Spis treści: 01 Baran - koniczyna (21.03 - 19.04)

02 Byk - guzik (20.04 - 20.05)

03 Bliźnięta - słoń (21.05 - 20.06)

04 Rak - kolor czerwony (21.06 - 22.07)

05 Lew - oko proroka (23.07 - 22.08)

06 Panna - jaspis (23.08 - 22.09)

07 Waga - liczba 7 (23.09 - 22.10)

08 Skorpion - kolor niebieski (23.10 - 21.11)

09 Strzelec - podkowa (22.11 - 21.12)

10 Koziorożec - grosik (22.12 - 19.01)

11 Wodnik - amazonit (22.01 - 18.02)

12 Ryby - łuska (19.02 - 20.03)

Baran - koniczyna (21.03 - 19.04)

Zodiakalnemu Baranowi szczęście będzie przynosić czterolistna koniczyna. Posiadanie jej zapewni mu dobrobyt i miłość. Jego relacje będą rozkwitać, a pieniądze się namnażać. Koniczyna pomoże mu również utrzymywać wiarę i nadzieję we własne możliwości. Co uczyni go potem niepokonanym. Dodatkowo według irlandzkich legend czterolistna koniczyna jest w stanie odpędzać złe duchy. Ochroni ten znak zodiaku przed otaczającym go złem. Baran powinien zawsze mieć przy sobie ten amulet. Może być noszony w formie breloczka, ususzonej koniczyny lub figurki.

Byk - guzik (20.04 - 20.05)

Guzik kominiarza w wielu kulturach uważany jest za symbol szczęścia. Będzie sprzyjał także zodiakalnemu Bykowi. Pomoże mu w oczyszczaniu negatywnych emocji oraz zaborczości. Duże znaczenie ma w kontekście zawodowym, gdyż będzie wspierał jego decyzje w pracy i chronił przed nieszczęściami związanymi z trudną profesją. Guzik kominiarza jest symbolem pomyślności i dobrego losu. Zodiakalny Byk może taki guzik nosić np. w portfelu. Lepiej, żeby bez niego nie wychodził do pracy.

Bliźnięta - słoń (21.05 - 20.06)

Słoń także może być silnym amuletem przynoszącym szczęście. Sprawdzi się w przypadku zodiakalnego Bliźniaka. Głowa słonia w niektórych kulturach symbolizuje mądrość. Pomoże Bliźniakowi twardo stąpać po ziemi, gdyż lubi czasem bujać w obłokach. Wspomoże go w codziennych działań. Nosząc słonia, np. przy kluczach będzie silniejszy, wytrwalszy i mądrzejszy. Ten znak zodiaku także powinien postawić figurkę słonia w domu lub w biurze, przyniesie mu to pozytywną energię oraz radość.





Rak - kolor czerwony (21.06 - 22.07)

Zodiakalny Rak zdecydowanie powinien otaczać się czerwonym kolorem i zawsze powinien nosić go ze sobą. Sprawdzi się w tym przypadku np. czerwony portfel lub chusteczka. Ciekawym rozwiązaniem może być także biżuteria z rubinem. Ten amulet przyniesie Rakowi sukces oraz bogactwo. Wzmocni także jego pasję i energię. Jest to talizman miłości oraz romantyzmu. Raki noszące ten kolor będą cieszyć się szczęściem i dobrobytem.

Zdjęcie Czerwony portfel / pexels.com

Lew - oko proroka (23.07 - 22.08)

Zodiakalny Lew, który lubi być w centrum uwagi, powinien zaopatrzyć się w oko proroka. Pomoże odciągnąć od niego złe spojrzenia i uchroni go przed negatywnymi siłami. Jest to talizman odpychający wszelakie zło, oznacza to, że dzięki temu Lew będzie zawsze szczęśliwy. Dodatkowo będzie mu pomagać łatwiej rozumieć pewne sprawy np. zawodowe lub emocjonalne. Przyniesie mu mądrość i pozwoli oczyścić umysł w chwilach słabości. Lew może go nosić przy sobie np. w postaci biżuterii lub breloczka.

Panna - jaspis (23.08 - 22.09)

Zodiakalna Panna powinna zawsze mieć przy sobie jaspis, który zapewni jej ochronę oraz bezpieczeństwo. Pomaże odpędzić od niej negatywne siły i szkodliwe wpływy. Dodatkowo w trudnych chwilach zapewni jej stabilność i równowagę. Panna z jaspisem będzie cechować się wytrwałością i determinacją. Nic nie będzie w stanie jej powstrzymać przed osiągnięciem wyznaczonego celu. Dodatkowo kamień ten ma właściwości lecznicze i oczyszczające, więc będzie Pannie poprawiał samopoczucie i dodawał energii. Może nosić jaspis np. w postaci biżuterii.

Zdjęcie Jaspis / Getty Images

Waga - liczba 7 (23.09 - 22.10)

Liczba 7 w wielu kulturach na świecie uważana jest za symbol szczęście. Sprawdzi się w przypadku zodiakalnej Wagi, której pomoże zachować równowagę i opanować chwiejność emocjonalną. Liczba 7 będzie pełnić także formę amuletu, który ochroni ją przed złem. Waga nosząca ze sobą ten symbol będzie cieszyć się harmonią, a jej działania doskonałością. Dodatkowo będzie wspierać jej zdrowie i ograniczać stres. Waga może zapisać tę cyfrę na kartce i wsadzić ją do portfela lub kieszeni ulubionych spodni.

Skorpion - kolor niebieski (23.10 - 21.11)

Zodiakalny Skorpion powinien otaczać się kolorem niebieskim, który symbolizuje spokój oraz harmonię. Pozwoli zachować mu czysty umysł w chwilach zwątpienia oraz zapanować nad jego humorkami. Kolor ten będzie dodatkowo wspierał jego otoczenie. Będzie przyciągał do siebie osoby lojalne i godne zaufania. Także pomoże mu w wyrażaniu emocji, z czym ma czasem problem. Skorpion powinien zadbać o to, aby codziennie nosić niebieski kolor, może to być kawałek garderoby, breloczek lub portfel. Dzięki temu jego życie będzie dużo szczęśliwsze.

Strzelec - podkowa (22.11 - 21.12)

Zodiakalnemu Strzelcowi szczęście będzie przynosić podkowa, która najczęściej symbolizuje zwycięstwo. Będzie wspomagać jego działania życiowe oraz zawodowe. Z tym amuletem porażka będzie mu obca. Podkowa będzie chronić Strzelca przed złymi zamiarami jego przeciwników. Przyniesie mu także pomyślność oraz mądrość. Strzelec musi pamiętać o tym talizmanie zwłaszcza podczas podróży, dzięki temu będą bezpieczne i szczęśliwe.

Zdjęcie Podkowa / Getty Images

Koziorożec - grosik (22.12 - 19.01)

Zodiakalny Koziorożec zawsze powinien nosić ze sobą grosik. Dlaczego? Ponieważ jest symbolem bogactwa i pomyślności. Noszącym go, przynosi również wiele szczęścia. Koziorożcowi zazwyczaj bardzo zależy na sukcesach zawodowych, a ten talizman będzie go w tym wspierał. Pozwoli mu na przyciągnięcie ogromnej fortuny. W jego życiu nie będzie brakować obfitości i pozytywnych zdarzeń. Wystarczy, że umieści w portfelu grosik, którego nigdy nie będzie wydawał.

Wodnik - amazonit (22.01 - 18.02)

Amazonit sprawdzi się w przypadku zodiakalnego Wodnika. Jest to silny symbol szczęścia i pomyślności. Wodnikowi przyniesie także spokój i równowagę. Pozytywnie będzie wpływać na jego nastrój. Amazonit ma właściwości relaksacyjne, oznacza to, że łagodzi napięcia emocjonalne i redukuje stres. Jest to niezwykle ważne w życiu zapracowanych Wodników, dzięki temu będą znacznie szczęśliwsze. Dodatkowo osoba nosząca ten kamień będzie bardziej empatyczna, a jej zdolności do komunikacji lepsze. Amulet ten sprzyja relacjom międzyludzkim. Co ciekawe, pomaga też wzmacniać intuicję, dzięki temu decyzje zodiakalnego Wodnika będą trafne. Może nosić amazonit np. w formie biżuterii.

Zdjęcie Amazonit / Getty Images

Ryby - łuska (19.02 - 20.03)

Niepodważalnym i najbardziej skutecznym amuletem przynoszącym szczęście zodiakalnej Rybie jest łuska, która może być np. z karpia. Temu znaku zodiaku będzie przynosić obfitość i dostatek. Pomogą Rybie zachować stabilizację życiową, na której jej zależy. Łuska dodatkowo będzie przyciągać pozytywną energię i chronić ten znak przed złymi decyzjami. Także będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie i rozwój Ryb. Może nosić ją np. nosić w portfelu. Lepiej, aby nie wychodziła bez niej z domu.

Zdjęcie Koniecznie włóż łuskę do portfela / @rattanakun / materiał zewnętrzny

