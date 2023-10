Sezon Skorpiona przyniesie wielkie zmiany. To czas wyzwań i początków

Skorpion to ósmy w kolejności znak zodiaku i jego sezon przypada na 23 października - 22 listopada. Tym samym znak Skorpiona wpłynie nie tylko na osoby, które urodziły się pod tym znakiem, ale na wszystkich innych również. To czas przebudzeń, duchowego rozwoju i... zamętu. Na co należy przygotować się w najbliższym miesiącu?

Jakie zmiany przyniesie Sezon Skorpiona?