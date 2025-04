Co przyniesie środa, 16 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 7 Mieczy

W relacjach osobistych możesz dźwigać na plecach ciężar wielu sekretów. Pół biedy, jeśli należą one do Ciebie. Jeśli to jednak kochane osoby obrzucają Cię zwierzeniami, może warto przemyśleć ich wpływ na Twoją psychikę. Miło jest cieszyć się czyimś zaufaniem, ale Twoje serce to nie studnia, w którą da się wszystko zrzucić. W finansach nie gromadź śmieci.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych wchodzisz w dość niewygodny układ. Ryzyko niby nie jest duże, ale i tak możesz się potłuc. Z dystansem traktuj propozycje przelotnego związku, przyjaźni z dodatkową korzyścią lub randek od czasu do czasu. Ani się obejrzysz, "luźny" układ oplecie Cię jak sieć. W finansach trzeba będzie za wszelką cenę znaleźć równowagę między pracą i wypoczynkiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać dar, szczodrą ofertę, za którą trzeba będzie pięknie podziękować. Życie zmusza nas czasem do pokory. Nawet w demokratycznych społeczeństwach szacunek i uznanie czyjegoś pierwszeństwa ma wielką moc. Nie zaniedbuj dobrych manier. W finansach możesz otrzymać rekompensatę lub wsparcie od pewnej instytucji.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych drobna złośliwość może zdmuchnąć wielki entuzjazm. Ktoś nie chce czuć się oceniany. Uczucie jest jeszcze zbyt świeże, by wystawiać je na próby. Pewna osoba nie zamierza się deklarować, marzy o randkowaniu i poznawaniu się w przyjemnych okolicznościach. Bez wyzwań i wyznań. W finansach przemyśl dobrze plan, nim go zaprezentujesz.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym trzeba będzie odsunąć się od plotek, pozorów i innych tego typu śmiesznostek. Światem rządzą mody i to jest w porządku. Od czasu do czasu trzeba się zabawić. Przychodzi jednak moment, kiedy należy postawić na ponadczasowe rozwiązania i wypróbowane relacje. W finansach możesz zdobyć pieniądze w zupełnie nowym miejscu.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 10 Buław

W życiu osobistym nie przykuwaj się do ludzi ani do miejsca tysiącem zależności. Nie ma co brać wieloletniego kredytu, mówić "tak", gdy jeszcze potrzebujesz się zastanowić ani zgłaszać się na ochotnika do straceńczego zadania. Pragniesz podziwu i poklasku? Znajdziesz go w godnym celebrowaniu codzienności, a nie w heroicznych gestach. W finansach rozdziel obowiązki.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych pewnej współpracy trzeba będzie nadać ścisłe ramy. Nawet w demokratycznych strukturach potrzebny jest przywódca, osoba, która kontroluje proces i ogarnia wzrokiem całość. Jeśli to jesteś Ty, realizuj obowiązek i domagaj się szacunku. W przeciwnym razie nie wychodź przed szereg i nie daj na siebie zwalić zadań. W finansach możliwy rodzinny biznes.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobowością skrajnie od Ciebie odmienną. Zapoznasz się z człowiekiem, który funkcjonuje na co dzień w zupełnie innym środowisku lub jest po trudnych przejściach. Takie kontakty będą obfitowały w wyzwania, ale też w emocje, które wyniosą Was do Nieba. W finansach możesz przejąć biznes wymagający reformy, naprawy.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych masz tendencję do trzymania się planu bez względu na wszystko. Stateczność jest podziwiana, a wierność słowu - wychwalana pod Niebiosa. Jednak życie bywa skomplikowane. Czasem trzeba się ugiąć, odwołać przyjazd, zmienić zdanie. Ćwicz się w elastyczności. W finansach nie ciągnij za sobą zbędnych sprzętów i doświadczeń.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym czas zrzucić balast i wyruszyć w podróż, która wprawdzie jeszcze Cię nie uszczęśliwi, ale przyniesie ulgę. Na tym etapie możesz bardziej potrzebować spokoju niż euforii. Nie wbijaj miłosnego klina innym klinem, nie wpadaj ze związku w związek. W finansach jak najszybciej zabezpiecz swój dobytek, przenieś go w bezpieczne miejsce.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym pozwól trawie rosnąć, a uczuciu powoli się rozwijać. Odkryj magię rytuałów. Stwórz otoczenie bezpieczne, w którym wszystko jest na swoim miejscu, a pewne rzeczy pozostają niezmienne. Nawet jeśli kłótnia nawiedzi Wasze progi, to pewnych zasad należy się trzymać. W finansach nie poganiaj i nie stój nad głową. Przekaż propozycję i oczekuj odpowiedzi.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych pewna decyzja zostanie wstępnie przypieczętowana, zatwierdzona i ogłoszona. Jednak między ustami a brzegiem pucharu wciąż wiele może się zdarzyć. Niech te wstępne ustalenia wzmocnią Twoją pewność siebie, zrelaksują, ale nie każą spoczywać na laurach. W finansach możesz otrzymać dobre wieści, pozytywną decyzję, zaproszenie do współpracy.

