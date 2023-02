Spis treści: 01 Skąd pochodzi i co oznacza imię Jan?

Skąd pochodzi i co oznacza imię Jan?

Imię Jan wywodzi się z Biblii. To właśnie w piśmie świętym zostali wymienieni święty Jan Chrzciciel oraz święty Jan Ewangelista. W języku hebrajskim wyraz יוחנן (czyt. Yohanan) oznacza "Jahwe jest łaskaw".

Ze źródeł biblijnych zostało zaczerpnięte do greki, a następnie do języka łacińskiego. Wraz z coraz większą popularnością imię Jan zaczęło rozprzestrzeniać się we wszystkich krajach chrześcijańskich.

W polskich kronikach pisanych pierwsze wzmianki o imieniu Jan pojawiły się w drugiej połowie XII wieku. Początkowo zapisywano je Ioannes lub Iohannes, a w późniejszym okresie również Jon, Johan, Jen, Johans i Joan. Pierwszym władcą Polski o tym imieniu był Jan I Olbracht z dynastii Jagiellonów (1492 - 1501).

Co charakteryzuje mężczyzn o imieniu Jan?

Mężczyźni o imieniu Jan są przede wszystkim bardzo wrażliwi, potrafią mocno się zamyślić i oddać marzeniom. Ich życzliwość i bezinteresowność sprawia, że przyciągają ludzi w potrzebie, a także chętnie udzielają się charytatywnie.

Dla Jana najważniejsza jest żona, dzieci i dom. Nie ciągnie go do imprez czy realizacji szalonych pomysłów, a jego życie towarzyskie jest raczej skromne. Nie można mu za to odmówić pracowitości, a w dodatku cierpliwości i nastawienia na długofalowy sukces.

Pewnym niebezpieczeństwem dla mężczyzny o imieniu Jan może być cienka granica między dobrocią a naiwnością. Często z tego powodu może być wykorzystany przez pazernych ludzi, jednak najczęściej nie przejmuje się tym, gdyż górę bierze szczęście, że ktoś skorzystał z jego pomocy.

Czy imię Jan jest popularne?

Zgodnie ze spisem imion męskich w rejestrze PESEL, który podaje stan na 31 stycznia 2023 roku, w Polsce imię Jan nosi 485 100 mężczyzn. Pozwala to na zajęcie 7. pozycji wśród mężczyzn (za Piotrem, Krzysztofem, Andrzejem, Tomaszem, Pawłem i Michałem), a także 13 miejsce wśród imion bez podziału na płeć (dodatkowo wyżej znajdują się takie imiona jak Anna, Katarzyna, Maria, Małgorzata, Agnieszka i Barbara).

Bez wątpienia imię Jan można uznać za popularne w Polsce. Około 1.28% Polaków ma właśnie tak na imię, co sprawia, że na każdy 1000 Polaków przypada 128 Janów.

Kiedy są imieniny Jana?

Co ciekawe, mimo że imię Jan nie jest najpopularniejszym imieniem w Polsce, to mężczyźni o tym imieniu mają największą swobodę w kontekście wyboru dnia imienin. Z czego to wynika? Z faktu, że imieniny Jana są aż 42 razy w ciągu roku! Oznacza to, że praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie można by świętować imienin Jana.

Dni, w których wypadają imieniny Jana, to:

10 stycznia, 12 stycznia, 15 stycznia, 17 stycznia, 19 stycznia, 23 stycznia, 31 stycznia,

2 lutego, 4 lutego, 8 lutego, 20 lutego, 24 lutego,

3 marca, 5 marca, 8 marca, 11 marca, 19 marca, 24 marca, 27 marca, 30 marca,

3 kwietnia, 7 kwietnia, 13 kwietnia, 27 kwietnia,

6 maja, 7 maja, 10 maja, 12 maja, 13 maja, 15 maja, 18 maja, 19 maja, 21 maja, 22 maja, 23 maja, 24 maja, 27 maja, 30 maja,

3 czerwca, 11 czerwca, 12 czerwca, 16 czerwca, 20 czerwca, 22 czerwca, 24 czerwca, 26 czerwca, 27 czerwca, 30 czerwca,

8 lipca, 11 lipca, 21 lipca, 23 lipca, 31 lipca,

4 sierpnia, 8 sierpnia, 9 sierpnia, 13 sierpnia, 18 sierpnia, 19 sierpnia, 20 sierpnia, 29 sierpnia, 30 sierpnia, 31 sierpnia,

2 września, 3 września, 9 września, 11 września, 13 września, 14 września, 16 września, 20 września, 23 września, 27 września, 28 września,

1 października, 9 października, 10 października, 19 października, 23 października, 24 października,

1 listopada, 8 listopada, 11 listopada, 12 listopada, 13 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 26 listopada,

1 grudnia, 4 grudnia, 5 grudnia, 9 grudnia, 14 grudnia, 15 grudnia, 17 grudnia i 27 grudnia.

Oto zdrobnienia imienia Jan

Większość osób zapytana o zdrobnienie imienia Jan bez wahania powie Janek. Jest to jak najlepsza odpowiedź, gdyż najczęściej właśnie tak mówi się zdrobniale na Jana. Na następnych pozycjach zapewne znalazłyby się takie przekształcenia i zdrobnienia jak Haniek, Iwan, Jachu, Jano, Janosik, Jasiek, Jasio czy Jaś.

Przez długi czas formą zdrobniałą od imienia Jan była forma Janusz. Jednak pewnego okresu nie jest ona używana w ten sposób, gdyż została zakwalifikowana jako osobne imię.

Znane osoby o imieniu Jan

Ze względu na popularność tego imienia, wielu znanych Polaków nosiło i nosi imię Jan. Do tego grona zaliczamy takie osoby jak: Jan Paweł II (papież), Jan Englert (aktor), Jan Pietrzak (aktor), Jan Kochanowski (poeta), Jan Błachowicz (zawodnik MMA), Jan Tomaszewski (były piłkarz), Jan Bednarek (piłkarz), Jan Nowicki (aktor), ksiądz Jan Kaczkowski (bioetyk), Jan Matejko (malarz), Jan Peszek (aktor), Jan Holoubek (reżyser), Jan Kulczyk (biznesman), Jan Borysewicz (muzyk), Jan Kobuszewski (aktor), Jan Machulski (aktor), Jan Brzechwa (poeta).

