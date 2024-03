Powieś przy drzwiach i zobacz, jak działają. Mówią, że mają wyjątkową moc

Liście laurowe przy drzwiach - jak działają?

Astrologia Noś zawsze na lewej ręce. Drobiazg może mieć zbawienny wpływ Liście laurowe to popularna przyprawa dodawana do wielu dań. Nadaje potrawom niezapomnianego aromatu, ale to niejedyne jej zastosowanie.

Liście laurowe są również wykorzystywane np. podczas prania. Wrzucone do pralki mają pomóc pozbyć się problemu zafarbowanych ubrań.

Co więcej, napar z tej przyprawy ma być pomocny w walce z haluksami.

Wielu jednak widzi w liściach laurowych coś więcej niż tylko walory smakowe. Zgodnie ze starymi przesądami mają one mieć wyjątkowe działanie. Zapewne każdy choć raz widział pęk liści laurowych powieszony przy futrynie drzwi wejściowych.

Jak mówią stare przesądy, w ten sposób można ściągnąć na domowników szczęście i poprawę sytuacji finansowej. Liście laurowe przy drzwiach mają odpędzać wszystko to co złe i zapobiegać przedostaniu się do środka.

Moc liści laurowych. Jak przyciągają pieniądze?

Sposobów na przyciąganie pieniędzy nie brakuje. Chociaż trzeba do nich podchodzić z przymrużeniem oka, wielu z nich korzysta, licząc na nagły napływ gotówki. Jednym z nich jest po prostu włożenie liścia laurowego do portfela. Dzięki temu brak gotówki ma być tylko złym wspomnieniem.

Można się również spotkać z przekonaniem, że noszenie liścia laurowego przy sobie ma odpędzać złe moce. Z kolei włożenie go pod poduszkę może pozwolić cieszyć się spokojnym odpoczynkiem i zajrzeć w przyszłość za pomocą proroczych snów. Od lat liściom laurowym przypisuje się moce talizmanu bądź amuletu chroniącego przed pechem.

Co więcej, podpalone liście laurowe, np. w metalowej miseczce, mogą pomóc oczyścić pomieszczenia z negatywnej energii i zdjąć rzucone uroki. W tym przypadku to dym ma mieć moc wprowadzającą spokój i harmonię. Okazuje się, że wykazuje on także działanie uspokajające i odstresowujące.

