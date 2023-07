Spis treści: 01 Baran: zapał nie będzie cię opuszczał

Baran: zapał nie będzie cię opuszczał

Zodiakalny Baran wraz z nadejściem jesieni poczuje energię do działania. Kreatywność wręcz rozbudzi jego zmysły, a z każdym kolejnym krokiem będzie realizował postawione sobie cele. Na horyzoncie widać nawet możliwość awansu.

Jesienią Baran powinien jednak uważać na słowa, szczególnie te, które kieruje w stronę najbliższych sobie osób. Pamiętaj, że droga do prawdziwej miłości często jest wyboista i pełna niebezpiecznych zakrętów.

Byk: skup się na sobie

Jesień będzie dla zodiakalnego Byka czasem spełnienia zawodowego. Pieniądze będą wdzierać się do ciebie drzwiami i oknami. Nie zapomnij jednak stworzyć bezpiecznej kupki, na której będziesz gromadził swoje oszczędności. Potem sobie za to podziękujesz.

Zdjęcie Horoskop na jesień 2023. Jesienią do drzwi Byka zapuka miłość / 123RF/PICSEL

Jesienią Byk powinien skupić się nieco mocniej na własnych pragnieniach. Do drzwi zapuka miłość. Czas podjąć decyzję, czy jesteś gotowy na poważne zobowiązania.

Bliźnięta: nie spoczywaj na laurach

Lato przyniosło zodiakalnym Bliźniętom wiele spełnienia na polu zawodowym. Jesienią nie powinny jednak spocząć na laurach. Jeśli tylko nieco mocniej przyłożysz się do swoich obowiązków, w przyszłości czeka cię sowita nagroda. Kluczem do sukcesu jest dyscyplina.

Jesień zdaje się być dla zodiakalnych Bliźniąt najpiękniejszym okresem w całym roku. Krok po kroku zbliżają się bowiem do niespodzianki, którą gwiazdy szykują im już od dłuższego czasu. Spełnienie marzeń będzie na wyciągnięcie ręki.

Rak: spokój i harmonia

Jesienią zodiakalny Rak powinien skupić się na bliskich i rodzinie. Tylko wtedy poczuje wewnętrzny spokój i harmonię. Uważaj jednak na słowa. Zaledwie jedno zdanie, wypowiedziane z przekąsem, może zrujnować rodzinną sielankę. Od kłótni tylko o krok.

Jeśli do tej pory obawiałeś się reakcji szefa na jakikolwiek z twoich pomysłów, przedstaw mu swoją wizję usprawnienia pracy. Nawet jeśli jej nie przyjmie, z pewnością doceni twoje starania.

Lew: zatroszcz się o swój budżet

Jesienią zodiakalne Lwy powinny z nieco większą troską spojrzeć na swój portfel. Letnie szaleństwa i wyjazdy mocno uszczuplą twój budżet, dlatego w trakcie jesiennych, deszczowych dni zadbaj o to, aby lekko go podreperować. W końcu świat wciąż czeka na to, abyś go odkrył.

Zdjęcie Horoskop na jesień 2023. Rak powinien uważać na słowa. Od kłótni tylko o krok / 123RF/PICSEL

Codzienna rutyna zacznie jesienią nieco przytłaczać zodiakalnego Lwa. Okaże się bowiem, ze życie nie jest wyłącznie pasmem radości i przyjemności. Nie ma jednak innego wyjścia, czas zakasać rękawy i przeć do przodu.

Panna: zastanów się czego pragniesz

Jesienią zodiakalna Panna popadnie w marazm. Brak chęci do życia sprawi, że zawali kilka ważnych, zawodowych obowiązków. To nie ujdzie bacznej uwadze szefa. Jeśli chcesz utrzymać swoją posadę, w przyszłości będziesz musiał mocno nad tym popracować.

Czasami jednak warto zaufać swojemu sercu. Jeśli czujesz, że miejsce, w którym obecnie się znajdujesz, nie jest twoim wymarzonym, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Zastanów się czego naprawdę pragniesz i podejmij decyzję.

Waga: zmęczenie i rozdrażnienie

Jesienią zodiakalna Waga poczuje zmęczenie. Wakacyjne miesiące były dla niej czasem wytężonej pracy. Kiedy inni brali wolne, odpoczywając na zagranicznych urlopach, ona dzielnie przejmowała ich obowiązki. Teraz jest twój czas. Zaplanuj wyjazd i odpocznij. Pobądź sam ze swoimi myślami.

Dzięki swojej zdolności do kompromisów zdołasz przezwyciężyć nawet największe, miłosne zawirowania. Zastanów się jednak, czy czasami nie lepiej postawić na swoim. Zwłaszcza, kiedy jesteś pewien, że masz rację.

Skorpion: nostalgia, nostalgia i jeszcze raz nostalgia

Jesienią zodiakalny Skorpion postanowi zaszyć się w swoich czterech ścianach, pakując się pod koc i stawiając na wieczory z książką. Długie godziny w samotności sprawią jednak, że zaczniesz nieco mocniej zastanawiać się nad swoim życiem. Czy na pewno jesteś zadowolony z tego, jak ono obecnie wygląda?

Skorpion, z natury intuicyjny, w mig rozpozna jednak prawdziwe intencje osób, które całkiem niedawno postanowiły mocniej się do niego zbliżyć. Miej oczy szeroko otwarte. Nie każdy chce twojego dobra.

Strzelec: nowe znajomości i fascynujące spotkania

Jesienią zodiakalny Strzelec będzie wręcz błyszczał w towarzystwie. Nowe znajomości i fascynujące spotkania będą czaić się niemal za każdym rogiem. To odpowiedni czas na poszerzenie swoich horyzontów. Jeśli dotąd myślałeś o kursie językowym albo podróży w nieznane, czas podjąć ostateczną decyzję.

Zdjęcie Horoskop na jesień 2023. Wadze, dzięki jej zdolności do kompromisów, uda się przezwyciężyć nawet największe, miłosne zawirowania / 123RF/PICSEL

Strzelcowi uda się wyczuć problemy, z jakimi przyszło zmierzyć się komuś z jego otoczenia. W mig pobiegnie na pomoc, co dla jego najbliższych będzie jedynie dowodem na to, że można na niego liczyć zawsze, w każdych okolicznościach.

Koziorożec: awans na horyzoncie

Po burzliwym lecie na zodiakalnego Koziorożca spłynie fala spokoju. Skupi się nieco mocniej na swoich najbliższych, których w ostatnim czasie, z uwagi na natłok zawodowych obowiązków, zaniedbał. Wkrótce jednak okaże się, że wysiłki w pracy miały sens. Na horyzoncie widać solidny awans.

Koziorożec, pełen energii i ambicji, będzie parł naprzód. Determinacja pomoże mu osiągnąć każdy, nawet najbardziej wygórowany cel.

Wodnik: skup się na pracy, ale nie zapominaj o sobie

Jesienią zodiakalny Wodnik powinien skoncentrować się na pracy. Natłok zawodowych obowiązków może doprowadzić go do szaleństwa, dlatego warto dobrze rozplanować rozkład zajęć. Nie zapominaj jednak o sobie. Zwróć uwagę na swoje wnętrze. Ono też potrzebuje opieki.

Twoje zaangażowanie i entuzjazm udzielą się innym. Partner zauważy, jak dużo dajesz od siebie, postanawiając odpłacić się tym samym. Miłosne uniesienia zawładną Wodnikiem.

Ryby: burza w szklance wody

Jesienią zodiakalne Ryby powinny przyjrzeć się zachowaniu swojego partnera. Jeśli ten od dłuższego czasu zdaje się być mniej rozmowny, a bardziej zamknięty w sobie, czas przeprowadzić poważną rozmowę. Jej finał może być jednak różny.

Podczas gdy całe otoczenie będzie świętować nadejście jesieni w doskonałych humorach, na Ryby spłynie nieco gorszy nastrój. Co więcej, za rogiem czyha niebezpieczeństwo. Problemy w związku mogą popchnąć zodiakalne Ryby w kierunku podejrzanych sideł romansu. Wybieraj mądrze. Pamiętaj, że jedna nieprzemyślana decyzja może odbić się na całym twoim życiu.

