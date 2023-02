Nobliwa staruszka w kapelusiku i koronkowych rękawiczkach, popijająca z przyjaciółkami likierek, a może otulona ciepłym kardiganem babcia na bujanym fotelu i otoczona wianuszkiem wnucząt? Zgorzkniały staruszek, czy doświadczony wilk morski z twarzą ogorzałą od wiatru i przygody? Jakim będziesz seniorem? Niezależnie od tego, czy identyfikujesz się ze swoim znakiem zodiaku, czy nie, przekonasz się, że właśnie w jesieni życia poczujesz, jak bardzo do ciebie pasuje. Zobacz, co mówi o twojej przyszłości.

Baran - horoskop seniora

Puszysta babcia, która nakłada ci na talerz swoją słynną zapiekankę, mimo że przed chwilą zjadłaś obiad. Dziadkowie spod znaku Barana mają tendencję do irytacji, gdy nie zgadzają się z rodzicami co do tego, jak dyscyplinować wnuki. Często i chętnie ignorują też wskazówki rodziców i tak zajmują się wnukami, że rodzic... wychodzi na złego policjanta..

Starzenie się nie uderza ich zbyt mocno. To, z czym mają więcej problemów, to... dorosłość. Rutyna i dojrzałe decyzje to dla Baranów poważne wyzwania. Rada dla Barana-seniora. Skup się na tym, co tu i teraz, nie wybiegaj za bardzo w przyszłość. Lubisz spontaniczne wieczorne spotkania ze znajomymi? Super. Nie rezygnuj z nich, bo one sprawiają, że twoje "dorosłe" życie jest po prostu interesujące. Przyjemnie jest patrzeć wstecz na dobre wspomnienia. Ale najpierw trzeba je mieć.

Byk - horoskop seniora

Byki to dziadkowie, którzy chcą ponownie zostać rodzicami. Wnuki zawsze będą czuły się komfortowo w ich towarzystwie, ponieważ Byki mocno stąpają po ziemi, są prawdziwą opoką. Ich szczerość może być jak powiew świeżego powietrza zarówno dla zdezorientowanych dzieci, jak i zaniepokojonych rodziców. Są niezaprzeczalnie odpowiedzialne, a ich praktyczne spojrzenie na życie uczy wnuki, aby były wdzięczne za wszystko, co mają. Jednak ich upór może doprowadzić do tego, że będą kierować wychowaniem wnuków jakby z tylnego siedzenia.

Jeśli chodzi o starzenie się, Byki pokochały ten proces. Od zawsze uwielbiały być dorosłe. Już jako dzieci brały na siebie obowiązku. Cieszą się, że odnoszą sukcesy, gdy realizują cele. Marzeniem i dążeniem Byka jest dorosnąć, założyć rodzinę, mieć stabilną karierę i być zabezpieczonym finansowo.

Bliźnięta - horoskop seniora

Zdjęcie Aktywni seniorzy czują się dużo lepiej / 123RF/PICSEL

Senior spod znaku Bliźniąt wciąż w głębi serca jest dzieckiem i potrafi dogadać się z każdym. Młody czy stary, bez problemy nadąży za szybkim tempem dzieci. Dziadkowie Bliźnięta nieustannie próbują uczyć swoje wnuki nowych rzeczy. Są bardzo otwarci, udzielają świetnych rad, ale mogą mówić za dużo, podając nieodpowiednie dla wieku maluchów informacje.

Dla Bliźniąt starzenie się było jak dobre wino. Ludzie uważają Bliźnięta za lekkomyślne i niezdecydowane. Nawet jeśli masz "dziką" osobowość, z czasem znajdziesz sposób na zrównoważenie swojego życia. Lubisz znajdować głębszy sens w życiu, miłości i relacjach z ludźmi. Powinieneś zawsze utrzymywać tę samą gorliwą energię. Nie rezygnuj ze znajomości, zabawy i imprez. Dopóki to masz, jesteś młody.

Rak - horoskop seniora

Najlepszy słuchacz, najlepszy przytulacz, niezwykle empatyczny człowiek. Dziadkowie spod znaku Raka są bezinteresowni i zawsze pomocni, gdy potrzeba porady, pomocy lub wsparcia emocjonalnego. Działają jak ogromne, ciepłe, miękkie ramię, na którym można się wypłakać i oprzeć w potrzebie. Zawsze są wyrozumiali i nie stają po niczyjej stronie. Zamiast tego pomagają rodzinie rosnąć w siłę.

Starzenie się uderzyło cię mocno, ale potem nagle, zupełnie jak Księżyc, odmłodniałeś i już zawsze wyglądasz młodo. Czasami to, że całe życie miałeś serce na dłoni może znaleźć swój wyraz na twojej twarzy, ale to nic, czego odrobina odpoczynku lub dobry płacz nie dadzą rady wyleczyć.

Lubisz rytuały i ustalony plan. Nawyki trzymają cię w ryzach. Byłeś produktywny przez całe życie. Jesteś życzliwy ludziom i światu, co czyni cię zawsze atrakcyjnym. Zazwyczaj jesteś współczujący i bezinteresowny. Jeśli nie możesz otworzyć swojego serca na miłość, nie zestarzejesz się pięknie.

Lew - horoskop seniora

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Nie zżymają się na młodych ludzi, hałasujących w miejscach publicznych, nie komentują, jak bardzo mają podarte dżinsy. Pomyślą raczej, że są zabawni i oryginalni. Stare Lwy nie boją się świata, obejmują wszystkich ludzi, ponieważ wiedzą, że większość z nich ma dobre serce. Zapomnieli o większości nienawiści i nieszczęść i czują się komfortowo z założeniem, że świat jest dobry. Lwy są bardzo hojne i rozpieszczają swoje wnuki tak bardzo, jak tylko mogą.

Królewskość płynie w twoich żyłach, więc bez względu na to, jak mocno uderzyło cię starzenie, nosisz je tak, jakby to była królewska nagroda. Jesteś głową rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Do końca będziesz mieć pasję i odwagę, które przyciągają do ciebie innych.

Panna - horoskop seniora

Bardzo osądzająca i konserwatywna, zwróci uwagę na kolorowe włosy, seksualność lub cokolwiek innego, co można skrytykować. Jednocześnie kocha bezwarunkowo i zawsze będzie tam, gdzie w rodzinie będzie potrzebna pomoc. Jest ucieleśnieniem powiedzenia: "Krzyczę na ciebie, bo cię kocham". To, czego Panny nieustannie próbują nauczyć swoje wnuki, pochodzi prosto z serca. Po prostu chcą, aby ich bliscy dorastali szczęśliwsi i odnosili większe sukcesy niż one.

Wyglądasz tak, jak wyglądasz, bez względu na wiek. Twoje umiejętności organizacyjne prowadzą Cię do udanego życia. Od zawsze czułaś, że masz starą duszę. Podczas gdy inni wyglądali młodziej, ty wydawałaś się starszy, a teraz, gdy wszyscy nadrobili zaległości, wyglądasz na najmłodszą w grupie. Dodatkowo przez całe życie robiłaś wszystko, żeby minimalizować niepotrzebne stresy, więc w jesień życia wchodzisz z czystym sercem, spłaconymi długami i niewielką liczbą zmarszczek od płaczu i zmartwień.

Waga - horoskop seniora

Zdjęcie Czy scenariusz na starośc jest zapisany w gwiazdach? / 123RF/PICSEL

Wymarzona babcia, która podaje lody na śniadanie, zabiera do zoo i pozwala nosić swoje własne okulary. Organizuje bale przebierańców, aby jej wnuki mogły nosić jej fantazyjne ubrania i chodzi z nimi do kina, nawet jeśli za każdym razem zasypia. Dziadkowie Wagi bardzo niechętnie dyscyplinują swoje wnuki i zawsze będą szukać lepszego sposobu na nauczenie ich życia.

Empatia i życzliwość są twoimi głównymi cechami, więc twoja skóra zawsze wygląda świetnie, nie ma na niej śladów codziennych trosk. Starzenie się nie jest zbyt ważne. Bardziej koncentrujesz się na tym, żeby mieć wokół siebie życzliwych ludzi lub choć jednej, ale naprawdę bliskiej. To daje ci poczucie spełnienia. Pragniesz być z kimś, z kim możesz się zestarzeć. Jesteś odporny na to, co inni ludzie mogą myśleć, o ile twoi bliscy ogłaszają cię niesamowitym.

Skorpion - horoskop seniora

Cichy, udręczony życiem człowiek, który odcina wszystkie linie telefoniczne i twierdzi, że sąsiedzi kradną jego pocztę. Nie ma wnuków, ale za to równie starego jak on kota. Skorpion był kiedyś żonaty i zakochany, ale to było dawno. Tak może być, ale nie musi. To wszystko zależy od ciebie, pamiętaj. Przestań się zamykać na innych, nie pal za sobą mostów, nie zrażaj do siebie ludzi, a na pewno jakość twojego życia na emeryturze będzie zupełnie inna.

Wygląda na to, że całe życie piłeś z fontanny młodości. Pasja i chęć do działania zapewniają ci dobry wygląd do końca. Niemały udział ma w tym twoja planeta - Pluton. Nie musisz się martwić, że twoje ciało się starzeje, to dodaje ci tylko klasy. Wciąż wydajesz się tajemniczy i pełen werwy.

Strzelec - horoskop seniora

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Dziadkowie, którzy byli wszędzie, wszystko widzieli i wszystkiego doświadczyli. Ich dom jest pełen pamiątek z podróży, a ich umysły pełne przygód i wspomnień. Ze względu na długi czas spędzony poza domem mogli nie widzieć, jak dorastają ich wnuki. Bardzo czuli na punkcie tego, co mają.

Sama myśl o starzeniu się sprawia, że się denerwujesz. Dlatego całe życie będziesz ciężko pracować, aby dobrze się starzeć. Starzenie się zmusza cię do uświadomienia sobie, że twoje odważne młodsze lata są dla ciebie poza zasięgiem. Zwykle dowiadujesz się, czego chcesz dopiero w późnym życiu. Starasz się nie skupiać na wyglądzie, ale na swoich przygodach i sukcesach zawodowych, wskakując w swoją pasję.

Koziorożec - horoskop seniora

To dziadek bardzo oszczędny, prawdopodobnie z powodu przeszłych doświadczeń. Odpowiedzialni i skoncentrowani na rodzinie dziadkowie spod znaku Koziorożca są lojalni i można im zaufać, oddając pod opiekę wnuki. Nie rozpieszczą ich!

Koziorożec nie wstydzi się dojrzałości. Nie udaje młodzieniaszka, nie popisuje się spontanicznością. Cieszy go stabilność i rutyna.

Wodnik - horoskop seniora

Dojrzałe Wodniki są dziwne. Bardzo towarzyskie. Noszą ciekawe ubrania. Hipisowska babcia z super długimi srebrnymi włosami to niemal na pewno Wodniczka. Kocha rośliny, czyta wiersze i rozmawia z naturą. Na urodziny lub Boże Narodzenie obdarowuje bliskich pustymi dziennikami, woskiem pszczelim czy zestawem do malowania.

Bycie innym jest częścią twojego stylu życia. Nawet jeśli jako dorosły możesz mieć trudności z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich z innymi, lubisz mieć bystry umysł, żeby móc zawsze rozwiązać dowolny problem - swój czy cudzy. Jeśli bardziej otworzysz się na innych, będziesz zdrowszy i oszczędzisz sobie niepotrzebnych zmartwień.

Ważne jest, aby zbudować silną społeczność wokół siebie.

Ryby - horoskop seniora

Ryby to dziadkowie, którzy mieszkają na tej samej ulicy, opiekują się dziećmi, odbierają je z przedszkola i mają dużo do powiedzenia w kwestii ich wychowania. Prawdopodobnie są kreatywni i spędzają czas razem, malując, lepiąc z gliny czy budując z klocków. Są dość wrażliwi i jeśli nie mają możliwości przebywać z rodziną, bardzo cierpią.

Masz swobodną i kochającą osobowość. Uważaj na to, jakich ludzi do siebie dopuszczasz, żeby nie zrobili ci zbyt dużego bałaganu w głowie. Masz tendencje do brania na siebie cudzych problemów, a to niezbyt zdrowe, szczególnie dla osób tak wrażliwych jak ty.

Niestety, twój znak starzeje się najgorzej, ale za to długo pozostajesz młody duchem. Wiek to tylko liczba, a ty lubisz się śmiać, imprezować i spać do późna, dopóki nie wzejdzie słońce. Zrównoważ swoje życie. Staraj się nie pić, gdy jesteś zdenerwowany i trzymaj się harmonogramu snu.

