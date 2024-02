Baran

Zodiakalny Baran jest silny, odważny, obdarzony wieloma talentami, otwarty i towarzyski. To sprawia, że jest wręcz stworzony do zawodu, w którym ma możliwość poznawania wciąż nowych ludzi. Ten znak zodiaku jest bowiem bardzo bezpośredni, szczery i szybko nawiązuje nowe kontakty.

Zodiakalny Baran dobrze czuć się będzie w wojsku czy w administracji państwowej, ale również w straży pożarnej czy w policji. Odnajdzie się zarówno na managerskich stanowiskach w dużych firmach jak i w pracy przedsiębiorcy. Co ciekawe, ma też smykałkę do szeroko pojętej mechaniki, lubi i umie naprawiać urządzenia (np. samochody) i nie boi się brudnej roboty.

Idealne zawody dla Barana: sportowiec, strażak, żołnierz, policjant, mechanik, handlowiec, samodzielny przedsiębiorca, manager.



Byk

Byk ma mnóstwo zalet, które pomagają mu w pracy. Jest wytrwały, niezawodny i cierpliwy, co sprawia, że świetnie odnajdzie się w monotonnej na pozór "pracy papierkowej", w finansach czy obowiązkach biurowych. Ma jednak jeden zaskakujący talent, który powinien wykorzystać!

Byk wykazuje ogromne zdolności artystyczne, dlatego doskonale sprawdzi się w zawodach wymagających kreatywności. Chętnie wykonywać będzie prace manualne, które finalnie pozwolą mu stworzyć coś pięknego. Byk może robić piękną ceramikę, biżuterię, malować, rysować lub pracować w drewnie. Co ciekawe, odnajdzie się jednak również w branży kosmetycznej, fryzjerskiej i pracy stylisty.

Bykowi ogromną przyjemność sprawi także praca rolnika, ogrodnika, budowniczego czy architekta wnętrz.

Bliźnięta

Osoby urodzone pod znakiem Bliźniąt powinny zdecydować się na zawód, który pozwoli im być w ciągłym ruchu. Bliźnięta nie znoszą bowiem monotonii, a praca przy taśmie produkcyjnej jawi się im jako najgorszy koszmar. Ten znak zodiaku łaknie kontaktu z innymi ludźmi, jest bezpośredni, otwarty i wygadany.

Bliźnięta doskonale sprawdzą się w zawodach związanych z pracą w mediach - będą doskonałymi dziennikarzami, reporterami czy spikerami. Lubią rozmawiać z ludźmi, więc przeprowadzanie wywiadów z ciekawymi osobami przysporzy im mnóstwo radości. Odnajdą się także w pracy handlowca, w której szybko zaczną odnosić sukcesy.

Bliźnięta mają jeden ukryty talent, który powinny wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Ten znak zodiaku kocha podróże i doskonale czuje się "w drodze". Bliźnięta polubią też delegacje oraz służbowe wyjazdy, ale najszczęśliwsze będą prowadząc np. własnego podróżniczego bloga lub wideobloga.

Rak

Dla zodiakalnego Raka priorytetem w życiu jest rodzina - praca schodzi zawsze na dalszy plan i służy tylko do zarabiania pieniędzy. Rak nie jest więc typem karierowicza - chce po prostu utrzymać siebie i swoją rodzinę na godnym poziomie życia, ale najchętniej i tak zająłby się domem i nie zaprzątałby sobie głowy zawodowymi problemami i wyzwaniami.

Rak odnajdzie się w większości zawodów, szczególnie jeśli będzie miał w pracy możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Najszczęśliwszy będzie jednak wtedy, gdy dane mu będzie opiekować się innymi, pomagać im i dbać o nich.

Osoba spod znaku Raka doskonale odnajdzie się w pracy lekarza, pielęgniarza lub np. psychoterapeuty. Będzie też świetnym i wrażliwym na cierpienie zwierząt weterynarzem. Zodiakalny Rak ma jeszcze jeden ukryty talent - to urodzony człowiek interesu, stworzony wręcz do prowadzenia własnej firmy. Jeśli tylko dane mu będzie pracować na własny rachunek, to jest w stanie odnieść sukces w każdej branży!

Lew

Zodiakalny Lew nigdy się nie poddaje, jest bardzo ambitny, waleczny i pracowity. Odnoszone sukcesy bardzo go dowartościowują i motywują do jeszcze cięższej pracy. Ten znak nie znosi jednak sprzeciwu, a jego przywódcza natura może przysparzać mu wrogów. Upajanie się władzą, a ma skłonności do takich zachowań, również może mu mocno zaszkodzić.



Lew sprawdzi się dosłownie w każdym zawodzie. Lubi pracować na eksponowanych stanowiskach, ale tak naprawdę nie boi się żadnej pracy. Uwielbia sprawować władzę i doskonale odnajdzie się w zawodach związanych z nadawaniem tytułów i honorów. On po prostu kocha być w centrum uwagi.

Lew ma jeszcze jeden ukryty talent - kocha światła jupiterów i doskonale sprawdzi się w roli prezentera telewizyjnego, aktora czy komika estradowego.

Panna

Panna jest w pracy ekstremalnie sumienna i dokładna. Każdy problem analizuje długo i pieczołowicie, więc szybkie tempo nie jest jej mocną stroną. Mądry szef pozwoli jej więc na pracę we własnym rytmie - Panna, która może swobodnie działać, daje z siebie 100 proc. i szybko odnosi sukcesy.

Panna jest inteligentna i ma skłonności do wywyższania się, ale choć ma takie ambicje, to nie powinna zarządzać zespołem. Powód? Po prostu jest w tym słaba, nie czuje się pewnie i dobrze, będąc u steru, więc powinna pracować z tzw. drugiego rzędu. Panna z powodzeniem może też zdecydować się na wolny zawód - w roli specjalisty do wynajęcia będzie czuć się świetnie, pod warunkiem, że będzie dobrze zarabiać, bo pieniądze i status życiowy mają dla niej duże znaczenie.

Panna doskonale odnajdzie się w zawodach związanych z wiedzą i jej przekazywaniem. Będzie więc świetnym nauczycielem, ale także lekarzem, naukowcem czy szkoleniowcem. Co ciekawe, doskonale sprawdzi się też w zawodach wymagających precyzji i będzie doskonałym rzemieślnikiem. Szewc, zegarmistrz, cieśla czy krawcowa - to zawody, w których będzie czuć się świetnie.



Waga

Zodiakalną Wagę charakteryzuje w pracy wyjątkowe zaangażowanie oraz poczucie sprawiedliwości. Waga nie zabiega o zaszczyty, szczerze kibicuje innym, jest lojalna, wspierająca i pomocna. Osoba spod znaku Wagi po prostu lubi ludzi i łaknie kontaktu z nimi, więc idealna będzie dla niej praca związana z dużą ilością spotkań i zadań wykonywanych w grupie.

Waga nieźle sprawdza się na stanowiskach kierowniczych, ale jej osobiste ambicje nie sięgają aż tak daleko. Będzie natomiast świetnym asystentem i doradcą, bo umie motywować i zachęcać do działania. Waga potrafi doskonale prowadzić nawet trudne, wymagające rozmowy i dyskusje, jest taktowna i bardzo troskliwa. To wszystko sprawia, że jest bardzo potrzebnym i mocno cenionym członkiem każdego zespołu.

Waga ma sporo zalet. Jest sprawiedliwa, taktowna, pokojowo nastawiona, dyplomatyczna i łatwo nawiązuje kontakty. To wszystko sprawia, że odnajdzie się w każdym zawodzie, który pozwoli jej na bliskie interakcje z ludźmi. Będzie doskonałym psychologiem, prawnikiem, doradcą i asystentem, ale także artystą! Waga jest bowiem wrażliwa, kreatywna i twórcza - powinna więc odkryć swój artystyczny talent i poświęcić się sztuce.

Skorpion

Zodiakalny Skorpion ma wiele talentów i może pracować dosłownie w każdym zawodzie. Jest jednak jeden warunek - osoba spod tego znaku zodiaku musi kochać to, co robi i czuć satysfakcję z wykonywanej pracy. W przeciwnym razie nie będzie w stanie się zaangażować.

Skorpion jest pracowity i, jeśli tylko nikt nie przeszkadza mu w pracy, jest gotowy na wiele poświęceń. Ten znak zodiaku potrafi być wyjątkowo skupiony i zaangażowany, szczególnie, gdy jego praca jest odpowiednio doceniana, a co za tym idzie również wynagradzana. Skorpion nie pozwoli bowiem wykorzystywać się w pracy.

Skorpion ma swoje ambicje, ale nie jest typem karierowicza. W pracy musi po prostu czuć się dobrze, a wspomniana "kariera" to dla niego rzecz drugorzędna. Może dlatego, że ciągnie go także do wszystkiego co mistyczne?



Skorpion uwielbia rozwiązywać trudne zagadki i wciąż pogłębiać swoja wiedzę. Będzie wiec zarówno dobrym detektywem czy policjantem jak i naukowcem czy lekarzem. Ponieważ Skorpiony interesują się wiedzą tajemną, to mogą zająć się również astrologią i jasnowidzeniem. Będą w tym naprawdę świetne!



Strzelec

Zodiakalny Strzelec kocha kontakt z ludźmi, jest bardzo otwarty, bezpośredni i w większości przypadków - wygadany. Nic dziwnego, że praca w grupie nie stanowi dla niego większego problemu, choć najchętniej i najlepiej sprawdzi się w roli nauczyciela, szkoleniowca i mentora. Strzelec jest bowiem urodzonym mówcą - z powodzeniem organizować może np. kursy z dziedziny samorozwoju czy duchowości, bo w tych dziedzinach czuje się jak ryba w wodzie.

Strzelec nie znosi nudy i stagnacji, również w pracy. Ten znak zodiaku lubi być wiecznie zajęty, co sprawia zresztą wrażenie ogromnej pracowitości. Tak postrzegany jest zarówno przez przełożonych jak i współpracowników.

Strzelec jest jednym z bardziej utalentowanych znaków zodiaku. To urodziny artysta, który sprawdzi się w wielu dziedzinach sztuki. Z dużą łatwością tworzy on dzieła ponadczasowe i z satysfakcją obserwuje jak jego idee przekształcają się w rzeczywistość.

Ten znak zodiaku odnajdzie się jednak dosłownie w każdym zawodzie, pod warunkiem, że nie będzie się nudził. Z pasją będzie on tworzył nowe rzeczy, przedmioty i projekty, ale pokocha także pracę związaną z podróżami i naturą. Idealne zawody dla Strzelca to podróżnik, weterynarz, mówca, motywator, nauczyciel, kaznodzieja, artysta.

Koziorożec

W życiu Koziorożca praca stoi na pierwszym miejscu, a ambicja nie pozwala mu odpuścić nawet na chwilę. Koziorożec wytrwale i krok po kroku wspina się po szczeblach kariery, a ludzie, którym zwycięstwa i sukcesy przychodzą łatwo i na pozór bez większego wysiłku mocno go denerwują. On sam jest bowiem tak zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny i pracowity, że po prostu nie wierzy w przypadki na tym polu.

Ten znak zodiaku lubi być szanowany i podziwiany, więc pracuje wytrwale, aż nie osiągnie odpowiedniej pozycji społecznej oraz sporego majątku. Często dzieje się to kosztem jego rodziny, a nawet zdrowia.

Idealna praca dla Koziorożca powinna łączyć się z prestiżem - chętnie "wbije się" on w elegancki garnitur i zacznie odgrywać rolę najważniejszego człowieka na świecie. Ten znak zodiaku po prostu lubi być "kimś".

Dla Koziorożca idealne będą zawody wymagające zdyscyplinowania i wytrwałości. Ten znak zodiaku będzie świetnym analitykiem, bankowcem, inżynierem czy architektem. Jest bardzo dokładny, skrupulatny, a przy tym także lojalny i zaangażowany.



Koziorożec to urodzony księgowy! Od najmłodszych lat uwielbia liczyć swoje pieniądze, prowadzić osobiste rachunki i oczywiście oszczędzać. Będzie on więc świetnym finansistą, zarabiającym z roku na rok coraz więcej pieniędzy.



Wodnik

Zodiakalny Wodnik ma ogromną potrzebę wolności - wolny zawód jest więc dla niego wręcz stworzony. Ten znak zodiaku nie odnajdzie się w sztywnych ramach korporacji, bo musi mieć zagwarantowaną swobodę działania i luz. Praca na etacie dosłownie go zabija.

Wodnik jest bardzo wszechstronny i lubi wyzwania - powtarzalne czynności i rutyna nie są dla niego, on musi robić coś oryginalnego. Świetnym rozwiązaniem dla tego znaku zodiaku będzie więc rola specjalisty w jakiejś oryginalnej branży.

Wodnik to artystyczna dusza - może zostać świetnym pisarzem, malarzem czy muzykiem. Ten znak zodiaku z chęcią będzie zarabiał na swojej pasji, wciąż się rozwijał i w efekcie odnosił spektakularne sukcesy. Wodnik ma też jeden zaskakujący, mało artystyczny talent - doskonale radzi sobie z komputerami. Osoba spod znaku Wodnika ma dość analityczny umysł, bardzo szybko się uczy i w krótkim czasie może zostać mistrzem w użytkowaniu większości programów komputerowych.

Ryby

Zodiakalne Ryby są pełne sprzeczności i zazwyczaj same nie wiedzą czego chcą. To sprawia, że często zmieniają pracodawców, przekwalifikowują się i nie potrafią długo zagrzać miejsca w jednej firmie. Jeśli jednak znajdą zajęcie, które będzie ich pasją lub pracodawcę, który będzie umiał je docenić, mocno się zaangażują i mogą nawet zapracować sobie na miano "pracownika roku".

Ryby to artystyczne dusze o ogromnej wyobraźni - najlepiej sprawdzą się więc w takich zawodach jak wokalista, aktor, malarz czy tancerz. Można powiedzieć, że życiową misją Ryb jest wypełnianie świata radością, światłem i pięknem - to urodzeni twórcy o wielu talentach.

Ryby są bardzo wrażliwe i bliskie są im wszelkie odmiany duchowości. Z powodzeniem mogą spełniać się więc w roli duchownych, uzdrowicieli czy nawet medium. Ten znak zodiaku uwielbia pomagać innym ludziom - może być więc zarówno lekarzem czy pielęgniarką jak i przewodnikiem duchowym i wróżbitą. Ryby mają bowiem dar jasnowidzenia i powinny wykorzystać go dla dobra innych ludzi.

