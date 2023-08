Ludzie spod tych znaków ZAWSZE mają rację. Kto jest najgorszy?

Są tacy, którzy w horoskopy wierzą, są i tacy, którzy traktują je z przymrużeniem oka, postrzegając raczej w kategorii rozrywki niż prognozy na przyszłość. Wszyscy jednak lubią słyszeć, że w najbliższym czasie czeka ich coś dobrego.

W interii co tydzień publikujemy horoskopy dla każdego znaku zodiaku. Można znaleźć je pod tym linkiem. Przejrzeliśmy dla was prognozy, opracowane dla astrologów i spośród 12 znaków zodiaku wybraliśmy jeden, który w nadchodzącym tygodniu może liczyć na wyjątkowe szczęście.

Horoskop dla Skorpiona na tydzień 21-27.08.2023 r.

Początek tygodnia zapewni ci siłę przebicia. W pracy na etacie będziesz zaskoczony, bo ci którzy byli wobec ciebie niechętni, dadzą ci wsparcie w drodze na szczyt. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na pozytywne stosunki z klientami.

W drugiej połowie pomyślnie zakończysz ważny projekt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia najpierw powinny wyznaczyć sobie jakąś linię działania, a dopiero później rozpocząć poszukiwania. Sprawy finansowe okażą się sprzyjające, bo wyzwolą cię z jakiegoś nie chcianego zobowiązania.

To tydzień ruchu i zmian. Tylko na lepsze. Zdarzenie po zdarzeniu, sytuacja po sytuacji dziać się będą i nie będziesz mieć na to większego wpływu. Ważne w tym wszystkim jest jedno. To wszystko będzie dla ciebie z korzyścią.

Wiele spraw się ułoży po twojej myśli, wiele się wyjaśni. Inne zakończą się z sukcesem. Musisz tylko pozwolić, by wszystko toczyło się we własnym tempie. Pod koniec tygodnia zaplanuj wypoczynek. Należy ci się, jak nikomu innemu. W końcu tyle się działo a ty dałeś temu radę. Teraz tylko staraj się jak najdłużej utrzymać ten stan. Jeszcze wiele sukcesów przed tobą.

