest tak prawdę planem na to, co powinieneś robić, życia, które możesz prowadzić, ideału, do którego należy dążyć. Zapisz to wszystko na papierze i zmapuj. Zaplanuj strategię, która będzie oparta na taktyce i harmonogramie, a następnie rób to, co robisz najlepiej.

Horoskop tarotowy dla Wagi. Karta Mag

Ta niezwykle potężna karta sygnalizuje, że przed tobą potężny tydzień, a jego tematem przewodnim jest kreatywność. Magik jest wynalazcą, innowatorem i twórcą. Stwórz ze swoich darów i talentów coś nowego, wykorzystaj je, aby przynieść światu nowy pomysł, produkt, usługę lub ofertę. Jest to również silny sygnał dotyczący przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu, więc jeśli myślisz o porzuceniu wyścigu szczurów, to jest to świetny moment!

Horoskop tarotowy dla Skorpiona. Karta Król Różdżek

Miej wiarę w swoje umiejętności, Skorpionie, i graj odważnie. Zaryzykuj. Poproś o awans, podwyżkę, odpowiedzialność, zadanie, zmianę. Podróżuj. Kształć się. Zmień swój codzienny styl życia i wprowadź kilka nowych nawyków lub rytuałów. Spraw, aby życie było ekscytujące i zabawne oraz zwiększ jego intensywność. Król Różdżek jest żywotny, pewny siebie i natchniony. Wiedz, że życie jest krótkie, a my jesteśmy tutaj, aby korzystać z niego na maksa.

Horoskop tarotowy dla Strzelca. Karta Siódemka Monet

Nie pozwól nikomu wywierać na ciebie presji, abyś trzymał się czegoś, w czym już nie jesteś zakochany lub nie chcesz już robić. Nie jesteś więźniem. Było miło, ae się skończyło. Czas płynie, sytuacja się zmienia i musisz płynąć wraz z prądem. Bądź pewny siebie, stój mocno na ziemi, trzymaj się swoich przekonań. To jest asertywność. Siódemka Monet pokazuje, że nie musisz działać natychmiast, że masz możliwość skorzystać z fazy przejściowej. Nie pal mostów... ale przekraczaj je!

Zdjęcie Istnieje stary przesąd, zgodnie z którym zamiast wybierać samemu własną talię, musisz poczekać, aż to ona cię znajdzie i wybierze / 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy dla Koziorożca. Karta As Pucharów

Zaproś do siebie bliskich, zaproponuj coś znajomym, powiedz im, jak się czujesz, idź na całość, bądź pozytywny, pytaj, zagaduj. As Pucharów pokazuje, że jeśli przyspieszysz i będziesz pewny siebie i proaktywny, możesz w tym tygodniu w swoim życiu stworzyć coś nowego, namiętnego i magicznego. Cokolwiek sprawia, że twoje serce bije teraz trochę szybciej, jest dobre. Nie czekaj, aż coś się wydarzy... Bądź tym, który sprawia, że to się dzieje i podaruj sobie pragnienie serca.

Horoskop tarotowy dla Wodnika. Karta As Mieczy

Bądź szczery, zdejmij ze swoich barków ciężar, który nosisz. Staje się coraz cięższy, więc musisz się rozładować. As Mieczy pokazuje, że możesz być proaktywny i szczery. Powiedz wprost to, co ci leży na sercu. A potem poczekaj, aż usłyszysz odpowiedź. Nie pospieszaj nikogo, niech ci, do których mówisz mają czas, niech odpowiedź wyjdzie od nich. Pozwól im pokazać, kim naprawdę są i czego naprawdę chcą. A potem zdecydujesz, co zrobisz z tą wiedzą. Nie trzymaj języka za zębami i nie zachowuj spokoju. Mów prawdę. Poczujesz się wyzwolony i lżejszy.

Horoskop tarotowy dla Ryb. Karta Arcykapłanka

Magiczna karta, dosłownie, magiczna! To jest tydzień wiary w swoją intuicję i zdolności psychiczne i testowanie swoich mocy. Użyj kart tarota, wróż, spójrz w księżyc, snij na jawie, porozmawiaj z bliskimi, którzy odeszli. Poproś o wiadomości i znaki i zauważ, że świat przyrody ci je przynosi. Ptaki, pogoda, formacje chmur, piosenki, skały o dziwnych kształtach... Cokolwiek jest dla ciebie znaczące, weź to znaczenie i wykorzystaj. To jest tydzień na zabawę magią, Rybo.