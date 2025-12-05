Ta zupa smakuje jak w najlepszej knajpie w Oslo. Podbija serca w całej Europie
Norweska zupa rybna to danie, które podbiło serca Skandynawów swoją prostotą, kremową konsystencją i intensywnym smakiem świeżych ryb. To właśnie ona rozgrzewa rybaków wracających z morza, pojawia się na rodzinnych stołach i w najbardziej klimatycznych portowych knajpkach. Jeśli chcesz poczuć smak prawdziwej Norwegii, ta zupa to idealny sposób.
Spis treści:
- Kremowy smak wprost z Norwegii
- Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis
Kremowy smak wprost z Norwegii
Fiskesuppe to jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni norweskiej. Zupa rybna stała się popularna dzięki prostocie, świeżym składnikom oraz temu, że daje dużo energii w chłodnym, surowym nordyckim klimacie. Jada się ją zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych spotkań, w porcie, w górskich schroniskach, a także jako klasyczne danie "comfort food" dla Norwegów.
Najlepiej smakuje z chrupiącym pieczywem, masłem, koperkiem lub świeżymi krewetkami. Jest zdrowa, bogata w kwasy omega-3, białko, witaminy z warzyw, a przy tym jest lekkostrawna - świetna dla serca, mózgu i odporności. Nic dziwnego, że Fiskesuppe wciąż zyskuje popularność w całej Europie. Ale zamiast wybierać się w daleką podróż, możesz poczuć smak Norwegii we własnym domu - dzięki naszemu przepisowi na to oryginalne danie.
Fiskesuppe: norweska zupa rybna - przepis
Składniki
- 400–500 g dorsza, halibuta lub łososia (można mieszać)
- 1 marchew
- 1 pietruszka lub kawałek selera korzeniowego
- 1 por
- 2–3 ziemniaki
- 1 l bulionu rybnego lub warzywnego
- 200 ml śmietanki 30 proc.
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka mąki (opcjonalnie do zagęszczenia)
- 1 liść laurowy
- sól, biały pieprz
- sok z cytryny
Przygotowanie:
- Warzywa pokrój w słupki lub cienką kostkę.
- W garnku rozgrzej masło, dodaj pora i podsmaż 2-3 minuty, następnie dorzuć resztę warzyw.
- Wlej bulion, dodaj liść laurowy i gotuj ok. 10-12 minut, aż warzywa będą miękkie.
- W miseczce wymieszaj śmietankę z mąką i wlej do garnka. Pogotuj 5 minut.
- Rybę pokrój na duże kawałki (3-4 cm) i dodaj do zupy. Gotuj 5-7 minut - tylko do momentu, aż się delikatnie rozwarstwi.
- Dopraw solą, białym pieprzem i kilkoma kroplami cytryny.
- Podawaj ze świeżym koperkiem, pieczywem i ewentualnie krewetkami.
Smacznego!
