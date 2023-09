Spis treści: 01 Jaki znak zodiaku żyje najdłużej? Lista nie jest długa

Jaki znak zodiaku żyje najdłużej? Lista nie jest długa

Znak zodiaku determinuje długość życia - astrologowie nie mają co tego wątpliwości. Jak tłumaczą, do poszczególnych znaków zodiaku przypisuje się różne cechy: uczciwość, wybuchowość czy optymizm, które w konsekwencji wpływają na to, czy osoba urodzona w konkretnym terminie dożyje sędziwego wieku.

Najwięcej lat życia astrologowie przypisują znakom zodiaku spod opieki żywiołu Ognia. Mowa między innymi o Baranie, Lwie czy Strzelcu. Szanse na długie życie ma również cechujący się wysoką odpornością na niewygody Koziorożec oraz unikający niebezpiecznych sytuacji Byk.

Są jednak dwa znaki zodiaku, które, jeśli chcą cieszyć się wieloma latami życia, muszą zmienić nieco swoje tempo i styl bycia. Określa się je bowiem mianem najkrócej żyjących spośród wszystkich.

Te znaki zodiaku żyją najkrócej. Zamartwiają się i mają tendencję do używek

Szans na długie życie nie mają przede wszystkim zodiakalne Ryby. Według szacunku astrologów osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku umierają najczęściej przed 70. rokiem życia. Wszystko z uwagi na fakt, że w swoim życiu chronicznie martwią się o wszystko i wszystkich. Dodatkowo mają skłonności do używek.

Zodiakalne Ryby cechuje co prawda empatia, lojalność i tolerancja, jednak potrafią być też egoistyczne, pamiętliwe, nieustępliwe i przewrażliwione na swoim punkcie. To sprawia, że od codziennego stresu tylko o krok. To nie pomaga w zdrowiu - koniecznym do osiągnięcia sędziwego wieku.

Umierają nawet przed 65. rokiem życia. To najkrócej żyjący spośród znaków zodiaku

Według szacunku astrologów jeden ze znaków zodiaku żyje jeszcze krócej. Mowa o zodiakalnych Rakach, które umierają średnio w wieku około 65 lat. Są słabe fizycznie i chorowite, co nie pomaga im dożyć sędziwego wieku.

Zodiakalne Raki co prawda kierują się w swoim życiu dużą ostrożnością, mocno myśląc nad każdym kolejnym krokiem, jednak brak jakiejkolwiek spontaniczności w działaniu wpływa na chronicznie pojawiający się w ich życiu stres. Kluczem do sukcesu może okazać się lekkie zwolnienie myśli.

