Horoskop finansowy na 19-25 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Już od samego poniedziałku chętnie skupisz się na zawodowych aspiracjach. W pracy na etacie wreszcie wyciągniesz wnioski z minionych doświadczeń i zmodyfikujesz swoje działania tak, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą bez problemu poradzą sobie za złośliwą konkurencją, która jak zwykle czeka na ich potknięcie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną się uparte i niespokojne, co nie będzie sprzyjało przedstawieniu siebie w dobrym świetle na rozmowie kwalifikacyjnej. W sprawach finansowych odpocznij od zbyt dużych wydatków.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tygodniu nie porywaj się na zbyt ambitne przedsięwzięcia. W pracy na etacie bądź uprzejmy, ale szanuj swoje potrzeby i nie odwalaj obowiązków za innych, którym nie chce się pracować. Jeśli ktoś chce zbyt wiele, otwarcie mu o tym powiedz!. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na negocjacje z potencjalnymi wspólnikami i inwestorami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia bez trudu przebiją się na tle konkurencji. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale pamiętaj o tym, że choć masz kasę, to nie na głupoty i nie musisz realizować każdej swojej zachcianki.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Czeka cię przypływ energii i chęci do działania. W pracy na etacie możesz być nieco rozczarowany, bo szef uzależni twoje działania od decyzji innych osób, a to zniweczy plany, które zamierzałeś realizować. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą śmiało nawiązywać nowe kontakty, a negocjacje okażą się pomyślne, bo bez problemu będziesz przekonywał klientów do swoich cen. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny bardziej realnie ocenić swoje możliwości zawodowe. W sprawach finansowych na koncie całkiem sporo gotówki, ale natłok wydatków sprawi, że szybko będzie ona upływać.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie dogadywaniu się z ważnymi osobami. W pracy na etacie pojawią się różne obowiązki, a ty będziesz musiał wszystkiego dopilnować. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą wiele zyskają dzięki znajomościom i różnym układom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na dobre wiadomości, jednak powinny uważać na obietnice składane przez potencjalnych pracodawców. W sprawach finansowych pojawią się niejasne sytuacje, które będą wymagały natychmiastowego wyjaśnienia.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu podejmiesz działania, które prowadzą do zmian i rozwoju. W pracy na etacie zdobędziesz prestiż dzięki rozwiązaniu skomplikowanych zadań. W środę czekają cię ważne rozmowy, w czasie których może pojawić się nieoczekiwany przebieg wydarzeń. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą bardziej kreatywne, a nowe pomysły umożliwią im realizację powziętych wcześniej zamiarów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki włożonemu wysiłkowi znajdą wreszcie upragniony wakat. W sprawach finansowych uważaj na omyłkowe sytuacje, bo możesz ponieść dodatkowe koszty.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Lutowa aura przyniesie więcej chaosu, który wymagał będzie uporządkowania. W pracy na etacie skorzystaj ze wskazówek kogoś bardziej doświadczonego, jeśli chcesz zrozumieć to, co jest dla ciebie ważne. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą mogą być nieco zdenerwowane, bo nie wszystko uda im się dopilnować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowach o pracę nie powinny opowiadać o sobie zbyt wiele, bo ktoś może użyć kilku prywatnych informacji o tobie. W sprawach finansowych będzie lepiej ci się wiodło, jednak głowę zaprzątać ci będą stare zobowiązania.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Aura tego tygodnia przyspieszy załatwienie najpilniejszych spraw. W pracy na etacie będziesz zauważany i mile widziany w zespole. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą świetnie sobie radzić z klientami. Od środy trzymaj się z dala od dwuznacznych propozycji, bo choć inwestycje zapowiadają się ciekawie, to mogą być nieuniknioną stratą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą tworzyć śmiałe plany na przyszłość, a korzystne układy i znajomości pomogą im pokonać problemy. Sytuacja materialna poprawi się, jednak zadbaj o zrównoważone wydatki.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu warto skupić się na zawodowym rozwoju. W pracy na etacie przekonasz szefa do tych wszystkich pomysłów, które do tej pory wydawały mu się niewarte uwagi. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą, zamiast martwić się zastojem w firmie, powinny poszukiwać aktywnych dróg rozwoju. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą spotykać się z życzliwymi ludźmi, a ich dobre rady okażą się przydatne i odświeżające. W sprawach finansowych warto analizować wydatki i szukać oszczędności.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Lutowa aura zachęci cię do otworzenia się na nowe wyzwania. W pracy na etacie napięta atmosfera sprawi, że skierujesz swoje działania na rozważania zmiany stanowiska. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na korzystną współpracę z kobietami, które będą bardziej kreatywne w rozwijaniu biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać, bo mogą ich zgubić złudzenia na temat możliwości zawodowych. W sprawach finansowych będziesz mieć więcej pieniędzy na koncie, jednak przypomną o sobie stare zobowiązania.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu potrzebował będziesz chwili wytchnienia od zawodowych obowiązków. W pracy na etacie wiele spraw nie będzie układało się po twojej myśli, a ty możesz mieć wrażenie, że grzęźniesz w zastoju. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą postawią na swoim i zajmą się aktywnym przyciąganiem klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny składać aplikacje tylko na te stanowiska, na które spełniają wymagania. W sprawach finansowych nie powierzaj swojej gotówki innym, tylko samemu zadbaj o oszczędności.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy na etacie będziesz korzystał z rezultatów wcześniej poniesionego wysiłku, a koleżeńska atmosfera w zespole umili ci każdy dzień. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą skupią swoje działania na dobrej reklamie. Czasem jednak, zamiast ślęczeć nad tworzeniem projektów, lepiej zlecić to agencji reklamowej, która rozwiąże twój problem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na razie nie będą miały postępów w kierunku znalezienia odpowiedniego wakatu. W sprawach finansowych nie ma co liczyć na wzrost dochodów i trzeba będzie rozsądnie gospodarować tym, co się posiada.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu będziesz miał mniej kłopotów. W pracy na etacie zrobisz coś trudnego szybciej i lepiej, niż do tej pory to ci się udawało. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą spokojnie realizować plany, które sobie wcześniej spisały. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na sympatie różnych ważnych osób. W piątek trafi ci się okazja do udziału w szkoleniu, które nie będzie cię kosztować za wiele. W sprawach finansowych aktualny czas przypominać ci będzie o oszczędzaniu i rozważnym dysponowaniu gotówką.

