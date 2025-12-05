Spis treści: Kremowy smak wprost z Norwegii Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis

Kremowy smak wprost z Norwegii

Fiskesuppe to jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni norweskiej. Zupa rybna stała się popularna dzięki prostocie, świeżym składnikom oraz temu, że daje dużo energii w chłodnym, surowym nordyckim klimacie. Jada się ją zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych spotkań, w porcie, w górskich schroniskach, a także jako klasyczne danie "comfort food" dla Norwegów.

Najlepiej smakuje z chrupiącym pieczywem, masłem, koperkiem lub świeżymi krewetkami. Jest zdrowa, bogata w kwasy omega-3, białko, witaminy z warzyw, a przy tym jest lekkostrawna - świetna dla serca, mózgu i odporności. Nic dziwnego, że Fiskesuppe wciąż zyskuje popularność w całej Europie. Ale zamiast wybierać się w daleką podróż, możesz poczuć smak Norwegii we własnym domu - dzięki naszemu przepisowi na to oryginalne danie.

Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis

Fiskesuppe - kremowa i aromatyczna norweska zupa rybna, którą przygotujesz w domu

Składniki 400–500 g dorsza, halibuta lub łososia (można mieszać)

1 marchew

1 pietruszka lub kawałek selera korzeniowego

1 por

2–3 ziemniaki

1 l bulionu rybnego lub warzywnego

200 ml śmietanki 30 proc.

2 łyżki masła

1 łyżka mąki (opcjonalnie do zagęszczenia)

1 liść laurowy

sól, biały pieprz

sok z cytryny 30 min 3-4

Przygotowanie:

Warzywa pokrój w słupki lub cienką kostkę. W garnku rozgrzej masło, dodaj pora i podsmaż 2-3 minuty, następnie dorzuć resztę warzyw. Wlej bulion, dodaj liść laurowy i gotuj ok. 10-12 minut, aż warzywa będą miękkie. W miseczce wymieszaj śmietankę z mąką i wlej do garnka. Pogotuj 5 minut. Rybę pokrój na duże kawałki (3-4 cm) i dodaj do zupy. Gotuj 5-7 minut - tylko do momentu, aż się delikatnie rozwarstwi. Dopraw solą, białym pieprzem i kilkoma kroplami cytryny. Podawaj ze świeżym koperkiem, pieczywem i ewentualnie krewetkami.

Smacznego!

