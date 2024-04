Potrafi rzucić się w wir pracy i jest pewną siebie kobietą. Sprawdź, jakie nosi imię!

Ada to imię o korzeniach semickich, mające swe źródło w języku hebrajskim. W jego pierwotnym znaczeniu oznacza "upiększać się" lub "stroić się". Pojawia się ono w Starym Testamencie, gdzie kobieta o tym imieniu występuje jako jedna z żon Lemecha oraz jako matka Jubala. W Biblii znajdujemy również wzmiankę o Adzie, która była matką flecistów i grających na Cytrze.

Ada to kobieta wyjątkowa, emanująca klasą i pewnością siebie . Jej obiektywność i władcza natura sprawiają, że zyskuje sympatię otoczenia, jednakże nie boi się wyrazić swojego zdania i uprzeć się przy swoich przekonaniach.

Ada to numerologiczna szóstka, co symbolizuje harmonię, równowagę oraz troskę o innych. Świetnie radzi sobie w roli lidera i przywódcy, mając naturalną zdolność do zarządzania i organizacji. Jej klasa i pewność siebie sprawiają, że jest skutecznym negocjatorem i efektywnym menedżerem.